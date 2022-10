Dit is de Alpine A110 R: circuitauto voor openbare weg

Alpine introduceert een nieuwe sportieve topversie van de A110. De Franse pretmachine luistert naar de naam A110 R en is lichter, sneller en in elk opzicht extremer dan elke andere versie van de met retrodesign overladen sportcoupé.

Alpine levert de A110 al in drie smaken en in twee vermogensvarianten. De simpelweg A110 geheten basisversie heeft een 252 pk sterke, geblazen 1.8 terwijl de GT- en S-versies tot 300 pk opgeschroefde versies van diezelfde viercilinder achter de voorstoelen hebben liggen. Deze A110 R gaat in nagenoeg elk opzicht aan die GT- en S-uitvoeringen voorbij, maar in één opzicht niet. Hij heeft namelijk dezelfde 300 pk en 340 Nm sterke krachtcentrale die zijn vermogen via een zeventraps automaat naar de achterwielen stuurt.

Waarmee verschilt de A110 R dan wel van de reeds bestaande versies? Voornamelijk met zijn gewicht en verpakking. De Alpine A110 R weegt met 1.082 kilo namelijk 34 kilo minder dan de A110 S. Onderdelen als de voorklep, de wielen en de motorkap zijn uit koolstofvezel vervaardigd om gewicht te besparen. Zelfs de achterruit is vervangen door een paneel van koolstofvezel. Er doorheen kijken wordt dan ook lastig.

Daarnaast is de A110 R overladen met spoilers, randjes en lipjes die de neerwaartse druk vergroten, maar tevens de luchtweerstand verminderen. We zien een achterspoiler die net als het exemplaar op auto's als een 911 GT3 RS met een zogenoemde zwanenhals aan de auto is bevestigd. De A110 R heeft een vlakke bodem en onderaan de achterzijde een heftige diffuser. Al het vleugelwerk levert de Alpine A110 R tot 29 kilo extra neerwaartse druk op op de achterzijde. Hij krijgt zelfs beweegbare kleppen in het front die tot 14 kilo aan neerwaartse druk op de voorzijde van de auto geven. Een flink setje sideskirts kleedt de flanken van de A110 R af, maar dienen uiteraard ook weer een aerodynamisch doel. De wielen - voor en achter anders ontworpen - zijn volledig uit koolstofvezel vervaardigd. Eromheen zitten Michelin Pilot Sport Cup 2 semi-slicks en in de wielen houdt zich extra krachtige remmerij van Brembo schuil.

Hebben de heren en dames in Dieppe zich verder nog ergens mee beziggehouden? Zeker. De Alpine A110 R heeft een straffer afgesteld onderstel en een nieuw uitlaatsysteem met dubbele eindstukken. De topversie profiteert verder van de komst van nieuwe stabilisatorstangen die de auto voor 10 procent en achter 25 procent stijver maken. Ook is het interieur aangepast. Daarin vind je niet alleen speciale carbon kuipstoelen met zespuntsgordels, maar ook treklussen in plaats van conventionele grepen in de deurpanelen. Nagenoeg de hele werkplek is bedekt met microvezel.

Alle technische aanpassingen leveren de A110 R behoorlijke prestaties op. De topper van het A110-gamma schiet in 3,9 seconden vanuit stilstand naar de 100 km/h. De A110 S heeft voor dezelfde sprint 4,2 tellen de tijd nodig. De topsnelheid van de A110 R ligt op 285 km/h. Een Nederlandse prijs hebben we nog niet.