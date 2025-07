In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De eerste Subaru Impreza ken je misschien vooral nog als rallymonster, maar hier hebben we een heerlijk bescheiden exemplaar te pakken. Zo zien we het eigenlijk graag.

De in 1992 verschenen eerste generatie Subaru Impreza groeide uit tot een legende in de blubber, met de kenmerkende blauwe lak en goudkleurige wielen. Deze Impreza sedan uit 1994 staat heel ver van die moddermeester af, met zijn bescheiden voorkomen en vooral ook alles behalve blauwe lakje. Deze is gespoten in een voor die tijd best gangbare paars-roodachtige kleur, met hier en daar een niet helemaal matchende tint op behandelde roestplekken.

Een lekker ingetogen en authentiek voor de dag komende Impreza dit dus. Stiekem is dat eigenlijk hartstikke leuk. Deze generatie is namelijk bepaald niet meer dik bezaaid in ons land en zeker zo'n normale is wat dat betreft opvallend in al zijn onopvallendheid. Het gebrek aan dik spoilerwerk en stickers geeft bovendien de kans om rustig het ontwerp in je op te nemen. Stiekem is het een bijzonder ding, zo met zijn stijlloze deuren. Er zitten bovendien enkele volgens 2025-begrippen moderne kenmerken aan. Zo heeft hij dit heel vroege exemplaar haast geen grille in zijn neus. Ook staat de merknaam voluit uitgeschreven op de achterklep, iets dat momenteel in autoland weer als een soort ongeschreven regel lijkt te gelden.

Deze Impreza heeft heel duidelijk nooit echt pretenties gehad en is lekker gewoon gebleven, met dank aan zijn tot nu toe zes eigenaren. Het huidige baasje kreeg deze 1.6 in maart 2020 in handen en heeft sindsdien bij elke apk wel één of meerdere aandachtpunten te horen gekregen. Die kunnen natuurlijk van kleine aard zijn, maar kijk er niet gek van op als er zo nu en dan toch wat geld in gestoken moet worden om de boel op de rit te houden. Een echte liefhebber heeft daar natuurlijk niet zo'n moeite mee en waarschijnlijk kiest tegenwoordig sowieso alleen een liefhebber nog voor zo'n Impreza. Wij vinden het een leuke keuze én weer een mooie spot van AutoWeek-forumlid HarmenA.