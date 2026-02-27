In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Op het moment van schrijven is er in ons occasionaanbod geen goedkopere klassieke Mini te vinden dan dit exemplaar. Hij staat er zo op het oog niet eens gek bij.

Hoewel zelfs de eerste generatie van de retro Mini inmiddels al wel als vrij oud is te bestempelen, is en blijft er maar één klassieke Mini. Dat is de Mini waarmee het allemaal begon; de in 1959 verschenen Mini die het volhield tot op de drempel van de nieuwe eeuw. Voor een leuk exemplaar van zo'n Mini moet je inmiddels aardig diep in de buidel tasten als je bedenkt hoe goedkoop ze ooit waren. Dat het nog altijd relatief goedkoop kan, bewijst deze origineel Nederlandse Mini 1000 uit 1989.

Goedkoop is natuurlijk relatief en acht mille is nog altijd best een hoop geld, maar in het licht van de huidige prijzen is het lang niet gek. Bovendien ziet de Mini er niet eens slecht uit, al doet de belichting hier mogelijk een hoop goeds voor de auto. We zien hooguit een wat craquelé dashboard, maar verder ... Schijn kan echter bedriegen bij Mini's; soms is het frame enorm krokant en zie je dat vanbuiten niet meteen. Let dus goed op als je bij deze auto gaat kijken.

Met bouwjaar 1989 is het een erg 'late' Mini, maar zeker niet één van de allerlaatste. Het is een Mini 1000 en dat getal geeft aan wat er onder de kap ligt: een net geen 1.000 cc metende vierpitter, die in feite uit de jaren 60 stamt. Een heerlijk eenvoudig blokje, goed voor een zeer bescheiden 41 pk vermogen. In het slechts ruim 600 kilo wegende Mini'tje kom je daar aardig mee weg, al is het niet zo'n feest als bij de 1.3. Heb je toch liever die 1.3 of überhaupt een wat sprekender uitgevoerde Mini, kijk dan zeker eens in ons occasionaanbod.