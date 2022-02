Diesel en benzine verliezen fors terrein in Europa

Dat neemt echter niet weg dat de benzinemotor ook in 2021 nog het meest populair was. Wel slonk het marktaandeel in 2021 ten opzichte van 2020 behoorlijk: twee jaar geleden was de benzinemotor immers nog goed voor een Europees marktaandeel van 47,5 procent. De verkoop van benzineauto's daalde met 17,8 procent tot 3.885.432 exemplaren. Bij de diesels is de neergang met een min van 31,5 procent tot 1.901.191 exemplaren nog veel sterker. De zelfontbrander komt daarmee op een marktaandeel van 19,6 procent, exact hetzelfde als dat van de hybrides. De verkoop van hybrides, waar in de cijfers van ACEA overigens ook mild-hybrids onder vallen, groeide in 2021 met 60,5 procent tot 1.901.239 exemplaren. Daarmee komt het verkooptotaal van de hybrides voor het eerst uit boven dat van de diesels. Alleen in Bulgarije wist de diesel nog een plusje achter zijn naam te zetten.

Ook de batterij-elektrische (BEV) en plug-in hybride (PHEV) auto's konden in 2021 rekenen op fors meer belangstelling. Het marktaandeel de BEV's steeg van 5,4 naar 9,1 procent in 2021. In verkoopcijfers vertaalt zich dat naar een stijging van 63,1 procent tot 878.432 auto's. De lijn van de plug-in hybrides steeg nog veel sneller in 2021. De verkoop nam toe met 70,7 procent tot 867.092 exemplaren, goed voor een marktaandeel van 8,9 procent. Daarmee kan geconcludeerd worden dat de verbrandingsmotor nog niet is uitgespeeld in Europa, maar dat het marktaandeel van auto's met elektrische ondersteuning bijna dat van auto's zonder overstijgt.