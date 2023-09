Dit is de Bizzarrini Giotto: met unieke V12 van Cosworth

Het ontwerp van de Bizzarrini Giotto heeft zich onlangs mogen bewijzen in de windtunnel en dus is het volgens Bizzarrini de hoogste tijd voor de definitieve onthulling van het uiterlijk van de nieuwe Italiaanse exoot. Wie ervoor tekende? Dat is Turijns designhuis Giugiaro. En dat is historisch verantwoord, want de jonge Giorgetto Giugiaro tekende ook mee aan de oorspronkelijke Bizzarrini 5300 GT, zo'n zestig jaar geleden.

Of het nieuwe model dan ook retro-invloeden kent? Dat valt wel mee. De uitlopers richting het midden van de auto aan de binnenkant van de koplampen doen enigszins denken aan de gleuven in de neus van de oorspronkelijke Bizzarrini en het gekoepelde glas achter het inzittendencompartiment is er duidelijk op geïnspireerd, maar daar houdt het ook op. De nieuwe Giotto is conceptueel dan ook behoorlijk anders dan de oorspronkelijke 5300 GT, want er ligt een 12- in plaats van een 8-cilinder in én de motor ligt in het midden in plaats van voorin.

Nog even geduld

En wat voor een motor, overigens. Bizzarrini onthult vandaag ook dat het een atmosferische 6,6-liter V12 in zijn creatie lepelt. Dat blok is mede- (of hoofdzakelijk) ontwikkeld door Cosworth, waar we eerder vermoedden dat de krachtbron wel eens uit de schappen van Lamborghini kon komen. Specificaties van het blok geeft Bizzarrini nog niet vrij, maar ergens gokken we dat het een hoogtoerige motor is met ver boven de 700 pk. Cosworth weet immers wel hoe ze een dergelijke motor moeten produceren, getuige de Aston Martin Valkyrie, die een iéts kleinere Cosworth V12 heeft.

Kriebelt je goedgevulde portemonnee al in je zak bij het idee? Dan moet je nog even geduld hebben. Meer details geeft Bizzarrini vooralsnog niet vrij, maar volgens de huidige planning beginnen de Italianen pas met real world testing in het najaar van 2024. Dan willen ze het rijgedrag van de auto vooral zo leuk en innemend mogelijk afstemmen, want dat krijgt prioriteit boven acceleratietijden en rondetijden - zo beweren ze.