Deze stevige caravantrekkers koop je voor € 14.000

Eindelijk: de zomervakantie staat voor de deur. En weet je wat? We zoeken gauw nog even een stevige trekauto uit. Een vierwielaangedreven exemplaar welteverstaan, zodat we ook op ruig terrein uit de voeten kunnen! Wat staat er op het lijstje als we met 14 mille gaan shoppen?

Nou, meer dan genoeg! Van jonge budgetmodellen als een Dacia Duster 4x4 tot zeer ervaren Land Rovers en alles daartussenin. Wij zoeken ze in het midden van dit uitgebreide spectrum: drie hoogzittende caravantrekkers uit het C-segment. Ook dan is de keuze reuze: van de Audi Q3 tot de Volkswagen Tiguan (Volvo’s XC40 is er nog niet voor 14 mille). En … een vleugje avontuur mag best. Laat maar komen, die vakantie!

Jeep Compass 2.4 Limited 4WD aut. - 2012 - 157.007 kilometer - 13.950 euro

Als een vleugje avontuur best mag, dan denken we al snel aan … Jeep! Voor net geen 14 mille staat in Maasbree deze Jeep Compass op een nieuwe baas te wachten. Sinds februari 2012 (dus het faceliftmodel met de rechthoekige koplampen in plaats van de ronde kijkers) hebben drie eigenaren er ruim anderhalve ton mee afgelegd. De vraagprijs is inclusief 12 maanden Bovag-garantie: zo zien we het graag! Wat we eveneens graag zien, is het stoere karakter dat (elke) Jeep uitstraalt: hoekige vormen, treeplanken, een robuust ogend dashboard … Het 4x4-systeem, Freedom Drive 1 genaamd, heeft een ‘lock’-functie voor een gelijke koppelverdeling tussen voor- en achteras. Van deze drie geportretteerde occasions is hill assist enkel op de Compass aanwezig, een bijzonder handige feature voor een caravantrekker. Kortom, hij laat je niet snel in de steek.

Soepele vering in combinatie met een straffere demping zorgt enerzijds voor genoeg comfort en weinig overhelneigingen, maar korte oneffenheden worden wat duidelijker doorgegeven. Met onder meer leren bekleding, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen, een glazen schuif-kanteldak, navigatiesysteem en 18- inch lichtmetaal kom je weinig tekort, maar de CR-V biedt (nog) meer! Typisch Amerikaans zijn de lichte besturing (toch stuurt de Compass opvallend direct) en de materiaalkeuze. Wat dat laatste betreft: de foto’s laten hier en daar al wat slijtagesporen zien. Dat kan beter, net als de slechts twee sterren in de Euro NCAP-crashtest (zijairbags ontbreken), het gemiddelde verbruik van 1 op 11,6 van de grote 2,4-liter motor die aan een cvt-automaat is gekoppeld (alhoewel de CR-V weinig beter scoort) én de onderhoudsintervallen van slechts 12.000 kilometer. Qua exploitatiekosten zal de Jeep naar verwachting daarom het duurst zijn.

Je zit aardig ruim, met name in de breedte, maar de kofferruimte is met 328 liter aan de krappe kant. Voor caravanrijders: er mag 1.500 kilo geremd mee. Wel nog even een trekhaak scoren, want die heeft de 67-XZZ-7 niet. Deze Jeep koop je vanwege zijn naam en karakter, niet zozeer vanwege moderne techniek.

Signalement

Merk Jeep

Type Compass 2.4 Limited 4WD aut.

Bouwjaar september 2012

Kilometerstand 157.007

Vraagprijs € 13.950

Waar te koop? Ron van de Laar Auto’s, Maasbree

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 2.359 cc

Max. vermogen 125 kW/170 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 220 Nm bij 4.500 tpm

Bagageruimte 328 l/1.269 l

Max. aanhanger geremd 1.500 kilo

Gem. verbruik 1 op 11,6

0-100 km/h 10,7 s

Topsnelheid 180 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Subaru XV 2.0i Luxury aut. - 2013 - 150.947 kilometer - 13.950 euro

Goed, als we dan toch avontuurlijk bezig zijn, dan mag Subaru niet ontbreken, want dat is het favoriete merk van bos-, veld-, heide- en duinwachters! En caravanners! De afmetingen van Compass en CR-V in aanmerking nemende, komt de XV dan als alternatief bovendrijven, zoals deze bij de officiële dealer in Gouda wachtende Subaru XV. Vanwege diens aflopende daklijn is hier eerder sprake van een opgehoogde hatchback dan van een cross-over/SUV. Een lage zit en dito zwaartepunt - dankzij de tweeliter boxermotor - doen sportievere rijeigenschappen vermoeden, evenals de stuurpeddels waarmee je de cvt-automaat desgewenst zelf kunt schakelen.

Ondanks (ook nog!) het laagste gewicht (1.355 kilo tegenover 1.505 kilo voor CR-V en Compass) doet deze Japanner eerder braaf dan enthousiast zijn werk. Achter het stuur gezeten kijk je uit op een veel informatie gevende commandopost die op de eerste blik wat chaotisch aandoet, maar al snel weet je er de weg te vinden. De gebruikte materialen zijn mooier dan de meer doelmatige werkplekken die we in oudere Subaru-modellen tegenkwamen, maar toch doet een en ander wat karakterloos aan. Je wordt er niet warm van, maar het gaat schijnbaar ook nooit kapot!

De advertentiefoto’s laten in elk geval een smetteloze occasion zien, ondanks vijf eerdere eigenaren. Keurig! Zo’n XV is een prettige metgezel om mee op reis te gaan: comfortabel, voorzien van moderne (veiligheids)systemen (vijf sterren Euro NCAP-crashtest, knie-airbag bestuurder en achteruitrijcamera), maar op het gebied van verwennerij moet hij de anderen voor laten gaan. Dat geldt tevens de interieurruimte en – opmerkelijk – het trekgewicht: slechts 1.200 kilo geremd! Zuinig is de 11-ZNH-1 wel. Dat, gevoegd bij het lage gewicht en de spreekwoordelijke betrouwbaarheid, doen de laagste kilometerkosten vermoeden. Ook hier moet je nog een trekhaak regelen, maar Bovag-garantie lijkt eveneens inbegrepen. Tenzij de caravan te zwaar is, blijkt een XV een vooral rationele keuze als caravantrekker.

Signalement

Merk Subaru

Type XV 2.0i Luxury aut.

Bouwjaar februari 2013

Kilometerstand 150.947

Vraagprijs € 13.950

Waar te koop? AutoFirst Gouda Van Dam en Stolk BV, Gouda

Technische gegevens

Motor 4-cil. boxer, 1.995 cc

Max. vermogen 110 kW/150 pk bij 6.200 tpm

Max. koppel 196 Nm bij 4.200 tpm

Bagageruimte 380 l/1.270 l

Max. aanhanger geremd 1.200 kilo

Gem. verbruik 1 op 15,2

0-100 km/h 10,7 s

Topsnelheid 187 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Honda CR-V 2.0i-VTEC Executive aut. - 2012 - 160.454 kilometer - 13.950 euro

Hij is minder avontuurlijk ingesteld dan Jeep en Subaru, maar toch schotelen we je ook graag deze Honda CR-V voor. Honda is namelijk eveneens een echt liefhebbersmerk en als we bouwjaar, kilometerstand, vraagprijs, motorisering en uitrusting van de 58-TDT-5 (twee ex-eigenaren) meerekenen, is deze occasion een beslist te overwegen alternatief. Ook omdat hij wél standaard een trekhaak bezit! Jammer is dan weer dat je voor garantie moet bijbetalen. Voor twaalf maanden is dat maar liefst 950 euro, maar dan zit er ook een uitgebreid afleverings- en mobiliteitspakket aan vast, inclusief zaken als een lampenset en een EHBO-kit. En dat terwijl de CR-V standaard al het meest luxueus is. Alles wat de Compass aan boord heeft, bezit deze CR-V ook, evenals bijvoorbeeld een alarm, een bandenspanningssensor en xenonverlichting, inclusief koplampsproeiers.

Qua ruimte stelt de Japanner evenmin teleur. Voorin moet hij de Subaru weliswaar voor laten gaan (de automaatpook op een schiereiland maakt de CR-V wel lekker ruimtelijk), maar langere mensen zitten achter in de Honda het best, terwijl ‘breedgeschouderden’ in de Jeep het best af zijn. Helemaal achterin valt de royale kofferruimte op, zowel met de achterbank op- als neergeklapt. Aan de vrij hoge brandstofconsumptie en de score van 4 sterren in de Euro NCAP-crashtest is te zien dat de Japanner niet meer de jongste is en duidelijk een generatie ouder dan de Soeb.

Wel slaat de Honda weer terug als het op zitten en rijden aankomt: een prettige zit en voldoende uitzicht naar alle kanten, een immer vertrouwenwekkend en stabiel rijgedrag, ook als het eens wat sneller gaat. Met een trekcapaciteit van 1.500 kilo geremd evenaart hij de Compass en met zijn onderhoudsinterval van 20.000 kilometer gaat hij hem voorbij (de XV trouwens ook: elke 15.000 kilometer). Zo ontstaat een beeld van een occasion die minder uitgesproken lijkt te zijn dan de andere twee, maar die over de gehele linie consistenter is.

Signalement

Merk Honda

Type CR-V 2.0i-VTEC Executive aut.

Bouwjaar februari 2012

Kilometerstand 160.454

Vraagprijs € 13.950

Waar te koop? Vakgarage Kroon, Veenendaal

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.997 cc

Max. vermogen 110 kW/150 pk bij 6.200 tpm

Max. koppel 192 Nm bij 4.200 tpm

Bagageruimte 524 l/1.532 l

Max. aanhanger geremd 1.500 kilo

Gem. verbruik 1 op 11,9

0-100 km/h 12,2 s

Topsnelheid 177 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke van deze vierwielaangedreven caravantrekkers past bij jou?

Uit het omvangrijke aanbod vierwielaangedreven caravantrekkers kozen we de Honda CR-V, de Jeep Compass en de XV van Subaru. Die laatste is het meest modern en zal het goedkoopst in onderhoud zijn, maar is ook het minst royaal als het om ruimte en luxe gaat, terwijl diens trekcapaciteiten opmerkelijk genoeg tegenvallen. Voor meer trekvermogen komen vooraleer de Compass en de CR-V in aanmerking. Die eerste raakt je met zijn avontuurlijke inborst, maar de ouderdom daarvan stoot weer af. Blijft over de CR-V die nergens echt steken laat vallen. Of toch liever iets anders? Laat het ons weten, keuze genoeg!