Dik 800 pk voor de Dodge Charger King Daytona

Nieuwe week, nieuw 'Last Call'-model van Dodge: dit is de Charger King Daytona, een vierdeurs met meer dan 800 pk!

Met het vermogen van ruim 800 pk is het de krachtigste Charger die Dodge ooit leverde. De Charger King Daytona heeft een 6,4-liter grote V8-met-supercharger die er, om precies te zijn, 818 pk uit stampt. Dat is 10 pk meer dan het blok in de Charger SRT Hellcat Redeye en evenveel als de krachtbron van de tot op heden snelste Challenger: de SRT Super Stock. De King Daytona brengt al dat vermogen via een automatische transmissie over op de achterwielen.

Net zoals de modellen die Dodge vorige weken presenteerde, heeft ook de King Daytona een aantal specifieke kenmerken om 'm als zodanig te herkennen. Alle 300 exemplaren die Dodge ervan bouwt zijn gehuld in de tint Go Mango en krijgen in het interieur oranje details mee. Verder blijft het aan de buitenkant vrij subtiel: de wielen krijgen een specifieke kleur mee - maar zijn wel zilvergrijs - en de kont is voorzien van een dikke matzwarte sticker. Daarnaast prijkt er op diezelfde kont een klein spoilertje. Aan de voorkant herken je de topversie slechts aan één detail: de motorkap wordt met twee pinnen op zijn plek gehouden, in plaats van met een verborgen sluiting. Een external hood release dus.

Uitzwaaien

De King Daytona is de vijfde van Dodge' Last Call-modellen, waarmee het merk afscheid neemt van de Charger en Challenger in hun huidige vorm. De afgelopen weken presenteerde het merk onder meer de Super Bee en Scat Pack Swinger, al zijn die twee met elk 1.000 exemplaren niet zo exclusief als deze King Daytona. De zevende en ultieme uitzwaaier laat zich aan de wereld zien op de SEMA-beurs in Las Vegas, die plaatsvindt van 1 tot 4 november.