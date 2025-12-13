Met een topklasse auto uit de jaren 50 tot 70 rijd je er nog altijd vorstelijk bij. Toch stagneren hun vraagprijzen, of ze dalen zelfs. De tien auto’s die je op deze pagina’s ziet, zijn uitzonderingen op die regel.

Lang geleden werden politici, topmannen en succesvolle ondernemers rondgereden in dure, representatieve modellen van Mercedes-Benz, maar ook van Opel en Citroën. Misschien is dat inmiddels te lang geleden? De vraagprijzen voor Mercedes S-klasses van de W116-generaties, Opels Admiral en Diplomat en Citroën 15 CV-Six (Traction Avant) en DS stijgen weliswaar, maar in een laag tempo.

BMW 501 en 502 sterk gedaald

Met uitzondering van de genoemde S-klasse is er weinig ruimte voor prijsstijgingen. In plaats daarvan dalen de vraagprijzen voor dit soort modellen zelfs, zoals de experts van het Duitse Classic Data hebben ontdekt bij hun marktanalyse. Zo zijn de vraagprijzen voor de BMW 501 en 502 gemiddeld met ruim 20 procent gedaald. Zes jaar geleden had een 501 met V8 (1955-1958) nog een gemiddelde prijs van € 40.500. Nu is dit model te koop voor gemiddeld €33.600, een daling van 17 procent.

Maar oldtimers zijn niet alleen een beleggingsproject, je koopt ze ook om ervan te genieten. Daarvoor lenen de topmodellen uit de jaren 50 tot 70 zich uitstekend.

1. Mercedes-Benz 280 SE

1972-1980, 2.746 cc, 185 pk

De S-klasse van de W116-generatie was niet alleen de auto van de Duitse bondskanselier, menig topman liet zich er in rondrijden. De prijzen stijgen gestaag, in het geval van exemplaren waarbij het roestprobleem is aangepakt. Zes jaar geleden was dit model met een gemiddelde prijs van € 11.400 een koopje, vandaag de dag betaal je iets meer dan €15.000. Dat vinden we nog steeds een schappelijke prijs voor de S-klasse uit de jaren 70. Met 150.593 gebouwde exemplaren is de 280 SE met 2,8-liter zescilinder het gemakkelijkst te vinden, in totaal bouwde Mercedes bijna een half miljoen W116’s.

2019 2025 prijsstijging €11.400 €15.300 34 %

2. De Tomaso Deauville

1970-1988, 5.763 cc, 330 pk

De Tomaso bouwden deze ranke sedan net zo lang tot hij overrijp was. De Italiaanse concurrent van Jaguar haalde nooit hoge verkoopcijfers: op het hoogtepunt, in 1972, verlieten slechts 46 exemplaren de fabriek. De V8-motor en automatische versnellingsbak stamden van Ford, de achteras van Jaguar. Dit model is bijzonder zeldzaam, wat een pluspunt is vandaag de dag.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €48.100 €59.000 23 %

3. Opel Admiral V8

1965-1968, 4.638 cc, 190 pk

Het is nu moeilijk voor te stellen, maar destijds was de fabrikant uit Rüsselsheim zeker op de thuismarkt dé concurrent van Mercedes-Benz. De V8 van zustermerk Chevrolet was de kers op de taart bij de Admiral, het vlaggenschip uit de KAD-modelreeks (Kapitän, Admiral, Diplomat). Er rolden slechts 143 Admirals met V8-motor van de band.

prijs 2019 prijs 2025 prijstijging €23.800 €28.000 18 %

4. Opel Diplomat V8

1969-1977, 5.354 cc, 230 pk

De Opel Diplomat B was met de 5,4-liter Chevrolet-achtcilinder onder de motorkap echt een Duitser met Amerikaanse genen. Het was een ware Mercedes-concurrent, maar dan een derde goedkoper.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €23.000 €26.600 16 %

5. Rolls-Royce Silver Wraith

1951-1955, 4.566 cc, 142 pk

Hoe imposant de auto er ook uitziet, door zijn vermogen van slechts 142 pk uit een 4,6-litermotor is het vooral een statussymbool. Presidenten en leden van koninklijke families lieten zich rondrijden in deze Rolls.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €55.000 €61.000 11 %

6. EMW 340-2

1952-1955, 1.971 cc, 55 pk

Na de Tweede Wereldoorlog werd de Oost-Duitse BMW-fabriek omgedoopt tot Eisenacher Motorenwerke, kortweg EMW. De 340 is gebaseerd op de BMW 326, een vooroorlogs model, met een tweeliter zescilinder lijnmotor onder de kap. Dit model fungeerde in de jaren 50 in de DDR veelvuldig als taxi.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €25.900 €28.400 10 %

7. Peugeot 604 SL V6

1975-1981, 2.664 cc, 136 pk

Het ontwerp is Frans, de motor Europees: bij de Peugeot 604 SL verzorgt de ‘Europa V6’-motor de aandrijving, net als bij de Renault 30 en Volvo 264. In totaal zijn er meer dan 150.000 exemplaren van de 604 gebouwd, maar slechts een klein deel daarvan had deze zescilinder in de neus.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €7.800 €8.400 8 %

8. Citroën 15 CV-Six

1954-1955, 2.866 cc, 80 pk

Laat je niet in verwarring brengen door de naam, dit model is beter bekend als ‘Traction Avant’. Die term verwijst naar de voorwielaandrijving, en dat bij een model dat al voor de Tweede Wereldoorlog het levenslicht zag. Als het een 15 CV-Six betreft, heeft hij zes cilinders onder de motorkap.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €31.500 €33.900 8 %

9. Citroën DS 23 IE

1972-1975, 2.347 cc, 126 pk

De Snoek blijft een gewilde klassieker. Citroën bouwde de DS maar liefst 20 jaar (1955-1975). Aan het eind van de levenscyclus kreeg hij nog even een vermogensboost: de letters ‘IE’ in de typeaanduiding verwijzen naar het elektronische injectiesysteem van Bosch (D-Jetronic).

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €32.000 € 34.100 7 %

10. Jaguar XJ6 4.2

1968-1973, 4.235 cc, 168 pk

Een tijdloos mooie carrosserie en veel kracht onder de motorkap: de Jaguar XJ Series 1 is uitgerust met een 4,2-liter zes-in-lijn motor met dubbele carburateur. Na de Series 1 XJ, waarvan Jaguar er bijna 100.000 bouwde, verscheen in 1973 de Series 2 op de markt.