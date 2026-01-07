Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Dit dieseltje deed bijna een half uur over een rondje Nürburgring Nordschleife

Even nutteloos als leuk

15
Ligier JS50 Nurburgring
Ligier JS50Ligier JS50Ligier JS50Ligier JS50 NurburgringLigier JS50 NurburgringLigier JS50 NurburgringLigier JS50 NurburgringLigier JS50 NurburgringLigier JS50 Nurburgring
Lars Krijgsman

Merken als Mercedes-Benz en Porsche vechten elkaar de tent uit om de titel 'Snelste auto op de Nürburgring Nordschleife'. Dat het allemaal zo hard niet hoeft, bewijst dit dieseltje. Dat deed bijna een half uur over een ronde over het dik 20 kilometer lange circuit.

De machtige Mercedes-AMG One is sinds 2024 de snelste productieauto ooit op de Nürburgring Nordschleife. Die Duitse extremist had voor een ronde over het bijna 21 kilometer lange circuit slechts 6 minuten en 29 seconden nodig. Aan de andere kant van het spectrum staat de dappere Franse rakker die je in dit artikel ziet. Die nam voor een rondje Nordschleife maar liefst 28 minuten en 25 seconden de tijd.

Het wagentje in kwestie heeft vier wielen, maar is officieel helemaal geen auto. Het gaat namelijk om een Ligier JS50, een brommobiel van Franse makelij. De neergezette rondetijd maakt deel uit van een marketingcampagne om die nieuwe stadsrakker onder de aandacht te brengen. Ligier stuurde een tweetal autojournalisten én Ligier-topman François Ligier de weg op in een Ligier JS50 Revo D+, een variant van de JS50 met een 500 cc klein dieselmotortje met één cilinder en een vermogen van 11 pk en 26 Nm. Men reed van Parijs naar de Nürburgring en scoorde over die afstand een gemiddeld verbruik van 3,0 l/100 km.

Ligier JS50

Ligier JS50

De Ligier JS50 is er in drie varianten en elke versie werd de Nürburgring Nordschleife op gejaagd. De reeds genoemde dieselversie had voor een rondje ring 28 minuten en 25 seconden nodig. Een volledig elektrische variant die in de L7e-categorie valt, legde een ronde in 'slechts' 19 minuten en 53 seconden af. Deze versie is in staat een topsnelheid van 75 km/h te halen. Een mildere elektrische versie van de JS50 die in de L6e-categorie valt, had voor een rondje Ring 27 minuten en 55 tellen nodig.

Nutteloos? Ultiem. Leuk? Daarom natuurlijk ook.

15 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Zeekr 7 GT

Zeekr 7 GT: elektrische stationwagon is volgende Zeekr voor Nederland

Nieuws
Mercedes-Benz GLC

In Duitsland doet Mercedes het beter dan BMW

Nieuws
Lucid Robotaxi

Lucid en Uber bundelen krachten tegen Tesla: dit is de Lucid Robotaxi

Nieuws
Spyshots Skoda Epiq

Populaire Skoda Elroq te duur? Deze Skoda is €10.000 goedkoper!

Nieuws
Mercedes-Benz A-klasse

Mercedes-Benz verplaatst productie A-klasse naar Hongarije

Lezersreacties (15)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.