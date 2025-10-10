Deze Volkswagen Passat is er nog ... net - In het wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Het mag geen verrassing zijn dat de Volkswagen Passat B3 goeddeels uit het straatbeeld is verdwenen. Dergelijke doodnormale en broodnuchtere middenklassers worden nou eenmaal zonder pardon naar de sloop of het buitenland gestuurd als de koek (bijna) op is. Liefhebbers zijn dun gezaaid, al kan deze Passat nog wel wat handen op elkaar krijgen als G60, bijvoorbeeld, of bij mensen die er speciale herinneringen aan hebben. Het was an sich ook wel een bijzonder ding om te zien in zijn tijd, met zijn dichte neus. Die leverde 'm de gezellig klinkende bijnaam 'neusbeer' op.

Deze neusbeer is moe, heel moe. Althans, zo oogt hij wel. Deze door AutoWeek-forumlid Afentoe gespotte bestelversie zit rondom onder de roestplekken en er zijn diverse schrammen en krassen zichtbaar. Je kunt je er iets bij voorstellen dat zeker zo'n pakezel een zwaar leven achter de rug heeft. Des te speciaal dat hij er toch nog is. Nóg wel, maar als de uiterlijke staat een voorbode is van hoe het er onderhuids aan toe gaat, dan is het maar de vraag of er nog veel leven in zit.

Misschien zijn we wel wat te negatief gestemd, want de laatste twee keuringen zijn er geen aandachtspunten genoteerd. Nou zegt een apk niet per se heel veel over de verdere verwachte levensduur van een auto, maar hij mag in elk geval nog tot juli 2027 op de weg blijven. De huidige eigenaar is inmiddels bijna acht jaar onderweg met de Passat en mogelijk is er toch ook sprake van een zekere liefhebberij. De Passat is immers verlaagd en op andere wielen gezet en dat doe je toch niet zo snel als je de auto puur als vervoermiddel ziet. De wielkeuze is nogal opmerkelijk: deze exemplaren horen thuis onder een eerste generatie Renault Espace. Qua stijl is het wel een grappige keuze.