Diesel was dit jaar niet eerder zo duur als nu

Verloop is moeilijk te voorspellen

Diesel (ANP)
Lars Krijgsman

Heb je een dieselauto voor de deur staan? Dan ben je nu aan de pomp wel héél veel kwijt voor een liter diesel. Niet eerder dit jaar lag de dieselprijs zo hoog als nu.

De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van een liter diesel lag niet eerder dit jaar zo hoog als nu. In een week tijd steeg de GLA van een liter diesel met vier cent naar €1,981, zo meldt UnitedConsumers.Eind oktober schreven we nog dat een liter diesel €1,932 kostte. Belangrijk hierbij: UnitedConsumers berekent de gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) op basis van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Daarbij geldt dat je veelal alleen langs de snelwegen deze hoge literprijzen betaalt, lokale tankstations geven vaak korting en dus kun je op veel plekken voordeliger je tank volgooien.

Volgens brandstofexpert Derk Foolen van het consumentencollectief is het niet eenvoudig om het prijsverloop te voorspellen. “De ontwikkeling van de olieprijs, de wisselkoers en transportkosten spelen allemaal een rol. Daarbij is het lastig om te voorspellen hoe de prijzen zich op korte termijn ontwikkelen.”

