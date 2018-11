Dít is de Bentley Continental GT Convertible

De tijd vliegt. Het is inmiddels al meer dan een jaar geleden dat Bentley de huidige Continental GT aan de wereld voorstelde, een luxueuze coupé waarmee Bentley de bovenkant van de coupémarkt bedient. Net als van de vorige generaties Continental levert Bentley een versie voor wie graag de wind door zijn of haar haren voelt wapperen, een auto waar we vandaag kennis mee maken: de Continental GT Convertible.

Net als de reeds bekende Continental GT beschikt ook de Continental GT Convertible over een 635 pk en 900 Nm sterke W12, een dubbelgeblazen twaalfcilinder met een inhoud van 6,0 liter die is gekoppeld aan een achttrapsautomaat met dubbele koppeling. De dakloze Continental legt 2.414 kilo in de schaal en daarmee is hij 170 kilo zwaarder dan z'n dichte broertje die 2.244 kilo weegt. De GT is in staat om 3,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Deze GT Convertible neemt voor diezelfde sprint vanwege het hogere gewicht iets langer de tijd, al is het verschil met 0,1 seconden absoluut te verwaarlozen. Z'n topsnelheid ligt op 333 km/h. Het cabriodak, waarvan de binnenkant af te werken is in acht kleuren, laat zich in 19 tellen, bij een snelheid tot 50 km/h, elektrisch openen of sluiten.