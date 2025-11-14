In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Nog geen 4,50 meter lang en 1,70 meter breed: anno 2025 is het gewoon klein, maar in 1991 vonden wij deze Toyota Carina II Wagon heus een forse auto. En wat is-ie inmiddels leuk!

De Toyota Carina II is de voorloper van de Carina E, die weer de voorloper was van de Avensis. Een heuse middenklasser dus, vergelijkbaar met auto’s als de Volkswagen Passat. Net als die auto en alle andere inmiddels verdwenen concurrenten, is de Toyota’s inzending in de loop der jaren flink gegroeid. De huidige Corolla TS is aan alle kanten groter, wat overigens niet persé betekent dat hij ook ruimer is. Zo’n Carina zat immers een stuk eenvoudiger in elkaar en kon dus meer van zijn lengte inzetten voor het interieur.

Als stationwagen zagen we deze Carina overigens maar mondjesmaat. Wellicht is ondergetekende te jong om er echt iets over te zeggen, maar in zijn beleving was deze auto toch vooral populair als liftback. Des te leuker om hem nu in de meest praktische vorm te zien, en in uiterst keurige staat bovendien. Het is een 1.6 GXi, waarbij dat laatste meer over de motor dan over de uitrusting zegt. De ‘i’ is namelijk van injectie en betekende 105 in plaats van 90 pk. Dat is best wat voor die tijd, en nog altijd meer dan zat voor een auto die nog geen 1.100 kg weegt.

Deze Toyota heeft alle voortekenen van een goed baasje. Het is een origineel Nederlands exemplaar uit 1991 (kenteken begint met Z en de cijfers staan in het midden). De kleur donkerblauw staat hem prima, roest is nergens te bekennen en de originele wieldoppen en spatlappen zijn nog helemaal intact en present. Zo’n NL-sticker doet toch ook wel wat, net als de keurig met een dopje afgewerkte trekhaak.

Het kan allemaal maar één ding betekenen: deze auto heeft in zijn lange leven maar weinig eigenaren gehad. Dat blijkt te kloppen, hoewel de auto in 2025 voor het eerst in 24 jaar wel degelijk op een andere naam werd gezet. We wensen de nog vrij verse eigenaar veel plezier met de auto, maar wensen voor de auto vooral dat die nieuwe eigenaar er net zo goed voor zorgt als de eerdere baasjes.

Te koop

Met dank aan Willem Verstraten voor de foto's!