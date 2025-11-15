Ga naar de inhoud
Dit handige systeem voorkomt snelheidsboetes

Automatisch afremmen voor flitskasten, werkt het echt?

5
Flitspaal boete buitenland
Cornelis Kit

Auto’s die zelfstandig vaart minderen voor flitskasten of zorgen dat je bij trajectcontroles keurig de juiste gemiddelde snelheid rijdt. Te mooi om waar te zijn?

Eerder deze maand hebben we Zuid-Korea doorkruist met de nieuwe Hyundai Nexo, over schitterende binnenwegen en bijna duizend kilometer snelweg. Net als bij ons hebben ze in Zuid-Korea snelheidscamera’s en trajectcontroles, alleen wordt daar anders dan bij ons al ruim van tevoren aangegeven dat je een camera of een trajectcontrole nadert. Dat is fijn, maar het wordt nog mooier. We hebben onze eerste kennismaking met de Nexo in een exemplaar met Zuid-Koreaanse specificaties. Hierdoor hebben we adaptieve cruisecontrol die niet  alleen samenwerkt met het navigatiesysteem om af te remmen voor bochten. Het systeem remt (wanneer je een te hoge snelheid hebt ingesteld) ook keurig af voor snelheidscamera’s, om daarna het tempo weer op te voeren naar de ingestelde (te hoge) snelheid. Dit voorkomt snelheidsboetes.

Ook bij trajectcontroles

En of het niet genoeg is: bij trajectcontroles zorgt het systeem dat je gemiddelde snelheid niet te hoog is. In het multimediascherm geeft hij zelfs keurig aan wat je gemiddelde tempo is op dat traject (meten is weten). Dit willen we thuis ook! In Zuid-Korea is het gebruik van zo’n slimme cruisecontrol helemaal legaal. Bij ons is het verboden; de Nexo’s die naar Europa komen, krijgen andere software mee. Bij ons mag wel akoestisch of optisch worden gewaarschuwd wanneer je de snelheidslimiet overschrijdt (zo’n systeem zit sinds 2024 verplicht in alle nieuwe auto’s), maar de snelheid mag niet automatisch worden aangepast voor een snelheidscamera of trajectcontrole. In de Europese optiek is het doel van het Zuid-Koreaanse systeem het ontwijken van de controle en niet het naleven van de geldende limiet. Dus voor ons is het helaas te mooi om waar te zijn.

    5 Bekijk reacties
    Hyundai Hyundai Nexo Nieuwe auto's

