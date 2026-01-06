Deze Toyota GT86 brengt klapkoplampen terug

Al meer dan twintig jaar is er geen auto verkrijgbaar met klapkoplampen, maar dat verandert nu. Of toch een beetje, want een Japanse tuner voorziet een Toyota GT86 van een retro-neus met ‘klapkijkers’.

De Japanse tuningscene is zo bizar, dat we het af en toe niet kunnen laten om zo’n creatie op de site te plaatsen. Vooral auto’s die met retro-thema worden aangepakt, krijgen dat geregeld voor elkaar. Meestal gaat het dan om kleine hatchbacks die – niet zelden met Europese inspiratiebron – nadrukkelijk teruggrijpen op het verleden, maar Result Japan zoekt het vandaag in een andere hoek.

Het bedrijf maakt van een Toyota GT86 – inderdaad, de voorganger van de huidige GR86 – een auto die overduidelijk is geïnspireerd de rijdende legende waaraan hij het cijfer in zijn naam ontleent. Die AE86 had als Trueno ook klapkoplampen (als Levin niet) en het is die Trueno-neus die op deze GT86 is geplakt. Uiteraard niet één op één, al is de bredere neus op de moderne auto overduidelijk op het jaren 80-icoon geïnspireerd. We zien een soortgelijke hoekige bumper, klassieke knipperlichten en mistlampen en uiteraard ie klapkoplampen, voorzien van lekker ouderwetse halogeenkijkers in rechthoekvorm. De rest van de auto is met zijn wielkastverbreders en kleurstelling ook duidelijk op de meest iconische verschijningsvorm van de AE86 geïnspireerd, hoewel hier tegelijkertijd meteen duidelijk wordt dat het om een GT86 gaat.