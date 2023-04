Dit is de elektrische MG Cyberster

Nu ook de elektrische stationwagon in opkomst is, zijn EV's er straks in bijna alle denkbare soorten en maten, al kun je nog altijd compacte elektrische open tweezitter kopen. Straks wel! Dit is namelijk de elektrische MG Cyberster!

Zo'n twee jaar geleden liet MG de Cyberster zien. Dat was een heftig ogend studiemodel waarmee MG hintte naar de komst van een elektrische roadster. AutoWeek kon je de definitieve productieversie van de Cyberster op patentbeeld al tweemaal eerder laten zien. Zowel met de kap open als in dichte hoedanigheid. In de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie hebben we nu de daadwerkelijke auto te pakken!

Daarmee is ook de vraag beantwoord welke modelnaam de productieversie van de Cyberster krijgt. Wat blijkt? De open tweezitter krijgt geen cijfer in zijn naam, maar heet simpelweg 'Cyberster'. Ook kunnen we je de afmetingen van de Cyberster al vertellen. De MG Cyberster is 4,54 meter lang, 1,91 meter breed en 1,33 meter laag. De wielbasis bedraagt 2,69 meter. Daarmee is hij aanzienlijk langer dan de Mazda MX-5 die het tot een lengte van 3,92 meter schopt. De MG Cyberster is zelfs 21 centimeter langer dan de BMW Z4. Je voelt hem al aankomen: een vedergewicht is de MG Cyberster met zijn elektrische aandrijflijn dan ook niet bepaald. Volgens zijn Chinese registratiegegevens legt de Cyberster in de basis 1.850 kilo in de schaal en zijn er ook versies die 1.885 kilo en zelfs 1.985 kilo wegen.

Meerdere versies? Zeker. We hebben namelijk ook al gegevens over de aandrijflijnen te pakken. De lichtste variant heeft een 314 pk sterke elektromotor op de achteras. Daarboven komt een variant met een 340 pk sterke elektromotor die zich ook alleen met de achterwielen bezighoudt. De zwaarste versie heeft vierwielaandrijving en heeft dan ook twee elektromotoren. Die vierwielaangedreven variant heeft naast de 340 pk sterke elektromotor achter ook nog eens een 204 pk sterke elektromotor die de voorwielen van levenslust voorziet.

De achterlichtpartij bestaat uit twee naar buiten toe wijzende pijlen, verticale delen en een over de gehele breedte van de kont lopende ledbalk die de twee afzonderlijke delen met elkaar verbindt. De laadopening van de MG Cyberster is in het linker achterscherm geplaatst.

MG bestaat in 2024 100 jaar en het lijkt er sterk op dat het Chinese moederbedrijf SAIC dat feestje met deze Cyberster wil vieren. Informatie met betrekking tot de Europese markt volgt mogelijk spoedig.