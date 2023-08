Deze tweedehands premium sportsedans koop je voor €22.500

De zomervakantie is voorbij en we storten ons weer massaal in de file. Om het daar een beetje aangenaam te maken, gaan we deze week op zoek naar een riante sedan. Een sportsedan welteverstaan, want als de file eenmaal is opgelost, wil je ook een fijn potje kunnen sturen. De eerste keuze is dan vaak de 3-serie van BMW. Die mag dus niet ontbreken. Ons budget is €22.500 en daarvoor tref je hier en daar ook al gebruikte Alfa Romeo's Giulia aan. Iets minder bekend is de XE van Jaguar. Een mooi sportief trio!

Alternatieven zijn erkende stuurmansauto’s als de Ford Mondeo en de 6 van Mazda. Het voordeel van deze twee is dat ze over het algemeen vriendelijker geprijsd én goedkoper te onderhouden zijn. Je levert wel een stukje status in. Aan jou de keuze!

BMW 330eiPerfomance – 2016 – 99.057 kilometer – €22.399

Helaas heeft de BMW 330e geen drieliter grote zes-in-lijn onder de kap, maar een viercilinder van twee liter die, ondersteund door een 65 kW elektromotor, wél een zescilinderwaardig (systeem)vermogen levert (252 pk), dat borg staat voor prima prestaties, maar waarbij het verbruik – mits je regelmatig stekkert – een stuk milder is. In verband met de toen geldende – lage – bijtelling was de 330e in ons land behoorlijk populair. Wij vonden deze BMW 330e, waarvan de enige eigenaar er nog geen ton mee heeft afgelegd. Hij past binnen ons budget en wordt aangeboden inclusief Bovag-garantie. Hij is bij ons bekend als iPerfomance, maar wordt hier aangeboden als ‘Centennial Executive’. Die chique naam doet zijn uitrusting redelijk eer aan: er zit genoeg op en aan, zeker qua veiligheid, maar leren bekleding ontbreekt bijvoorbeeld.

Dat is niet erg: in snel genomen bochten word je door stof (of alcantara) beter op je plek gehouden dan door glad leer. En in de KX-121-L is het lekker bochtjes pikken. Al bij het instappen merk je dat je de 3 als een jas aantrekt: een niet te groot formaat, een lage zitpositie, een dashboard dat om de bestuurder heen is gebouwd en een prima stand van stuur en pook (de automaat is ook handmatig te bedienen). Rijdend krimpt de auto om je heen, het stuurgedrag is heerlijk direct, de wegligging onder alle omstandigheden bijzonder vertrouwenwekkend. Het elektropakket maakt de auto 190 kilo zwaarder dan een gewone 3, maar omdat het zwaartepunt laag ligt, merk je daar weinig van. Wel merkbaar is de tot 370 liter gekrompen bagageruimte. Bovendien mag er geen aanhanger worden getrokken. Dat maakt dat zo’n hybride 3 misschien wel meer dan een reguliere versie gebouwd is om met name de chauffeur te behagen. Die chauffeur heeft keuze uit drie rijmodi: in Max e-Drive rijd je volledig elektrisch (circa 25 kilometer mogelijk), in de hybride-stand is er een soepel samenspel van beide krachtbronnen en in Save Battery doet enkel de benzinedrinker zijn werk.

Signalement

Merk BMW

Type 330e iPerformance

Bouwjaar december 2016

Kilometerstand 99.057

Vraagprijs €22.399

Waar te koop? IVA Bleiswijk, Bleiswijk

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.998 cc, turbo, plug-in hybride

Max. systeemvermogen 185 kW/252 pk

Max. systeemkoppel 420 Nm

Bagageruimte 370 l

Max. aanhanger geremd n.v.t.

Gem. verbruik 1 op 52,6

0-100 km/h 6,1 s

Topsnelheid 225 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Alfa Romeo Giulia 2.0T Super aut. – 2017 – 124.948 kilometer – €22.885

Iets boven ons budget – en dan is dit nog de meeneemprijs, een uitgebreid afleverpakket inclusief onderhoudsbeurt en Bovag-garantie kost 1.000 euro meer – treffen we deze eveneens blauwe Alfa Romeo Giulia aan. Hij is iets jonger dan de Duitser, maar heeft meer ervaring en is ook van de eerste eigenaar. Hier geen hybride ondersteuning, maar ‘gewoon’ een geblazen tweeliter, die net als bij de BMW de achterwielen aandrijft. Qua pk’s en Nm’s moet hij weliswaar in de Drie zijn meerdere erkennen, maar met 1.400 kilo is de Alfa ook een stuk lichter (BMW 1.635 kilo). Gevolg: gelijkwaardige prestaties, een hoger verbruik, maar een betere variabiliteit (neerklapbare achterbank, 1.600 kilo geremd trekgewicht). Dat maakt hem meer geschikt als gezins- en reiswagen dan de 330e. Toch staat ook in de Giulia de bestuurder centraal, want hij rijdt minstens zo scherp, zo niet scherper. De besturing is licht en bijzonder direct, de gasrespons fel en de achttraps automaat klimt net zo gretig in toeren als het onderstel bochten aanvalt. Wat een grip! Als we de 3 kwalificeren als ‘klinische perfectie’, dan is de Italiaan een en al emotie.

Ook wat het interieur betreft gaat dat op. Gebruikte materialen en bouwkwaliteit mogen dan niet op 3-niveau staan, maar het hightech zwart en aluminium van bovenstaande occasion heeft hier plaatsgemaakt voor een prachtig bruinleren interieur. Op veiligheidsgebied treffen we ongeveer dezelfde voorzieningen aan, maar qua luxe snuisterijen verslaat de Italiaan de Duitser.

Zocht je een halve eeuw geleden een sportieve sedan, dan had je óf de 02-serie van BMW, óf je ging voor de Giulia. Meer keuze was er bijna niet (uitgezonderd de Triumph Dolomite Sprint). Nu is de keuze groter (zie bijvoorbeeld hieronder), maar qua verkoopcijfers heeft de 3 nimmer te lijden gehad van de Alfa-sedans die sindsdien werden uitgebracht. Vaak terecht, maar inmiddels is een Alfa Romeo net zo betrouwbaar en roestbestendig als zijn opponent ten noorden van de Alpen!

Signalement

Merk Alfa Romeo

Type Giulia 2.0T Super aut.

Bouwjaar mei 2017

Kilometerstand 124.948

Vraagprijs €22.885

Waar te koop? Autobedrijf Zieleman, Nieuwleusen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.995 cc, turbo

Max. vermogen 147 kW/200 pk bij 5.000 tpm

Max. koppel 330 Nm bij 1.750 tpm

Bagageruimte 450 l/1.200 l

Max. aanhanger geremd 1.600 kilo

Gem. verbruik 1 op 15,2

0-100 km/h 6,7 s

Topsnelheid 235 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Jaguar XE 2.0 Prestige – 2017 – 116.263 kilometer – €22.950

Ook iets boven ons budget is deze Jaguar XE, maar voor diegenen die statusgevoelig zijn, zal dat niets uitmaken: Jaguar is een exclusiever merk dan Alfa Romeo of BMW. Het is een merk dat vroeger bovendien befaamd was vanwege de slogan ‘Grace, space, pace’. Voor wat betreft de X-type ging dat niet helemaal op (of helemaal niet …), maar met de strakke en strak rijdende XE zijn de Britten weer op de goede weg. De PJ-466-S is van juli 2017 (faceliftmodel), zit qua kilometerstand tussen de andere twee in en wordt door de merkdealer aangeboden, maar heeft al wel drie eigenaren gehad. Ook staat er nog een terugroepactie open vanwege mogelijke brandstoflekkage. Dat zal bij aflevering moeten zijn opgelost, dunkt ons. De technische lay-out is helemaal gelijk aan die van de Giulia: een geblazen tweeliter van 200 pk die de achterwielen aandrijft en aan een automaat gekoppeld zit. Ook de XE biedt de mogelijkheid van zelf schakelen en wel door middel van stuurpaddels. Als het op rijden aankomt, is de Italiaan speelser, hitsiger zo je wilt. De Jaguar blijft een gentlemen, maar wel een wiens stropdas wél is losgeknoopt. Het onderstel is namelijk tot erg veel in staat, meer dan nodig is voor de 200 pk die in deze occasion huizen. Dat betekent dat de XE je niet snel voor onaangename verrassingen stelt. Hij spoort als op rails en lijkt daarmee op de 3-serie.

Traditioneler vinden wij de opbouw van het dashboard: minder vurig dan de Giulia, minder koel dan de 3. Alles voelt degelijk aan, maar ook de XE haalt het niveau van de Beier niet. Dankzij de hoge en brede middenconsole zit je lekker diep ingekapseld in je leren stoel, klaar om een fijne, lange en bochtige rit te maken. Dat doe je in relatieve weelde: stoelverwarming, alarm en xenonverlichting zijn aanwezig, net als al het andere gangbare wat je van dit soort sportsedans mag verwachten.

Signalement

Merk Jaguar

Type XE 2.0 Prestige

Bouwjaar juli 2017

Kilometerstand 116.263

Vraagprijs €22.950

Waar te koop? Jaguar-servicedealer Breeland, Brielle

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.997 cc, turbo

Max. vermogen 147 kW/200 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 340 Nm bij 1.200 tpm

Bagageruimte 455 l

Max. aanhanger geremd 1.800 kilo

Gem. verbruik 1 op 14,1

0-100 km/h 7,1 s

Topsnelheid 238 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke van deze sportsedans past bij jou?

Samenvattend: de Jaguar XE is het meest exclusief, de Alfa Romeo Giulia het meest sportief en de BMW 3-serie kwalitatief het best! Houd je ook van sportieve sedans, maar zijn de vraag- en onderhoudsprijzen van dit trio je te gortig, dan zijn de Ford Mondeo en de 6 van Mazda aantrekkelijke alternatieven. Wat zou jouw keuze zijn?