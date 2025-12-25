In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Na de 500 en de 127 deed Fiat het gewoon nog een keer: het bracht een kleine auto uit die zou uitgroeien tot een icoon. Dan hebben we het natuurlijk over de Fiat Panda. Hier hebben we één van de allerleukste versies van de oer-Panda voor ons.

Schuif de kerststol maar even aan de kant en ga er eens goed voor zitten. Eerder deze week hadden we nog een Seat Marbella voor ons, nu is het tijd voor het 'echte' werk. Dit is een Fiat Panda van de eerste lichting, dus van voor de eerste facelift. Eén van de allereerste Panda 4x4's, bovendien. Dit exemplaar komt namelijk uit begin 1984 en de 4x4 was slechts een halfjaar eerder geïntroduceerd.

Het was een bijzonder recept; het heerlijk basale van de Panda in combinatie met een aandrijflijn die 'm zo ongeveer overal moest kunnen laten komen. Veel vermogen had de Panda daar niet voor nodig, want hij was natuurlijk vederlicht. Zo had de Panda 4x4 gewoon een aanvankelijk slechts 965 cc grote vierpitter in zijn neusje, waarmee net geen 50 pk vermogen op de vier wielen uitgestort werd. Die nog altijd vrij kleine wielen waren eigenlijk de enige serieuze achilleshiel als het terrein wat ruiger werd. Of je moest de Panda echt tot op zijn hoeven volgeladen hebben, dan speelde het lage vermogen natuurlijk ook wel op.

De Panda 4x4, die zijn 4x4-systeem overigens aan Steyr-Puch dankte (zoals met een embleem op de achterklep is aangegeven), werd betrekkelijk populair. Zeker in landelijke gebieden was hij niet geheel verrassend op diverse plekken te spotten. Tegenwoordig is zo'n oer-Panda natuurlijk een zeldzaamheid en zeker een 4x4 zien we niet vaak meer. Hoe anders is dat in Italië, waar je tot op de dag van vandaag nog overal en nergens de eerste generatie van de Panda tegenkomt.

Dit exemplaar is mogelijk al sinds zijn 'geboorte' in begin 1984 of eind 1983 niet meer in Italië geweest. Deze Panda werd nieuw geleverd in Nederland. Hij heeft sindsdien zeker vier eigenaren versleten en is sinds 2009 bij zijn huidige eigenaar. Met toch al dik 16 jaar eigenaarschap is dat nog wel het op één na trouwste baasje, want de Panda was van 1984 tot 2005 ook bij één eigenaar. Maar liefst 21 jaar dus. Dat de auto al twee keer zo lang gekoesterd is, heeft er vast aan bijgedragen dat hij er nog zo knap bij staat. Een heerlijke spot weer van AutoWeek-forumlid JFR.