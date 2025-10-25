Onlangs werd duidelijk dat Fiats Pandina (Panda) één van de vier nieuwe auto’s is die je nog voor minder dan €20.000 kunt kopen in Nederland. Van Fiat krijg je dan zelfs een tientje terug, maar alleen als je voor deze absolute basisversie gaat.

Fiat Pandina Icon - €19.990

‘Pandina’ is de nieuwe naam voor een juist al wat oudere auto, want het gaat hier eigenlijk gewoon om de benzine-Panda die al sinds 2011 in de Fiat-showroom staat. Hij is er nog steeds, ook nu je in diezelfde showroom een groter en nieuwer model met de naam Grande Panda vindt. ‘Pandina’ leek eerst alleen voor de opgehoogde Panda te gaan gelden, maar nu blijkt dat de oude, trouwe Panda ook in lage vorm zo heet. De nieuwe naam staat trouwens ook uitgebreid en meermaals op de achterste zijruiten, maar op de kentekenplaten van de auto in de configurator prijkt nog wel gewoon Panda’. Fiat lijkt de naamswijziging zelf dus ook niet al te serieus te nemen.

De standaard-Pandina heet Icon en is de enige versie naast die opgehoogde, opgestoerde Panda Cross. Die Cross is qua aandrijflijn volledig identiek aan de Icon en heeft dus ook gewoon voorwielaandrijving, een 70 pk sterke driecilinder en een handgeschakelde zesbak. Wel is er een verschil in uitrusting en dat gaat verder dan alleen uiterlijkheden. Zo heeft de Cross een 7- in plaats van 5-inch touchscreen, licht- en regensensoren, automatisch grootlicht en mistlampen voor. Kleinigheidjes dus, maar toch.

Wat er dan overblijft voor de Icon, is voor een auto in dit segment gelukkig ook nog heel behoorlijk. De goedkoopste Fiat heeft bijvoorbeeld gewoon een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, elektrische ramen voor, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels en een audiosysteempje met bluetooth. Airco en cruisecontrol zijn ook present, net als kunstleer op het stuurwiel en uiteraard ook de verplichte parkeersensoren achter.

Vijfzitter

Misschien wel de belangrijkste uitrusting vinden we achterin, want deze basis-Panda heeft gewoon drie hoofdsteunen en drie gordels op de achterbank. Het is dus een vijfzitter, en dat kunnen we lang niet van iedere auto in deze ‘onderklasse’ zeggen. Aan de buitenzijde ziet zo’n PAndina er trouwens wel wat eenvoudig uit met zijn halogeenkoplampen, zwarte spiegelkappen en wieldoppen. Verder is het jammer dat Fiat nooit de moeite heeft genomen om dit model wat te moderniseren, want zo’n nieuwe is eigenlijk niet te onderscheiden van een Panda uit 2012. Net als de T-Roc van vorige week is de Panda standaard knettergeel. Bij Fiat is alleen uni-wit ook gratis. Voor andere kleuren betaal je €700 extra, waarbij opvalt dat er maar één metallic-lak is (blauw). Verdere opties of accessoires zijn er trouwens niet, dus de prijslijst van de Pandina is lekker overzichtelijk.

De keuze van de auteur

Oud model of niet, ik word best blij van deze Panda. Hij is erg sympathiek, relatief ruim en een van de goedkoopste nieuwe auto’s van Nederland, hoewel het jammer is dat we dat tegenwoordig al bij €20.000 moeten zeggen. Ik begrijp de aantrekkingskracht van de Cross-versie zeer zeker, niet in de laatste plaats omdat de stoere opsmuk wordt doorgetrokken naar het interieur. De Cross kost echter €23.140, ofwel dik 15 procent meer dan een standaard Pandina. Dat gaan we dus niet doen en omdat ik dat geel ook wel leuk vind, gaan we vandaag eens met een échte basisversie naar huis.