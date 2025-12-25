De SUV en cross-over is nu al zo'n tien jaar bijzonder hot. Zeker 2016 was een jaar vol nieuwkomers in dat genre, en het betekent dat je in 2026 een Kia Niro van 10 jaar oud kunt gaan kopen, of een Toyota C-HR. Die bereikt eind 2026 eveneens die leeftijd. We pakken de eerste vergelijkende test met de opvallende nieuwe cross-over van Toyota erbij om eens te duiken in de occasionprijzen van de auto's die toen nieuw waren. Dus we pakken ook nog de Volkswagen Tiguan mee, waarvan er in 2016 een geheel nieuwe generatie verscheen. Hetzelfde gold voor de Peugeot 3008, en de Audi Q2 die je nu nog steeds nieuw kunt kopen kwam ook al om de hoek kijken in dat jaar.

Ben je je aan het verdiepen in een gebruikte SUV of cross-over van maximaal tien jaar dan kan in 2026 het zoekveld op bouwjaar 2016. De auto's die we in bovengenoemde test met elkaar vergeleken zijn behoorlijk goed met elkaar vergelijkbaar, al is de Audi Q2 eigenlijk meer een auto uit het B-segment. De Audi Q3 hadkijkend naar afmetingen een mogelijke deelnemer geweest kunnen zijn. We hebben hem destijds bij de test gehaald omdat hij met zijn prijsstelling wel op het niveau van de andere drie auto's zat. Hoe veel gas de fabrikanten in de tweede helft van de jaren tien gaven met SUV's blijkt wel uit het feit dat alle vier de deelnemers toen gloednieuw waren. Voor Toyota was de C-HR iets nieuws, Peugeot kwam al met zijn tweede versie van de 3008, Volkswagen had na acht jaar eindelijk een echt nieuwe Tiguan en Audi ging zijn geluk onder de Q3 beproeven met de Q2.

Dit kost een vroege Toyota C-HR kost als occasion

De Toyota C-HR wil je waarschijnlijk het liefst als hybride. Want dan heb je een auto die er bijzonder uitziet, scherp stuurt en ook nog eens erg zuinig is. Het kan ook een 1.2 viercilinder turbo zijn, een benzinemotor met 116 pk. Die vind je zoals je ziet door op bovenstaande link te klikken voor bedragen onder €16.000. De hybride variant is geliefder en dat zie je aan de prijzen. Een C-HR heeft al minpunt dat het een erg onoverzichtelijke auto is, waarbij je zeker als je naar rechts afslaat goed moet kijken of er niemand zich in jouw dode hoek bevindt. Verder zijn er heel veel voordelen, maar dat lees je in de verschillende aankoopadviezen die we hebben gemaakt.

Dit kost een vroeg exemplaar van de tweede generatie Volkswagen Tiguan

Let op als je gaat zoeken naar een Volkswagen Tiguan uit 2016. Het is een jaar van de modelwissel. Een laat exemplaar van de generatie die eruit ging, zoals deze, kost ongeveer hetzelfde als een vroege van de geheel nieuwe Tiguan. Om en nabij de €15.000, dat zijn vergelijkbare prijzen met wat je voor een vroege Toyota C-HR betaalt. Zeker de eerste generatie Tiguan deed het met enkele beruchte series van de TSI-benzinemotoren, en de insteek van dit artikel is de 'nieuwe' Tiguan die in 2016 kwam. Wil je goed beslagen ten ijs komen, lees dan eerst deze koopwijzer van die generatie.

Dit kost een vroege tweede generatie Peugeot 3008 als occasion

We zien bij de zoekopdracht voor Peugeots 3008 uit 2016 uiteraard nog heel wat exemplaren van de eerste generatie van de cross-over. Degene die wij willen is een hele stap voorwaarts op het gebied van uitstraling, de tweede 3008 is veel meer SUV dan de eerste die niet zo erg prettig op het netvlies ligt ... Het Puretech-drama (de problemen met de zogenaamde natte distributieriem van die benzinemotoren) drukt kennelijk de prijzen, want zo'n fraaie tweede 3008 met dat mooie interieur heb je al vanaf €11.000. Het zal geen toeval zijn dat in de kopregel van de advertentie staat dat hij een nieuwe distributieriem heeft. Wees dus gewaarschuwd, dit zijn ervaringen van onze Duitse collega's van AutoBild met een Hybrid4, en hier lees je wat gebruikers allemaal meemaken met de betreffende generatie 3008.

Dit kost een vroege Audi Q2 als occasion

De Audi Q2 is een kleinere auto in dit gezelschap. Het blijkt een volhouder want je kunt hem nog altijd nieuw krijgen. De Q2 werd laatste in de vergelijkende test die we in 2016 bouwden rondom de belangrijkste nieuwkomers in het segment, de Toyota C-HR en de Peugeot 3008. Bij latere vergelijkende tests met de Audi Q2 mocht hij altijd komen opdraven voor confrontaties met andere B-segment cross-overs en SUV's. De prijzen van vroege Q2's zitten net onder die van de C-HR en de Tiguan. Voor dat geld krijg je een auto die kleiner is maar, mocht je er gevoelig voor zijn, wel is voorzien van een Audi-logo. Verder kennen we de Q2 als een stevig geveerde auto.

Dit kost een vroege Kia Niro als occasion

Een auto die niet in de vergelijkende test zit maar die wel heel graag noemen is de Kia Niro. Die kwam in 2016 op de markt als model tussen de segmenten. Bij zulke nieuwkomers is het altijd even lastig om ze te positioneren, en te bepalen welke concurrenten erbij moeten voor een zinvolle vergelijking. De huidige Niro schoof meer en meer op naar het C-segment, de eerste generatie vergeleken we nog met B-segmenters. Maar cross-overs als de Niro vallen wel vaker tussen de segmenten in. Daarom hebben we de Niro, die in 2016 als hybride op de markt kwam, ook al eens tegen een Toyota C-HR in actie laten komen. De zuinige Koeaan met hoge instap valt met zijn occasionprijzen niet uit de toon bij de andere auto's in dit artikel. Interessante occasion sowieso, dat bewijst dit aankoopadvies.