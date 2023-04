Deze tweedehands elektrische auto’s koop je voor 10.000 euro

Het moest er een keer van komen: EV’s in Op Zoek Naar … Omdat tienduizend euro toch een bedrag is dat niet iedere Nederlander in zijn of haar achterzak heeft zitten, laat staan dat een dergelijke som geld aan een gebruikte auto besteed wordt of kan worden, gaan we ditmaal daar niet overheen. Met de almaar stijgende occasionprijzen in het achterhoofd zijn we heel benieuwd welke stroommobielen voor dat geld in aanmerking komen. En welke afstanden we ermee af kunnen leggen …

Om maar met de deur in huis te vallen: voor 10 mille is de spoeling dun. Veredelde brommobielen als Citroën Ami en Opel Rocks-e laten we buiten beschouwing, evenals de ‘blote’ Renault Twizy. Wat er overblijft? Pioniers als de drieling Citroën C-Zero, Mitsubishi i-MiEV en Peugeot Ion. Afkomstig uit het EV-tijdperk kruik en daardoor qua actieradius bijkans onbruikbaar, tenzij uitsluitend bedoeld voor (Wadden)eilandgebruik of andere rondjes om de kerk. Daarom laten we deze eveneens staan, zodat op de dag van publicatie enkel Nissan Leaf, Renault Zoe en Smart Fortwo overblijven. Elektrisch rijden is dus nog zeker niet voor iedereen!

Nissan Leaf - 2012 - 71.870 kilometer - 10.885 euro (incl. subsidie 8.885 euro)

Zolang de subsidiepot gevuld is, kunnen we ons budget met 20% opkrikken. Maar om niet onaangenaam verrast te worden als tijdens het tekenen van het koopcontract blijkt dat die leeg is, houden we de financiële speelruimte beperkt. Aldus komen we uit bij bijvoorbeeld deze Nissan Leaf die door de merkdealer wordt aangeboden.

Leaf is wat geitenwollensokkenachtig

Met deze wat geitenwollensokkenachtige hatchback waren de Japanners er vroeg bij: de eerste generatie kwam al in 2010, eerder dan Tesla eigen auto’s aanbood (de Roadster was van Lotus afkomstig). Inmiddels doet generatie drie dienst, de NX-570-P is de oerversie. Dat betekende een bescheiden netto-accucapaciteit van 22 kWh, een AC-laadvermogen van 12 kW, waardoor de gemiddelde laadtijd van 20% naar 80% 1 uur en 19 minuten bedroeg (snelladen niet mogelijk) en een actieradius van 175 kilometer. Waarden die een nieuwe auto golden.

Wat deze na bijna 11 jaar en ruim 71,000 kilometer zijn, durven we niet te zeggen, maar reken maar op een aardig stuk(je) degradatie. Dat maakt deze occasion heden ten dage vooral geschikt voor het kleinere werk, en da’s jammer, want de Leaf is een heuse vijfpersoons hatchback die door de fabrikant vol is gestopt met luxe: navigatiesysteem, achteruitrijcamera, cruise control, elektrisch inklapbare buitenspiegels, regensensor, lichtmetalen velgen … De (lichtblauwe) metallic lak was een optie. Deze contrasteert mooi met het lichte en luchtige interieur dat een high-tech-sfeertje uitstraalt. Je rijdt hoe dan ook in iets bijzonders.

Volgende laadsessie komt er snel aan

Het rijden zelf is minder opzienbarend, in die zin dat voorwielen en onderstel van deze Auto van het Jaar 2011 het vermogen gemakkelijk aankunnen. Zozeer, dat je al snel het stroompedaal dieper indrukt, met alle gevolgen voor het bereik van dien. Daar wreekt zich de wet van de remmende voorsprong. Want de Leaf mag nog altijd comfortabel, stil en zuinig, ruim en riant uitgerust zijn, diens beperkte EV-capaciteiten zorgen ervoor dat je je aandacht voornamelijk richt op de volgende laadsessie.

Signalement

Merk Nissan

Type Leaf

Bouwjaar augustus 2012

Kilometerstand 71.870

Vraagprijs € 10.885 (incl. subsidie € 8.885)

Waar te koop? Nissan-dealer Herwers, Apeldoorn

Technische gegevens

Motor synchroonmotor/elektromagneet

Accucapaciteit 24 kWh (bruto), 22 kWh (netto)

Max. vermogen 80 kW/109 pk

Max. koppel 280 Nm

Bagageruimte 330 l/n.b.

Max. aanhanger geremd n.v.t.

Stroomverbruik 17,3 kWh/100 km

0-100 km/h 11,9 s

Topsnelheid 144 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Renault Zoe Q210 Zen - 2014 - 92.810 kilometer - 11.900 euro (incl. subsidie 9.900 euro)

Valt de keuze op een gebruikte Renault Zoe, dan is rekenwerk nodig: de een wordt aangeboden inclusief accu, bij een ander komt de accuhuur er nog bij. Reken in dat laatste geval op zo’n 75 (jaarkilometrage: 7.500) tot 125 euro (zonder kilometerbeperking) per maand. Is de accucapaciteit minder dan 75%, dan plaatst Renault een nieuwe. Nu kennen wij het verhaal van een Kangoo EV-eigenaar wiens besteller (2013, kilometerstand 136.000) ’s winters nog maar 50 kilometer bereik heeft, terwijl de accucapaciteit volgens Renault nog immer 76% bedraagt. Geen vervanging, dus. Dat schiet - letterlijk - niet op.

Dan maar een Zoe inclusief accu. Zoals deze Renault Zoe waarvan de accucapaciteit na 9 jaar en bijna 93.000 kilometer volgens de aanbieder nog 94% bedraagt. De KT-936-R is twee jaar jonger dan de Leaf, maar heeft meer gereden en is duurder. Plus - op de kofferruimte na - een maatje kleiner: de vergelijking met concerngenoot en B-segmenter Clio dringt zich op (de Leaf is C-segment), maar het is geen afgeleide daarvan. Geinige exterieurdetails, zoals de verlichtingsunits met blauwe accenten, geven het afwijkende concept aan. Binnenin is dat eveneens het geval: licht en luchtig, maar ook goedkoop ogende kunststoffen en een vrij hoge zitpositie. Het lijkt daardoor soms alsof je in een botsautootje rijdt, is onze ervaring. Ook de mogelijkheid tot voorverwarmen van het interieur en een navigatiesysteem waarin een overzicht van nabije laadpunten is opgenomen, geven duidelijk Zoe’s EV-signatuur aan.

22 kWh maar ook zuiniger

Net als de Leaf heeft de Zoe een - bescheiden - accucapaciteit van netto 22 kWh. Omdat de Fransman net wat kleiner is en daardoor zuiniger (opgegeven verbruik 14,6 kWh per 100 kilometer), zou je hiermee 210 kilometer ver komen. Ook weer geldend voor een nieuwe auto, maar als daadwerkelijk nog 94% accucapaciteit aanwezig is, dan kom je met een Zoe toch een stap verder dan met de Japanner. Die op zijn beurt op meerdere fronten weer volwassener aandoet.

Signalement

Merk Renault

Type Zoe Q210 Zen

Bouwjaar juni 2014

Kilometerstand 92.810

Vraagprijs € 11.900 (incl. subsidie € 9.900)

Waar te koop? Auto Koese, Etten-Leur

Technische gegevens

Motor synchroonmotor/permanente magneet

Accucapaciteit 25,9 kWh (bruto), 22 kWh (netto)

Max. vermogen 65 kW/88 pk

Max. koppel 220 Nm

Bagageruimte 338 l/n.b.

Max. aanhanger geremd n.v.t.

Stroomverbruik 14,6 kWh/100 km

0-100 km/h 13,5 s

Topsnelheid 135 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Smart Fortwo Coupé Electric Drive - 2014 - 23.703 kilometer - 10.950 euro

Naast Leaf en Zoe kon je voor ons budget tot voor kort gebruikte EV’s als de Volkswagen e-Up en Smart Forfour aanschaffen - volwaardige vierpersoons auto’s. Die tijden zijn voorbij. Uit het schrale aanbod komt enkel de tweepersoons Smart Fortwo nog naar voren. Uit nog geen handvol exemplaren viel onze keuze op deze Smart Fortwo, vanwege z’n lage tellerstand. In de advertentie wordt niet gesproken over subsidie. Wij hopen dat deze nog verrekend wordt, want het gaat hier om een import-Smart en dan moet je maar duimen dat de tellerstand klopt. Anderzijds is de verkoper een Bovag-bedrijf en wordt de auto aangeboden met garantie, dus dat geeft wel bepaalde zekerheid. Ook is er zekerheid dat je nooit meer dan één passagier kunt meenemen!

Eigenlijk had de Smart Fortwo van meet af aan elektrisch moeten zijn

Elektrische aandrijving is geknipt voor een stadsauto als de Smart. Sterker: eigenlijk had -ie vanaf het begin ermee uitgerust moeten zijn. Jarenlang werden de benzineblokjes door koeriers gemarteld totdat deze voortijdig massaal de geest gaven. Nee, dan de Smart als EV: het is een ideaal kruip-door-sluip-doorwagentje met een belachelijk kleine draaicirkel. De indertijd opgegeven actieradius van 145 kilometer laat lange afstanden op grote wegen toch niet toe, dus ideaal voor allerhande bezorgdiensten binnen de bebouwde kom.

Daarbij rijdt -ie ook nog ‘ns leuk. Vanwege z’n minimale afmetingen lijkt alles sneller te gaan dan in werkelijkheid, de reacties op het stroompedaal zijn ook nog ‘ns verbazingwekkend vlot. Beide personen hebben volop de ruimte, het interieur is een mengeling van speels en streng zwart, de zittingen kunnen beter. Handig is de radar die ziet of er verkeer voor je rijdt. Zo ja, dan zal deze bij gas los sterker op de motor remmen om meer energie te kunnen recupereren. De eerste eigenaar van de R-499-FG liet bovendien de optionele snellader van 22 kW monteren, zodat van leeg naar 80% drie kwartier kost in plaats van 3,5 uur voor de standaard 7,2 kW-lader.

Signalement

Merk Smart

Type Fortwo Coupé Electric Drive

Bouwjaar juni 2014

Kilometerstand 23.703

Vraagprijs € 10.950

Waar te koop? Kopper Automotive, Elst (Gld.)

Technische gegevens

Motor synchroonmotor/permanente magneet

Accucapaciteit 17,6 kWh (bruto), n.b. kWh (netto)

Max. vermogen 55 kW/75 pk

Max. koppel 130 Nm

Bagageruimte 220 l/n.v.t.

Max. aanhanger geremd n.b.

Stroomverbruik n.b. kWh/100 km

0-100 km/h 11,5 s

Topsnelheid 125 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke EV past bij jou?

Samenvattend: we kunnen er niet omheen: voor 10 mille is nauwelijks een fatsoenlijke EV te vinden. Achilleshiel is de beperkte actieradius, wat tevens aangeeft hoe snel de ontwikkelingen op dat gebied zijn gedaan. Tweepersoons? Dan heb je aan de Fortwo genoeg. Gezinnen zoeken hun heil in de volwassener Leaf of in de Zoe die net wat verder komt. En anders … een abonnement op het OV plus vouwfiets en regenpak? Is nog goedkoper ook! Nog beter, want zorgelozer: een occasion met de ‘ouderwetse’ verbrandingsmotor!