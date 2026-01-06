Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Deze Toyota GT86 brengt klapkoplampen terug

2
Result Japan AE86 Toyota GT86
Jan Lemkes

Al meer dan twintig jaar is er geen auto verkrijgbaar met klapkoplampen, maar dat verandert nu. Of toch een beetje, want een Japanse tuner voorziet een Toyota GT86 van een retro-neus met ‘klapkijkers’.

De Japanse tuningscene is zo bizar, dat we het af en toe niet kunnen laten om zo’n creatie op de site te plaatsen. Vooral auto’s die met retro-thema worden aangepakt, krijgen dat geregeld voor elkaar. Meestal gaat het dan om kleine hatchbacks die – niet zelden met Europese inspiratiebron – nadrukkelijk teruggrijpen op het verleden, maar Result Japan zoekt het vandaag in een andere hoek.

Het bedrijf maakt van een Toyota GT86 – inderdaad, de voorganger van de huidige GR86 – een auto die overduidelijk is geïnspireerd de rijdende legende waaraan hij het cijfer in zijn naam ontleent. Die AE86 had als Trueno ook klapkoplampen (als Levin niet) en het is die Trueno-neus die op deze GT86 is geplakt. Uiteraard niet één op één, al is de bredere neus op de moderne auto overduidelijk op het jaren 80-icoon geïnspireerd. We zien een soortgelijke hoekige bumper, klassieke knipperlichten en mistlampen en uiteraard ie klapkoplampen, voorzien van lekker ouderwetse halogeenkijkers in rechthoekvorm. De rest van de auto is met zijn wielkastverbreders en kleurstelling ook duidelijk op de meest iconische verschijningsvorm van de AE86 geïnspireerd, hoewel hier tegelijkertijd meteen duidelijk wordt dat het om een GT86 gaat.

Toyota AE86 Sprinter Trueno

De inspiratiebron: Toyota Sprinter Trueno AE86

2 Bekijk reacties
Toyota Toyota GT86 Supercars & Sportscars

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Toyota GT86 2.0 D-4S Limited

Toyota GT86 2.0 D-4S Limited

  • 2012
  • 147.143 km
€ 21.995
Toyota GT86 2.0 D-4S Airco, Cruise Control, Stuurbekrachtiging

Toyota GT86 2.0 D-4S Airco, Cruise Control, Stuurbekrachtiging

  • 2013
  • 146.921 km
€ 17.944
Toyota GT86 2.0 D-4S Automaat, Cruise, Navi, NL Auto

Toyota GT86 2.0 D-4S Automaat, Cruise, Navi, NL Auto

  • 2012
  • 84.125 km
€ 23.950

Lees ook

Nieuws
Op zoek naar een compacte coupe

Drie tweedehands compacte coupés: zo worden ze niet meer gemaakt

Toyota GT86 Klokje Rond

Toyota GT86 – 2012 – 291.571 km - Klokje Rond

Nieuws
Toyota Subaru teaser

Toyota en Subaru kondigen sportief model aan

Nieuws
Subaru BRZ

Nieuwe Toyota GT86 waarschijnlijk ook voor Europa

Nieuws
Subaru BRZ

'Nieuwe Subaru BRZ niet voor Europa'

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.