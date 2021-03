Director of Design Toyota ED2 over de Aygo X Prologue

"Geen saaie auto's meer", luidde het credo van Toyota-President Akio Toyoda enkele jaren geleden. Sindsdien doet het merk zijn best zijn auto's net even wat spannender te maken dan voorheen. Met de in 2016 gepresenteerde C-HR kwam Toyota opvallend expressief uit de hoek en ook de nieuwe Yaris breekt wat dat betreft met zijn imago. De Aygo kwam met zijn kenmerkende X-smoeltje al vrij brutaal voor de dag, maar de A-segmenter lijkt bij zijn aanstaande generatiewissel te ontpoppen tot een ware waaghals. De Aygo X Prologue laat zien hoe de nieuwe Aygo in grote lijnen wordt. AutoWeek sprak Ian Cartabiano, President en Director of Design van ED2, het Europese designcentrum waar de Aygo X Prologue net als de C-HR zijn leven begon.

'Iedereen zou een toffe auto moeten kunnen hebben'

De Aygo is een model dat enkel in Europa wordt verkocht en dus is het geen wonder dat het nabij Nice gelegen ED2-designcentrum van Toyota de geboortegrond is van de Aygo X Prologue. De Europese klant blijkt een lastige. "De Europese klant is veeleisend. De verwachtingen liggen steeds hoger, dat geldt voor auto's in elk segment en dus ook voor het A-segment", zegt Cartabiano. "Een van de voornaamste redenen dat je een Toyota koopt, is de kwaliteit ervan. Maar wat design en designbeleving betreft, zijn we een stap vooruit gegaan. Dat zie je aan de C-HR bijvoorbeeld, maar ook aan de Yaris Cross en de de Yaris. De Yaris is minder expressief, maar dat sluit veel beter aan in het segment waarin die auto opereert. We besteden meer en meer aandacht aan details en dat geldt ook voor de Aygo X Prologue. Er zitten designelementen in verwerkt die je eigenlijk in hogere segmenten verwacht." Daarbij noemt Cartabiano onder meer de aan elkaar verbonden achterlichten en de opvallende, eveneens aan elkaar geknoopte koplampen als voorbeeld. "De Prologue krijgt daarmee een heel sterke identiteit. Ik ben altijd voor democratisering van goed design geweest. Een goed ontwerp, dat is voor de massa en is niet per se voorbehouden aan super- of hypercars. De Aygo X Prologue moest een toffe auto worden, dat was de missie. Iedereen zou een toffe auto auto moeten kunnen hebben, toch?"

Betaalbaarheid voorop

Fraaiere details en spannender design dus, maar dat betekent niet dat de Aygo opeens voor een premiumprijs op de markt komt. "Betaalbaarheid blijft misschien wel de belangrijkste kernwaarde van de Aygo." Betaalbaarheid is meer dan wenselijk, de Aygo is immers een A-segmenter. "Ook in het A-segment wordt design steeds expressiever. Dat komt onder meer door kopers, over het algemeen jonge mensen die in stedelijke omgevingen wonen. Uit onderzoek blijkt dat een auto voor veel van hen een mode-item is. Een accessoire. Desondanks wilde ik nadrukkelijk dat de Aygo X Prologue géén schattige auto zou worden. Dat stond van meet of aan vast. Hij moest tof worden. De Aygo X Prologue laat onze nieuwe visie op het A-segment zien."

Nieuw maar herkenbaar

In het ontwerp van de Aygo X Prologue is een sterke dosis cross-over verwerkt, maar de concept-car heeft geen zwarte kunststof wielkastranden. "De Prologue heeft een veel stoerdere stance, vooral dankzij zijn hoge opvallend grote wielen. Die grote wielen zijn mogelijk door het GA-B-platform, dat hadden we anders nooit kunnen doen." Ondanks het cross-oversausje dat Toyota over de Aygo-voorbode heeft uitgestort, is het studiemodel toch duidelijk als Aygo te herkennen. "Vooral de achterkant van de auto zorgt voor de link met de Aygo, dat is een herkenningspunt. De Aygo is voor ons een belangrijke auto, hij is succesvol en heeft inmiddels een naam weten te vestigen. Een icoon gooi je niet zomaar weg. Ook hebben we ervoor gekozen de bi-tone-kleurstelling van de huidige Aygo terug te laten keren, maar dan op een heel andere manier. Niet alleen het dak is nu een andere kleur, maar ook bijna bijna het gehele deel achter de achterportieren. Dat duwt de voorkant van de auto optisch meer naar voren toe. Het geeft de auto een actievere uitstraling. De zwarte deel aan de onderkant van de portieren is een trucje om de auto visueel hoger op zijn poten te zetten. Het geeft de auto een sterkere, stevigere uitstraling. Een nieuw type cross-over."

Uiteraard wordt de nieuwe Aygo geen exacte kopie van de Aygo X Prologue, maar het lijkt vast te staan dat Toyota met de derde generatie - hoewel herkenbaar als Aygo - een andere richting kiest. Later dit jaar ongetwijfeld meer!

