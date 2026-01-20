In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Deze Volvo C70 ziet er voor een 28-jarige auto op het eerste oog nog best fris uit. Stap je in, dan moet je die mening wellicht wat bijstellen. Hebben we hier een ruwe diamant te pakken?

Hier op de redactie zijn de meningen verdeeld over de tijdloosheid van de eerste Volvo C70. Voor zijn tijd was het in elk geval wel een opvallende verschijning, zeker als je bedenkt dat Volvo toen nog maar net wat meer over durfde te gaan op rondere vormen. De C70 sloeg bijna een soort brug tussen twee tijdperken, met zijn toch nog relatief traditionele S70-neus en de juist meer vooruitstrevende S40-achtige achterlichten. Juist die wat onwaarschijnlijke combinatie maakt dat dit model niet door iedereen geliefd is, maar in zijn totaliteit is het hoe dan ook een deftige verschijning.

Dit exemplaar uit 1998 is bovendien uitgevoerd in een geliefde kleurstelling, met zijn donkerblauwe lak en beige lederen interieur. Hij staat lekker op zijn zo te zien nog best nette lichtmetalen wielen en op de foto's kunnen we verder ook geen opvallende smetjes op het exterieur ontdekken. Het interieur getuigt helaas juist wél van een zwaar leven. Vooral de bestuurdersstoel ziet er bepaald niet fris uit en ook de middenarmsteun is meer dan een beetje groezelig. Het deels afgebladderde 'houten' sierpaneel op het dashboardkastje ontsiert de boel verder.

Met een kilometerstand van net iets meer dan twee ton mag je dat interieur toch in een wat betere staat verwachten. Maar ach, wie weet wat er met een flinke poetsbeurt nog onder de vieze laag tevoorschijn komt. Dat kon wel eens een heel dankbaar klusje worden. Eén ding is zeker, met zo'n kilometerstand zou de technische staat qua frisheid nog wel aardig overeen kunnen komen met het exterieur van de C70. Het is een 2.4 T en die motor kan met een beetje liefde echt nog wel flink meer aan dan deze kilometerstand. Dus, voor €3.499 en een stevige dag losgaan op het interieur kun je hieraan toch nog best een leuke auto hebben, zo vermoeden wij.

