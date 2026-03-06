Voor het eerst in jaren is een liter diesel duurder dan een liter benzine. De prijs van een liter diesel staat op het punt een absoluut prijsrecord te breken.

De brandstofprijzen rijzen de pan uit. De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van een liter benzine (Euro 95, E10) ligt momenteel op €2,356. Daarmee is een liter Euro 95 weer 1,6 cent duurder geworden dan gisteren, zo blijkt uit cijfers van consumentencollectief United Consumers. Voor het eerst in jaren is diesel duurder dan benzine. De GLA van een liter diesel is met 3,4 cent gestegen en ligt nu op €2,366. Het verschil tussen de GLA van een liter Euro 95 en diesel is momenteel nog minimaal. Aangezien de dieselprijs momenteel sneller stijgt dan de benzineprijs, wordt het prijsverschil de komende dagen alleen maar groter.

De dieselprijs staat op het punt een prijsrecord te breken. Naar verwachting gebeurt dat morgen. De hoogst geregistreerde GLA van een liter diesel was €2,375 op 10 maart 2022. Daar zit de huidige dieselprijs slechts €0,009 onder. Minder dan één eurocent dus. Een maand geleden was de GLA van een liter diesel nog €2,01, die van een liter benzine (E10) €2,24.

United Consumers stelt de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs vast op basis van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen die in Nederland actief zijn: BP, Esso, Shell, Texaco en Total Energies. Belangrijk hierbij: de GLA komt meestal meer overeen met de brandstofprijzen langs de snelweg. Vaak is het mogelijk om lokaal voor aanzienlijk minder te tanken.