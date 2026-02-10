Knalrood. Felblauw. Ooit was het niet alleen mogelijk bij Volvo, maar tot op zekere hoogte zelfs verbonden met het merk. Knalrode 240’s en V70’s staan nog helder op het netvlies, de R-modellen van de S60 en V70 waren uitgevoerd in het opvallende ‘Flashing Green’ en het ‘Bursting Blue’ uit dit verhaal zagen we vanaf 2014 relatief vaak terug op de moderne Volvo’s op het SPA-platform.

Ergens rond 2022 besloot Volvo echter om in plaats van kleuren nog slechts tinten te gaan aanbieden. Bursting Blue werd het veel ingetogener Denim Blue en zelfs die kleur is tussen alle grijstinten in het aanbod al bijna opvallend. Let wel: dit is niet per se erg. We begrijpen best dat Volvo bij zijn ingetogen, tijdloze design het liefst ingetogen, tijdloze lakkleuren ziet, maar erg uitgesproken zijn die lakkleuren dus gewoon niet meer.

Wie heimwee heeft naar felgekleurde Volvo’s én op zoek is naar een grote gezins-SUV, moet zeker eens bij deze XC90 T8 gaan kijken. Felle kleuren zijn op Volvo’s grootste SUV logischerwijs altijd zeldzaam geweest, maar de PR-afdeling van Volvo zag het met Bursting Blue blijkbaar helemaal zitten en leverde de ene na de andere persdemo in deze tint af. De felle kleur was uitsluitend leverbaar op de R-Line-versie, die trouwens zelf ook uit het aanbod verdwenen is. R-Line bracht een sportieve uitstraling met behulp van spoilerlipjes, grilles, wielen en interieur-aankleding en staat zo’n XC90 uitstekend. De XC90 uit 2015 is uiteraard een T8 plug-in hybride, heeft de optionele 22-inch wielen en een zwartlederen interieur dat zo op het oog nog in goede staat is. Het eveneens in leer gehulde dashboard onderstreept dat we hier met een dik exemplaar van doen hebben, al ontbreekt wel de opvallende dashboard-tweeter die bij het dure Bowers & Wilkins-audiosysteem hoort. Het ontbreken van luchtvering betekent dat je wat comfort mist, maar ook dat het onderhoudsbudget iets naar beneden kan worden geschroefd.

Misschien maar beter ook, want zo’n T8 is ook op stalen veren geen risicoloze aankoop. De benzinemotoren zijn opvallend probleemloos en de aanvankelijke softwareproblemen zijn vast wel grotendeels opgelost, maar het vervangen van elektromotoren en accu’s komt voor en is een dure aangelegenheid. Ook geven de panoramadaken van deze auto’s vaak problemen en blijft het gewoon een grote en complexe SUV. Met een kilometerstand van 261.739 gaat er vast af en toe wat stuk, maar dan rijd je er voor €24.900 wel bij in een heerlijk ruime auto die niet alleen dik, maar ook erg modern oogt. Ondergetekende reed overigens met zo'n XC90 T8 van het eerste uur nog dertig kilometer elektrisch, dus afhankelijk van hoe de auto is gebruikt kan hij als PHEV nog best bruikbaar zijn.

De KF-507-R reed aanvankelijk in Zweden rond, maar kwam al in 2016 naar Nederland. Sindsdien heeft hij een zakelijke en een particuliere eigenaar versleten, maar dat is waarschijnlijk dezelfde aangezien de overschrijving van de ene naar de andere via een leasemaatschappij in één dag gebeurd was. Prima dus, al is dit zeker niet de goedkoopste XC90 van deze generatie. Dat is namelijk deze auto, die ondanks een brandend motorlampje voor €13.999 toch een uitstekende deal lijkt.

Wie niet bang is van een hoge kilometerstand, kan ook deze XC90 overwegen. De luxe Inscription heeft weliswaar 432.657 kilometer op de klok, maar ook een nieuwe elektromotor op de achteras (ERAD). Dat scheelt toch weer één mogelijke kostenpost.