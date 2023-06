Lange tijd zat de prijs van een liter diesel dicht tegen die van benzine aan en het was zelfs een tijdje duurder. In de afgelopen maanden is de dieselprijs echter weer richting een vertrouwde afstand van de benzineprijs gekropen. Inmiddels is het verschil zo'n 31 cent per liter.

Iedereen met een brandstofauto heeft vorig jaar vast met verbazing naar de prijzen gekeken, maar voor dieselrijders was het wel een heel hard gelag. De dieselprijs schoot na de Russische invasie in Oekraïne verhoudingsgewijs nog harder omhoog dan de benzineprijs en uiteindelijk werden de twee brandstoffen zelfs even duur. Daarmee was het leed voor de dieselrijder nog niet geleden; diesel werd eind augustus voor het eerst zelfs duurder dan benzine. Ondertussen bleef de mrb op dieselauto's natuurlijk gewoon hoger dan die op benzineauto's, wat de financiële knauw voor veel dieselrijders compleet maakte. Die tijden liggen inmiddels al wel weer even achter ons en inmiddels is het - gelukkig voor dieselrijders - weer een stuk vertrouwder aan de pomp.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat benzine op het moment net iets duurder is dan op 1 januari van dit jaar, terwijl diesel 26 cent goedkoper is geworden. Het verschil is in de praktijk zo'n 31 cent per liter volgens het CBS, de gemiddelde landelijke adviesprijzen van benzine en diesel volgens UnitedConsumers liggen 32 cent uit elkaar. Helemaal op het 'oude' niveau is het overigens nog niet: begin 2022 was diesel nog zo'n 36 cent per liter goedkoper dan benzine, al scheelt het dus nog slechts 4 cent.

Dat de dieselprijs zoveel sneller daalt dan de benzineprijs heeft meerdere oorzaken. De belangrijkste oorzaak lijkt bij de prijsstijgingen van vorig jaar te liggen. Toen nam de prijs voor diesel namelijk onevenredig hard toe omdat deze sterk samenhangt met olie-import vanuit Rusland. "De oorlog in Oekraïne zorgde voor veel onzekerheid in de markt," zo verklaarde Paul van Selms van UnitedConsumers onlangs nog aan NU.nl. "De onzekerheid is nu wat minder. Je ziet dat marktprijzen bij paniek altijd harder oplopen dan nodig is. En nu herstelt de markt zich weer." Er zijn eind vorig jaar ook flinke dieselvoorraden aangelegd om in te spelen op de boycot op Russische olie en zeer waarschijnlijk komt Russische diesel via omwegen alsnog gewoon deze kant op.

Verwachte prijsstijgingen

De EU wil die indirecte import van Russische brandstof een halt toeroepen, dus als dat lukt zit er mogelijk juist weer een prijsstijging in voor diesel. De grootste prijsstijging aan de pomp is echter over een maand al: dan draait de Nederlandse overheid de accijnsverlaging op brandstof na ruim een jaar terug. De accijnsverlaging op diesel was wel wat minder dan die op benzine (9,9 cent om 13,8 cent), dus dat scheelt straks met terugwerkende kracht weer voor de dieselrijder.