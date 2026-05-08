Dit gebeurt er als je met Tesla’s FSD de grens over rijdt

Tesla’s ‘Full Self Driving (Supervised) is goedgekeurd in Nederland, maar nog niet in Europa. Dat blijft ook nog wel even zo en dus zul je een parkeerplek op moeten zoeken als je met FSD de grens over rijdt.

Nu ‘onze’ RDW Tesla’s FSD-systeem heeft goedgekeurd, kunnen Nederlandse Teslarijders tegen achterlating van 100 euro per maand ‘handsfree’ door het verkeer gaan.

Die goedkeuring schept bovendien de mogelijkheid voor andere EU-lidstaten om FSD zonder nadere inspectie ook te legaliseren, alleen heeft nog geen ander Europees land dat gedaan. Volgens Automotive News Europe en Reuters zijn er bij overheden in allerlei landen nog stevige twijfel over het systeem, die vaak betrekking hebben op de specifieke situatie van het land in kwestie. Zo zouden overheden van Scandinavische landen zich afvragen hoe FSD omgaat met ijzige wegen en het plotselinge opduiken van een rendier of eland op de weg. Een Zweedse onderzoeker zou zich bovendien hebben verbaast over het feit dat FSD indien gewenst te hard kan rijden, want volgens hem niet de bedoeling kan zijn.

Daarnaast worden er zorgen geuit over de vraag of FSD voldoende alert is op telefoongebruik achter het stuur en zouden ambtenaren anoniem frustraties uiten over het feit dat Tesla-rijders in allerlei landen blijven 'zeuren' om FSD goed te keuren, wat zij logischerwijs graag willen nu Nederland laat zien dat het kan. Voor Tesla zelf hangt er natuurlijk ook veel van die goedkeuring af, want FSD kan helpen om de wat ingezakte verkoopcijfers weer op te krikken.

Er moet dus nog heel wat veranderen voordat FSD overal in Europa kan worden gebruikt. Voorlopig is het systeem dus alleen in Nederland te gebruiken, wat de vraag oproept wat er gebeurt als je al FSD-end de grens overschrijdt. FSD is via geofencing strak afgeregeld om alleen in Nederland te werken en waarschuwt al bij het naderen van de grens dat het bijna uit is met de pret. ‘Landsgrens verderop, FSD (Supervised) zal niet meer beschikbaar zijn’, waarschuwt het scherm dan. Eenmaal bij de grens maant de auto zijn bestuurder al piepend dat de besturing moet worden overgenomen.

Verder op de cruise control, dan maar? Niet zo vlug, want overschakelen tussen FSD en Autopilot of Adaptieve Cruise Control kan om niet nader genoemde redenen alleen bij stilstand. De auto moet in P staan en dus zul je een parkeerplaats moeten opzoeken als je niet continu zelf gas wilt geven.

Van een volledig zelfrijdende auto tot een volledig zelfrijdende bestuurder: soms is daar slechts een landsgrens voor nodig.