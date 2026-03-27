Dit is de goedkoopste Toyota C-HR maar wij zouden toch voor de één na goedkoopste gaan

Automaat maar geen hybride

Stéphan Vermeulen
Misschien lukt het door het uiterlijk van de nieuwste Toyota C-HR extra goed om te wennen aan de looks van eerste generatie. Daar heb je overigens al ruim 9 jaar de tijd voor gehad, want zo lang staat de eerste coupé high rider al in de prijslijsten. Ben je er eindelijk klaar voor een C-HR als occasion te gaan kopen? De prijzen voor gebruikte exemplaren zitten al ruim onder de €15.000. Dit is de goedkoopste in ons occasionaanbod. En toch zouden €270 meer uitgeven aan dit exemplaar

De allergoedkoopste C-HR staat voor een vraagprijs van €12.975 te koop en het is best een bijzondere motoruitvoering. Hij doet het al meer dan 180.000 kilometer met een 1.2 viercilinder turbo, de downsizemotor van Toyota. Die levert 116 pk. Met die aandrijflijn is de C-HR, de cross-over op Corolla-basis niet vaak verkocht. Deze occasion heeft een automaat, hij was er ook met een handgeschakelde transmissie. De handbak 1.2 hebben hebben we een half jaar gereden als duurtester. Omdat het exemplaar dat te koop staat er één met automaat is zouden we gezien de huidige brandstofprijzen liever gaan voor een hybride C-HR, waarvan we er al één te koop zien staan die niet veel meer geld moet kosten dan de witte versie met handbak en non hybride aandrijflijn. De hybride C-HR met 1.8 benzinemotor die via een planetair tandwielstelsel samenwerkt met een elektromotor is veel zuiniger. Het geloei dat eerdere hybride-Toyota’s zo kenmerkte is nog wel aanwezig maar het geluid bij het toeren maken van de als CVT werkende aandrijflijn was eind 2016 al beter onder controle. 

Wel een automaat in deze Toyota C-HR, maar het is geen hybride.

Let op de voorruit

De Toyota C-HR die we adviseren heeft wel al meer dan 200.000 kilometer gelopen maar het is een Toyota, en dat merk blinkt uit in betrouwbaarheid. Het is een vroeg exemplaar en daarom moet je bij een eventueel bezoek voor een proefrit goed naar de voorruit kijken: Veel eigenaren van zo’n C-HR uit de eerste productiejaren (lees ook dit artikel) hebben één of meer keren de voorruit moeten laten vernieuwen. De C-HR blijkt hier bovengemiddeld gevoelig voor te zijn. Sluit hoe dan ook een glasverzekering af als je besluit een C-HR aan te schaffen. Wat de sterke punten en enkele aandachtspunten zijn, lees je verder in dit aankoopadvies

En dan wat ons betreft nog een reden om voor de op één-na-goedkoopste te gaan is de kleur. Dat blauw is veel lekker dan het saaie wit van de goedkoopste gebruikte C-HR.

Signalement

Merk Toyota
Model C-HR 1.2T Dynamic
Carrosserie 5-deurs, suv
Transmissie automaat
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 31.060

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 4-cil. in lijn
Cilinderinhoud 1.197 cc
Maximaal vermogen 85 kW / 116 pk bij 5.200 tpm
Maximaal koppel 185 Nm bij 1.500 tpm
Inhoud brandstoftank 50 l
Lengte / breedte / hoogte 4.360 mm / 1.795 mm / 1.565 mm
Wielbasis 2.640 mm
Massa leeg 1.365 kg
Laadvermogen 500 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.100 kg / 720 kg
Banden 225/50R18Prijzen
Topsnelheid 185 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 11,1 s
Brandstofverbruik 6,1 l/100km
CO2-uitstoot 135 g/km
Toyota Toyota C-HR Occasionoverzicht

Toyota C-HR 1.8 Hybrid Style Ultimate Bi-Tone Alcantara Navi Camera Stoelv Stuurv

  • 2019
  • 96.715 km
€ 20.440
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Premium | Automaat | Adaptive cruise | Stuur & stoelverwarming | Navigatie | Camera | JBL | Trekhaak

  • 2017
  • 83.822 km
€ 17.900
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Bi-Tone | LEDER | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | LED |

  • 2018
  • 74.906 km
€ 18.950

