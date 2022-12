Dit is de elektrische opvolger van de Porsche 718 - Vooruitblik

Elektrische auto’s vind je tegenwoordig in bijna alle segmenten, maar échte pretmachines op stroom zijn er eigenlijk nog niet. Dat gaat veranderen, want de opvolger van de Porsche 718 wordt volledig elektrisch.

Er zijn een heleboel EV’s waarmee je heus een hoop lol kunt hebben. Porsches eigen Taycan is daarvan een uitstekend voorbeeld, maar ook de Performance-modellen van Tesla en – iets bescheidener – de Mini Electric bezorgden ons al eens een dikke grijns. Toch gaat het tot nu toe altijd om vrij praktische modellen, met een hatchback-, sedan- of SUV-vorm. Met ‘een echte pretmachine’ bedoelen we hier een auto die vanaf de eerste pennenstreek voor maximaal rijplezier is gemaakt, het liefst in de vorm van een coupé of roadster.

Echte elektrische pretmachine

Porsche is één van de eerste fabrikanten die het aandurven, en maakt de opvolgers van de huidige 718 Boxster en 718 Cayman volledig elektrisch.

We weten niet of de modelnaam 718 blijft. Wel is duidelijk dat het tweetal in veel opzichten op dezelfde leest geschoeid is als de huidige 718. Uit spionagebeelden en de eerdere Mission R-Concept blijkt al dat de koetswerkvorm bijvoorbeeld min of meer hetzelfde blijft. Het tweezits passagierscompartiment zit straks nagenoeg exact in het midden van de compacte en lage auto. De basisvorm van neus en kont blijft eveneens herkenbaar, maar wordt ten opzichte van eerdere generaties van de Boxster en Cayman strakgetrokken. Daarbij maakt Porsche gretig gebruik van de met de elektrische Taycan neergezette stijl. Verwacht soortgelijke, afgeplatte koplampen en een achterzijde met meer horizontale elementen en waarschijnlijk één grote, doorlopende ledbalk als achterlicht.

Karakter

Onderhuids rust de elektrische 718-opvolger op het PPE-platform. Dat staat voor Premium Platform Electric en is een modulaire basis die Audi eveneens gaat gebruiken. Wees niet bang: daarmee zijn de elektrische pret-Porsches onderhuids niet meteen identiek aan de eerste de beste Audi-SUV. Het lijkt er op dat Porsche een uiterst ongebruikelijke indeling hanteert, waarbij het accupakket nu eens niet in de wagenbodem is verwerkt. In plaats daarvan bevindt de batterij zich op de plek waar nu de motor zit: achter de stoelen en voor de achteras.

Bij concept-voorbodes Mission R en 718 Cayman GT4 e-Performance was dat ook al het geval. Het voordeel van deze oplossing is dat de bodem dunner is, waardoor de stoelen lager in de auto kunnen worden geplaatst en het koetswerk ook lekker laag kan blijven. Bovendien levert deze indeling ongetwijfeld een uniek rijgedrag en wat karakter op, eigenschappen waaraan een elektrische auto niet zelden wat gebrek heeft. Het accupakket zelf meet bij de concept-cars 80 kWh en laat zich daarin dankzij een 900 volt-systeem met maximaal 340 kW volpompen. Zeker dat formaat klinkt realistisch.

Niet gehinderd door de 911

Reken eveneens op innovaties als het gaat om de elektromotoren. De tweeversnellingsbak van de Taycan is daarvan een voorbeeld, maar aan ingenieuze koelsystemen valt eveneens te denken bij deze extra sportieve EV. De 718 is bij Porsche nooit de pk-topper geweest, derhalve rekenen we niet op de 1.088 pk van de Mission R. Tegelijkertijd is het niet de bedoeling dat de eerste de beste ID.3 deze nieuwe Porsche van de weg rijdt, dus is er ongetwijfeld meer dan voldoende vermogen. Daarbij omvat het gamma meerdere uitvoeringen, met vier- of wellicht zelfs achterwielaandrijving. De elektrische ‘718’ heeft daarbij veel minder dan de ‘oude’ 718 hinder van de 911.

911 voorlopig niet elektrisch

De Boxster en Cayman mogen het icoon tot nu toe hooguit bij uitzondering voorbijstreven, maar als EV gaat het ineens om een totaal andere auto en kan het zomaar zijn dat een ‘718’ vaker sneller is dan een 911. Nu we hem toch noemen: de 911 is de enige Porsche in het gamma die voorlopig niet elektrisch wordt. Dat zou dit van tradities doordrenkte model teveel geweld aandoen, vindt Porsche. De Duitsers omarmen de EV evengoed vol enthousiasme. Behalve de reeds bekende Taycan en de omstreeks 2024 te lanceren 718-opvolger, verwachten we bijvoorbeeld een elektrische Macan én een grotere elektrische SUV.