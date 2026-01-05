Dit is de eerste solid-state-accu in serieproductie

De solid state-accu is de heilige graal van EV-land. Lange tijd was het dan ook de vraag wie deze baanbrekende accuvorm als eerste productierijp zou maken, maar nu is er het antwoord. En nee, het is geen autobouwer. De accu zit vooralsnog zelfs niet eens in een auto…

Er wordt al jaren gesproken over de solid state-batterij, ofwel de vastestofaccu die een uitzonderlijk hogere capaciteit per kilo biedt. Alleen daarom al is het een ‘big deal’, want het betekent dat elektrische auto’s ofwel significant lichter en compacter kunnen worden, ofwel een stuk verder kunnen rijden op een volle batterij. Of iets daartussenin. Solid State lijkt ook fors kortere laadsessies te betekenen en heeft minder zeldzame grondstoffen nodig. Allemaal grote voordelen dus, maar dat betekent niet dat iedere autofabrikant zomaar zo’n ingenieuze accu uit z’n hoge hoed kan toveren. De ontwikkeling kost tijd en dus blijft tot nu toe bij ronkende persberichten over toekomstvisies losse beloftes en concrete ‘roadmaps’.

Dat verandert echter vandaag, want de eerste productierijpe solid state-accu is een feit. Dat zegt althans Donut Lab, dat de accu ontwikkelde. Donut presenteert de eerste solid state-batterij op techbeurs CES in Las Vegas en maakt hem per direct bestelbaar. In een auto? Dat niet. Donut is onderdeel van Verge Motorcycles en de solid state-accu wordt dan ook gepresenteerd in een motorfiets. Daarin zijn de voordelen echter ook extreem groot, want juist in zo’n ultracompact voertuig is voldoende accucapaciteit een heikel punt. De Verge TS Pro en TS Ultra moeten in het gunstigste geval tot wel 600 kilometer kunnen rijden op een volle accu, dankzij een energiedichtheid van 400 Wh per kg. Op dit moment ligt die waarde eerder rond de 250 Wh/kg, dus de winst is enorm. Donut stelt bovendien dat de motor met solid state-accu tot 60 kilometer per minuut kan laden dankzij snelladen tot 200 kW, want indrukwekkend veel is voor een 33,3 kWh grote accu.

Compleet platform

De motorfietsen met solid state-accu zijn per direct bestelbaar en kunnen nog in het eerste kwartaal van dit jaar worden afgeleverd. Lekker concreet dus, maar toch zijn de motoren ook een soort uithangbord. Donut Lab wil de accutechnologie namelijk veel breder gaan toepassen, ook bij andere fabrikanten. De enige concrete partner die vooralsnog wordt genoemd is Watt Electric, dat feilloos past in de groep kleine nichefabrikanten van sportauto’s, terreinauto’s en innovatieve aanhangwagens waarmee Donut tot nu toe samenwerkt.

Het bedrijf heeft echter veel grotere plannen en hoopt de accu’s niet (alleen) los aan te bieden aan andere partijen, maar als onderdeel van een compleet platform met accu’s, maar ook wielmotoren en software van Donut Lab. Daarmee biedt het bedrijf een complete basis aan waar een autofabrikant alleen nog ‘maar’ een hulsje omheen hoeft te bedenken.

Uit Europa

Donut Lab is voor de meesten van ons wellicht nieuw, maar gooide vorig jaar op de CES ook al hoge ogen met een uniek en speciale elektromotor die niet alleen in het wiel zit, maar in feite een wiel is. Verfrissend is dat dit kennelijk erg innovatieve bedrijf nu eens niet uit China of Amerika komt maar uit Finland. Jawel: de eerste productierijpe solid state-accu is kennelijk van Europese bodem. Ronduit gaaf, al blijven we wel benieuwd naar de eerste auto met zo’n batterij.