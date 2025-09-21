Deze trend begon 25 jaar geleden: hatchbacks de hoogte in

De midi-hype was al een paar jaar aan de gang, maar eind 2000 zagen we een nieuwe trend waarbij autofabrikanten het eveneens in de hoogte zochten. Nieuwe vijfdeurs hatchbacks van compacte middenklassers mochten tot wel meer dan 15 centimeter in de hoogte groeien! De Honda Civic vijfdeurs en de Peugeot 307 zijn twee van die extreme voorbeelden van hatchbacks die ten opzichte van hun voorgangers bijna MPV-achtige proporties kregen. Daar stond wel iets tegenover: de driedeurs varianten kregen in sommige gevallen een wat sportiever uiterlijk.

Met de Honda Civic die eind 2000 getoond en in maart 2001 de showrooms ingerold werd, noemen we meteen maar een van de meest opmerkelijke ‘waterhoofden’ uit die periode. De Civics tot dan toe waren altijd van die lekker lage hatchbackjes, zeker de driedeurs varianten. Maar 25 jaar geleden besloot Honda dat het anders moest. De Civic vijfdeurs torende hoog boven zijn voorganger uit, bijna anderhalve meter hoog was -ie, met 1.495 mm tegen 1.390 mm voor de uitgaande Civic vijfdeurs. Dat de nieuwe Civic een onderaan het dashboard geplaatste versnellingspook kreeg, deed haast vermoeden dat Honda er een soort MPV van wilde maken. Dat laatste bleek een jaar later echter niet het geval, want er kwam toen een Honda Stream op basis van de Civic, een auto die keurig pastte in het rijtje Renault Scénic, Opel Zafira en Citroen Xsara Picasso. Midi-MPV’s dus, een genre dat razend populair was in die dagen. Dus waarom moest die nieuwe hatchback zo hoog worden? Om ruimte te maken voor de wat sportiever ogende Civic driedeurs uiteraard, want die was met 1.440 mm al een stuk minder hoog en bij Honda waren ze nu eenmaal verzot op het leveren van Civics in ontzettend veel carrosserievarianten, maar de Japanners gingen ook gewoon mee in de nieuwe trend.

Peugeot 307 maakte het helemaal bont

De Peugeot 307 is daar een nog extremer voorbeeld van. Ook die kregen we in het laatste kwartaal van 2000 voor het eerst te zien en dat was best even slikken. Na de heerlijke jaren van enkele fraaie modellen uit de 06-serie (106, 306, 406) was de 307 een voorbode van een ander tijdperk. Maar die designdiscussie zullen we hier verder niet aanzwengelen, het gaat ons hier ook weer om de hoogte. Met 1.353 millimeter van straat tot aan het dak was de Peugeot 306 een prettig ogende, goed geproportioneerde compacte middenklasser. Maar wel echt een hatchback in dat segment van de vroege jaren negentig. Later dat decennium goot de branche flinke doses Pokon uit over alle segmenten. Het nieuwe millennium vroeg om groter, om hoger en daarom was de 307 maar liefst 15,7 centimeter hoger dan de 306! Bij Peugeot schuilde er nog een reden achter die rigoureuze verhoging: het wilde niet meedoen aan de midi-MPV-trend en dacht met de 307 Break en 307 SW (die je ook als zevenzitter kon krijgen) een prima alternatief te hebben. Een aparte, lagere driedeurs kwam er van de 307 niet.

Fiat Stilo driedeurs en vijfdeurs

Die zagen we wel bij de Fiat Stilo, waarvan de vijfdeursversie de Fiat Brava opvolgde. De lagere driedeurs Stilo moest de Bravo doen vergeten. En met die Stilo hebben we een derde voorbeeld van de ‘hogehatchbacktrend’ die een kwarteeuw geleden de kop opstak in de compacte middenklasse. Uiteindelijk werden compacte middenklassers jaren later weer lager en lager, zie de huidige Honda Civic en Peugeot 308. Dat is juist weer gedaan om tegengas te bieden aan al die SUV’s die de afgelopen twintig jaar als paddenstoelen uit de grond schoten.