Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Diesel was niet eerder zo duur als vandaag, ook benzineprijs blijft stijgen

Bijna €2,50 per liter!

2
Tanken (ANP)
Lars Krijgsman
2

Het zat er dik in: de brandstofprijzen zijn weer verder gestegen. De adviesprijs van een liter Euro 95 zet koers richting de recordprijs van 2022.

De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van een liter benzine (Euro 95, E5) bedraagt nu €2,396, zo blijkt uit cijfers van United Consumers. Daarmee is benzine nu 15 cent per liter duurder dan een maand geleden. De benzineprijs heeft nog geen recordhoogte bereikt, maar zet wel koers richting de hoogst geregistreerde prijs van €2,505 per liter (8 juni 2022). De GLA van een liter diesel ligt op een buitenissige €2,461. Daarmee heeft de dieselprijs een recordhoogte bereikt. De dieselprijs ligt nu 44 cent hoger dan een maand geleden. Zoals altijd geldt dat je de GLA veelal aan de snelweg betaalt. Het is vaak mogelijk om lokaal goedkoper te tanken.

Zolang de onrust in het Midden-Oosten aanhoudt, ziet het er niet naar uit dat de brandstofprijzen gaan dalen. Koeweit heeft de olieproductie dit weekend teruggeschroefd, wat de olieprijzen verder kan opstuwen. Saoedi-Arabië sloot eerder zijn grootste olieraffinaderij. De olieproductie in Irak is met zo'n 60 procent ingestort. Een vat Brentolie - de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten - kost nu meer dan 119 dollar. Ook Amerikaanse olie is duurder geworden. De Amerikaanse olieprijs steeg zondag tot 109 dollar per vat (WTI). Niet eerder sinds de zomer van 2022 kostte een vat Amerikaanse olie meer dan 100 dollar.

2 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
BMW Alpina XB7 Manufaktur

BMW Alpina XB7 Manufaktur: eerste Alpina onder BMW-bewind is nog oude stijl

Alfa Romeo 75

Na 13 jaar in een Alfa Romeo 75 1.6 kocht Jeroen Westerhuis (46) de ultieme 75 met 3.0 V6

Elektrische auto's
Kia EV5 - rijdend

Update! Dit zijn de beste elektrische auto’s tot €50.000

Praktijkervaring
Audi Q2

Praktijkervaring Audi Q2: gebruikers vinden hem erg zuinig, ook lovend over kwaliteit

Achtergrond
elektrische auto's op bergingsauto, afslepen

Afsleepkosten bij pech met elektrische auto in Duitsland kunnen oplopen tot wel €20.000

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.