Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Deze stadsauto heeft de grootste kleine grille die je vandaag zult zien

Brutaal smoeltje en andere bijzondere rakkers

5
Daihatsu Tanto Custom Kuromeki
Daihatsu Hijet Truck PTO Dump DaihatsumeiHijet Truck PTO Dump DaihatsumeiDaihatsuDaihatsu Move KuromekiDaihatsu Move #ootd (OOTD)
Lars Krijgsman

Ooit een auto gezien waarvan grofweg de helft van het frontale oppervlak uit grille bestaat? Nu wel! Deze grofgebekte stadsrakker heet Daihatsu Tanto Custom Kuromeki en is slechts een van de vele automobiele mafketels die we je in dit artikel voorschotelen.

Heftige hekwerken voorop auto's zijn, zeker de laatste jaren, bepaald geen zeldzaamheid. De Rolls-Royce Phantom en Ghost hebben een grille van Akropolis-formaat, de BMW 7-serie heeft indrukwekkend traliewerk en pick-ups als de Chevrolet Silverado en GLC Sierra hebben grilles waarvan architecten, die zich het brutalisme hebben meester gemaakt, onder de indruk zijn. Zelden zagen we een klein autootje met zo'n gigantische grille als deze Daihatsu. Hij heet Tanto Custom Kuromeki en heeft volgens Daihatsu een 'gezicht dat past bij het nachtleven in de stad'. De op opmerkelijke wijze verbouwde Daihatsu Tanto maakt deel uit van de vloot opgetuigde stadsvriendjes die Daihatsu meebrengt naar de Tokyo Auto Salon.

Daihatsu Hijet Truck PTO Dump Daihatsumei

Daihatsu Hijet Truck PTO Dump Daihatsumei: doe maar een naampje.

Daartussen zit ook de Daihatsu Hijet Truck PTO Dump Daihatsumei. Dat is een Daihatsu Hijet met laad-kiepbak die tot in de kleinste kiertjes is volgehangen met ornamenten die in Nederland op zijn minst vragen zouden oproepen. De laadbak is bekleed met afbeeldingen van vorige generaties Daihatsu Hijet. We treffen er zelfs een handgeschilderde afbeelding van de Daihatsu Midget op aan.

Meer Daihatsu-pret komt in de vorm van de Hijet Truck Panel Van Extend3, een Hijet met uitschuifbare omhulsing van de laadbak. Dan zijn er ook nog de Move Kuromeki en de Move #OOTD, beide opmerkelijk aangeklede versies van de Daihatsu Move. Geinig, niet?

5 Bekijk reacties
Daihatsu

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Daihatsu Sirion 1.0-12V RLi

Daihatsu Sirion 1.0-12V RLi

  • 2000
  • 153.484 km
€ 1.599
Daihatsu Sirion 2 1.3-16V Prestige Airco / Elektr. ramen / NAP

Daihatsu Sirion 2 1.3-16V Prestige Airco / Elektr. ramen / NAP

  • 2008
  • 151.853 km
€ 3.450
Daihatsu Cuore 1.0-12V Tokyo

Daihatsu Cuore 1.0-12V Tokyo

  • 2006
  • 188.645 km
€ 750

Lees ook

Nieuws
Daihatsu K-Open

Nieuwe Daihatsu Copen is retro en heeft achterwielaandrijving

Nieuws
Daihatsu Midget X

Is Daihatsu Midget X de perfecte kleine bestelauto van de toekomst?

Nieuws
Daihatsu Move

Daihatsu Move: Uitgelachen embryo-MPV heeft 30 jaar later cultstatus

Nieuws
Daihatsu Copen

Daihatsu Copen: vrolijk open rakkertje heeft nog maar een jaar

Nieuws
Daihatsu Move

Piepkleine praktische Japanner is niet aan te slepen

Lezersreacties (5)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.