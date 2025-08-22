Dit is de duurste nieuwe Ferrari ooit

Op veilingen is het niet eens meer zo bijzonder als er tientallen miljoenen voor een Ferrari worden betaald, maar het gaat dan wel per definitie om klassieke exemplaren. Behalve vorige week, toen er een recordbedrag werd neergeteld voor een gloednieuwe Ferrari.

De Monterey Car Week is het jaarlijkse hoogtepunt voor (ten minste) Amerikaanse autoliefhebbers. Als ze er het geld voor hebben, kunnen ze hier ook meteen een exclusieve klassieker of supercar aanschaffen tijdens een van de veilingen. Die van RM Sotheby’s naast het Portola-hotel in Monterey is misschien wel de bekendste en het is dan ook geen toeval dat Ferrari juist hier dit unieke klapstuk heeft aangeboden. De auto in kwestie is een Ferrari Daytona SP3, een in 2021 gelanceerde en van huis uit al erg exclusieve hypercar met de genen van de LaFerrari, maar zonder diens hybride-hulp. Puur een V12 dus, plus een volledig unieke koets. Samen met een gelimiteerde oplage van 599 exemplaren was dat voor Ferrari genoeg reden om voor zo’n SP3 maar liefst twee miljoen euro te vragen in Nederland, wat de auto in 2023 duurder maakte dan vier andere Ferrari-modellen van toen samen.

Het kan echter nog wel wat gekker. Bovenop de beloofde 599 exemplaren heeft Ferrari namelijk nóg een SP3 gebouwd. Serienummer ‘599+1’ is speciaal voor deze veiling bedacht met het doel om zoveel mogelijk geld op te halen. In die opzet is Ferrari zeker geslaagd. De door Ferrari’s ‘Tailor Made’-afdeling uniek uitgevoerde SP3 leverde in Monterey maar liefst 26 miljoen dollar op, wat dit volgens Ferrari tot de duurste nieuwe Ferrari ooit maakt. Wij voelen geen enkele behoefte om die claim in twijfel te trekken.