Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Volkswagen Type 3
 
Nieuws

Deze Volkswagen Type 3 brengt de hele familie nog naar de camping - In het wild

Trouwe pakezel

Joas van Wingerden
0

Heel wat auto's met praktische inborst houden het voor gezien na een relatief kort en zwaar leven. Deze Volkswagen Type 3 niet, die mag nog gewoon aan de bak. Leuk toch?!

De Volkswagens Kever en T1/T2 zijn natuurlijk de bekendste en meest gekoesterde klassiekers uit Wolfsburg, maar de Type 3 kan er ook wat van. In ons land duiken er nog best regelmatig leuke exemplaren op en ook dit voorjaar is het weer raak. Cees van Wingerden kwam op de camping deze leuke voluit Type 36 geheten klassieker tegen. 36 was het nummer dat bij de tweedeurs Variant hoorde. Een praktische versie van de Type 3, ware het niet dat het ontbreken van achterdeuren het alsnog een klein beetje een uitdaging maakte om de extra ruimte handig te benutten. Dat zette Volkswagen bij opvolger Passat B1 recht.

Volkswagen Type 3

De roostertjes op de heupen van de Type 3 geven al weg dat dit echt nog een Volkswagen van de oude stempel is. Dat wil zeggen: hij deelt zijn techniek met de Kever. Ook hier ligt nog een viercilinder boxermotor achterin. In de Type 3 had je de keuze uit een 1.5 en een 1.6 en hoogstwaarschijnlijk is dit exemplaar uit het laatste jaar (1973) met de 1600 uitgerust. Een 54 pk sterke heerlijk karakteristiek klinkende motor, waarmee je al ruim voordat het campingveldje je ziet je al laat weten dat er wat bijzonders aankomt.

Dit exemplaar is sinds 2023 bij zijn huidige eigenaar en de kleur geeft al wat prijs over zijn geschiedenis. Deze auto is ooit begonnen in dienst van de Duitse brandweer. Halverwege de jaren 90 is hij naar Nederland gekomen en mogelijk heeft hij toen zijn Feuerwehr-letters al in moeten leveren. Nu staat hij er vooral lekker burgerlijk bij, compleet met trekhaak. Heerlijk dat zo'n auto nog gewoon wordt ingezet om met het gezin op stap te gaan, toch?

Plaats een reactie
Volkswagen In het wild Classic Cars
Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Volkswagen ID.Polo Life 37 kWh

Volkswagen ID.Polo

Life 37 kWh

  • 2027
  • 10 km
  • Elektrisch

Automatisch

Online sinds vandaag
Wittebrug Noordwijk
€ 28.560
Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI Comfortline- Automaat -Hoge zit -Trekhaak-Parkeer sensoren.

Volkswagen Golf Plus

1.4 TSI Comfortline- Automaat -Hoge zit -Trekhaak-Parkeer sensoren.

  • 2008
  • 132.120 km
  • Benzine
  • 103kW/140pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Vakgarage Vlaar en Smal
€ 4.995
Volkswagen ID.Polo Life 37 kWh

Volkswagen ID.Polo

Life 37 kWh

  • 2027
  • 10 km
  • Elektrisch

Automatisch

Online sinds vandaag
Wittebrug Noordwijk
€ 28.560
Volkswagen ID.Polo Life 37 kWh

Volkswagen ID.Polo

Life 37 kWh

  • 2027
  • 10 km
  • Elektrisch

Automatisch

Online sinds vandaag
Wittebrug Noordwijk
€ 28.560
Volkswagen ID.Polo Life 37 kWh

Volkswagen ID.Polo

Life 37 kWh

  • 2027
  • 10 km
  • Elektrisch

Automatisch

Online sinds vandaag
Wittebrug Noordwijk
€ 28.560
Volkswagen Polo 1.0 TSI Comfortline Business/1STE EIG/NAVI/APPEL-CARPLAY/NL-AUTO NAP!!

Volkswagen Polo

1.0 TSI Comfortline Business/1STE EIG/NAVI/APPEL-CARPLAY/NL-AUTO NAP!!

  • 2021
  • 172.204 km
  • Benzine
  • 70kW/95pk

Handgeschakeld

Online sinds vandaag
Groene Boom Auto's
€ 10.999

PRIVATE LEASE Volkswagen

INFO

Lees ook

Nieuws
Volkswagen ID Era S5

Volkswagen ID Era 5S: wel een ID, maar niet elektrisch!

Nieuws
BMW i4 eDrive35

Ook in andere landen stijgt vraag naar tweedehands elektrische auto's

Vraag en Antwoord
Volkswagen Tiguan 1.5 TSi eHybrid

'De regensensor van mijn Volkswagen Tiguan werkt niet goed en daardoor krast de voorruit'

Nieuws
Volkswagen ID7

Volkswagen: ‘EV’s pas in 2030 zo winstgevend als brandstofautos’

Nieuws
Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50 Nordschleife

Volkswagen Golf GTI verslaat Civic Type-R en is koning van de Nordschleife

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.