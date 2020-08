Dít is de extreme Gordon Murray Automotive T.50

Gordon Murray heeft na het ontwerpen van de recordbrekende McLaren F1 zijn expertise op andere facetten van de auto-industrie losgelaten, maar de F1 is natuurlijk nooit uit zijn gedachten verdwenen. Onder zijn eigen naam brengt de Zuid-Afrikaan nu dan ook een auto die je in zekere zin kunt zien als het hedendaagse equivalent van de F1. De T.50 gedoopte supercar doet niet alleen qua uiterlijk denken aan de F1, want ook binnenin zien we een bekend concept. Net als bij de F1 het geval was, heeft de grotendeels uit koolstofvezel opgetrokken T.50 vleugeldeuren. Die verschaffen toegang tot een interieur met een bijzondere opstelling. Er zijn namelijk drie zitplaatsen, met in het midden de verder naar voren geplaatste bestuurdersstoel. Waar kenden we dat ook alweer van?

Het hart

Wie de motor start, schrikt ongetwijfeld even. Een maar liefst 663 pk en 467 Nm sterke 3,9-liter V12 komt dan achter je tot leven. Die motor werd ontwikkeld door Cosworth, in nauwe samenwerking met Gordon Murray zelf. Het doel was om een V12 te maken die op ongeveer alle vlakken de grenzen verlegt. Dat is aardig gelukt. Het is volgens GMA met 178 kilo de lichtste V12 voor gebruik op de openbare weg ooit. De motor trekt door tot maar liefst 12.100 tpm voordat de toerenbegrenzer erop schiet. Als de motor stationair draait, is met een tik op het gaspedaal na 0,3 seconden de begrenzer al nodig. Dat doet denken aan de V12's uit de Formule 1-auto's ten tijde van de McLaren F1. Bij 2.500 toeren is volgens GMA al 71 procent van het vermogen beschikbaar. Op 11.500 tpm wordt de volle 663 pk eruit gehaald. Het wordt allemaal nog wat leuker als je bedenkt dat er in de T.50 geen schakelflippers te vinden zijn. Nee, hier moet je gewoon met een handgeschakelde zesbak aan de slag. Die stuurt al het geweld naar de achterwielen.

Om het monster goed z'n vermogen op de weg over te laten brengen, heeft Murray zijn innovatieve kant weer flink laten gelden. We zien achterop de T.50 een soort ventilator. Die zuigt de rijwind aan, waardoor deze nog sneller over de koets trekt. Dat moet uiteraard zorgen voor extra downforce. Opnieuw iets dat doet denken aan de Formule 1; de Brabham-Alfa Romeo BT46B uit 1978, die ook door Murray werd ontworpen, werkte met een vergelijkbare ventilator achterop om dit doel te bereiken. Tel daarbij op dat de T.50 slechts 986 kilo in de schaal legt en je kunt je voorstellen dat het een behoorlijk wendbaar en rap verhaal moet worden als je de T.50 de sporen geeft. Helaas kan GMA alleen nog geen precies prestatiecijfers melden.

Rijmodi

Verschillende rijmodi moeten de bestuurder helpen om de T.50 klaar te stomen voor het gewenste geweld. In 'Auto Mode' rijd je de auto gewoon zoals hij normaal gesproken is, dus met passieve aerodynamica. 'Braking Mode' zorgt er automatisch voor dat de achterspoilers op hun maximale hoek (45 graden) komen te staan om de T.50 snel tot stilstand te brengen. Bij 'High Downforce Mode' komen de spoilers 10 graden schuiner dan gewoon te staan en gaat de ventilator op halve kracht aan de slag. Ideaal voor het stevigere bochtenwerk. In 'Streamline Mode' komen de spoilers juist weer vlakker dan normaal te liggen en gaat de ventilator naar zijn maximale stand, juist weer beter als je vooral voor hoge snelheden gaat. Dan is er ook nog de 'V-Max Boost'. Dat is de meest extreme modus. Hierbij gaat de auto in 'Streamline Mode', maar wordt de ventilator niet vanaf de motor maar vanaf een losse 48V-batterij gevoed. Dat zorgt er voor, in combinatie met tijdelijk extra luchttoevoer in de motor, dat de T.50 tijdelijk 700 pk uit de V12 trekt.

Overigens is de T.50 volgens GMA ook 'rustiger' te rijden als je de 'GT Mode' inschakelt. Daarmee moet de auto ook gewoon voor een fijn stukje toeren gebruikt kunnen worden. De toerenbegrenzer schiet er dan bij 9.500 toeren op en het maximaal vermogen komt dan op 600 pk uit. Je kunt er zelfs nog aardig wat bagage in meenemen: in totaal is er 288 liter te benutten. Aan de voorkant staat de auto 12 centimeter boven de grond en aan de achterkant eveneens 12 centimeter, dus ligt niet bij de eerste de beste drempel de neus eraf.

De prijs

Hoewel hiermee eigenlijk enkel de opvallendste zaken van de T.50 benoemd zijn, is al wel duidelijk dat hier een bijzondere creatie staat. Dat mag uiteraard wat kosten, zeker als je bedenkt dat er slechts 100 van gemaakt worden. De T.50 wordt leverbaar vanaf 2,36 miljoen pond, omgerekend ruim € 2,6 miljoen. Je kunt overigens voor dat geld de auto helemaal naar eigen wensen laten aanpassen. Zo kan de bestuurdesplek qua stoel én stand van de pedalen helemaal voor op maat worden gemaakt én ontmoet je de man achter de auto. Nog even geduld: GMA begint in januari 2022 met de bouw van de T.50.