Deze Volvo 760 staat er nog statig bij - In het wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Het was vijf voor twaalf toen Volvo de 760 op de markt bracht. Als dit model zou floppen, dan was het een lastig verhaal geworden voor de Zweden. Gelukkig stelde de 760 niet teleur: alleen al in Nederland werden er iets meer dan 26.000 exemplaren verkocht. Eén van die exemplaren is deze witte sedan.

De Volvo 760 kwam in 1982 als Volvo’s topmodel op de markt en bleef tot 1990 in de brochure staan. De Volvo 760 GLE, die gespot werd door AutoWeek forumlid Afentoe, is met bouwjaar 1989 een latertje. Dat maakt echter niet dat hij minder wordt gekoesterd. Want wat een plaatje is dit! De chromen elementen blinken je tegemoet, de lak ziet er piekfijn uit en de originele wielen zitten er nog onder. De huidige eigenaar moet een echte liefhebber zijn, want hij heeft deze auto al ruim tien jaar in bezit.

Het design van de Volvo is in één woord: hoekig. De ontwerper, Jan Wilsgaard, had destijds niet de (financiële) middelen ter beschikking om mee te gaan met de vloeiende ontwerpen die in de jaren 80 opkwamen. Wilsgaard besloot daarom een no-nonsense sedan te tekenen, die nauw aansluit bij de designtaal van de 200- en 300-serie die Volvo destijds verkocht.

De ‘6’ in 760 staat voor het aantal cilinders dat de motor heeft. Onder de rechthoekige kap ligt dan ook een 2.8 liter V6, die Volvo ontwikkelde in samenwerking met Peugeot en Renault. Die levert 147 pk, waarmee de 760 in 10,9 seconden naar de 100 km/h accelereert. De topsnelheid bedraagt 180 km/h. Maar daarvoor kocht je hem waarschijnlijk niet. Nee, deze Volvo moet het meer hebben van zijn ruimte en luxe aan boord. Vooral als het een GLE (Grand Luxe Executive) betreft: elektrische ramen voor en achter, automatische airconditioning en zelfs stoelverwarming, zijn allemaal functies waarvan de eigenaar geniet.

Dat kan hij nog wel een tijdje doen, want deze Volvo heeft nog ruim anderhalf jaar te gaan voordat de apk verloopt. Met de zorg die de eigenaar zijn auto lijkt te schenken hebben wij er alle vertrouwen in dat de 760 de volgende keuring eveneens doorstaat.