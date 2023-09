Deze sportieve SUV's koop je voor €15.000

Het lijkt een contradictio in terminis ; de sportieve SUV of cross-over. Immers, hoogzitters hebben meestal een dito zwaartepunt, wat zich met name wreekt in het betere bochtenwerk. Toch kan het wel, en nee … daar is niet een hele zak geld voor nodig. Voor 15 mille vonden wij drie verschillende sportieve, hoge tweedehands exemplaren in de compacte middenklasse: de BMW X1, een echte cross-over die tussen een hatchback en een SUV in zit, en twee echte SUV's, de Mazda CX-5 en de Ford Kuga.

SUV’s/cross-overs zijn tegenwoordig helemaal hot en omdat wij veel plezier beleefden aan de 'Op Zoek Naar …-aflevering' van vorige week (drie sportsedans: Alfa Romeo Giulia, BMW 3-serie, Jaguar XE), hebben wij beide concepten in de blender gestopt. De uitkomst: een BMW X1, een Ford Kuga en de CX-5 van Mazda!

BMW X1 xDrive20i Business – 2011 – 77.178 kilometer – €13.945

Ten opzichte van mainstreammerken als Ford en Mazda betaal je bij BMW ook voor het merk(gevoel). Vaak houdt dat in dat je meer geld kwijt bent voor minder (ruimte, uitrusting). Dat geldt voor zowel nieuw als gebruikt, maar in onze database vonden we toch een aantrekkelijke uitzondering op die regel, namelijk deze BMW X1: weliswaar is hij de oudste van het stel, maar hij heeft ook de laagste kilometerstand, het meeste vermogen en vierwielaandrijving! Samen met de Kuga is hij het goedkoopst en gaat hij weg inclusief een jaar Bovag-garantie. Zo hoort het ook!

Het mag dan een cross-over zijn, ook bij de X1 staat de bestuurder centraal. Dat betekent: een lekker lage, beetje ‘ingebouwde’ zit, waarbij je rechterhand als vanzelf op de pook van de zesbak valt en je je één voelt met het mechaniek. De geblazen tweeliter trekt er flink aan en dankzij zijn vierwielaandrijving heb je altijd grip te over. Al bij 1.250 tpm komt het maximumkoppel van 270 Nm vrij, bijna een dieselwaarde! De 50-TBD-4 (twee ex-eigenaren) is dan ook een bruikbare trekauto (1.800 kilo geremd trekvermogen). Zo laat deze occasion zien dat je best sportief kunt rijden in een hogere auto en dat dit niet te veel hoeft te kosten. Qua vraagprijs dan, want in onderhoud zal de Beier beslist een prijzige huisgenoot zijn. Ook op een ander vlak is zo’n X1 met name op de bestuurder gericht: inzittenden achterin hebben maar beperkt de ruimte en dat geldt ook voor het bagagecompartiment bij neergeklapte achterbank. En als we dan toch aan het klagen zijn: het interieur is wel erg somber en niet alle materialen daarin zijn des BMW’s; de CX-5 is beslist aantrekkelijker vanbinnen. Klimaatregeling en een navigatiesysteem zijn door de eerste eigenaar op de optielijst aangevinkt. Leren bekleding bijvoorbeeld niet en daarmee geeft deze X1 niet zo’n rijk gevoel.

Signalement

Merk BMW

Type X1 xDrive 20i Business

Bouwjaar december 2011

Kilometerstand 77.178

Vraagprijs €13.945

Waar te koop? Van Mossel Mega Occasion Centrum, Goes

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.995 cc, turbo

Max. vermogen 135 kW/184 pk bij 5.000 tpm

Max. koppel 270 Nm bij 1.250 tpm

Bagageruimte 480 l/1.350 l

Max. aanhanger geremd 1.800 kilo

Gem. verbruik 1 op 13,0

0-100 km/h 7,8 s

Topsnelheid 215 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Ford Kuga 1.6 Titanium – 2014 – 105.273 kilometer – €13.945

Voor hetzelfde bedrag (want ook hier inclusief Bovag-garantie) stap je in deze Ford Kuga, die weliswaar iets meer heeft gereden, maar ook drie jaar jonger is en afkomstig is van de eerste – Duitse – eigenaar. Hij is voorzien van een zwakkere motor dan de X1 en heeft (enkel) voorwielaandrijving, maar dat mag de pret niet drukken. Ford heeft nu eenmaal een naam hoog te houden als het gaat om scherp sturende auto’s. Ook als het zo’n hoge Kuga betreft, want de instaphoogte ligt zomaar tien centimeter hoger dan die van de X1. De 16-inch wielen doen daardoor best iel aan!

Toch weet de Kuga niet zoveel enthousiasme over te brengen als de BMW. Daarvoor is de zitpositie te hoog en schakelt de zesbak net wat minder kordaat. Staat in de X1 de bestuurder centraal, in de Kuga is dat het gezin waarvan de huisvader nog niet alle wilde haren kwijt is of de huismoeder van de Verstappen-familie afkomstig is: meer ruimte op de achterbank en als die is neergeklapt lekker veel stouwruimte. De motor mag dan de zwakste van ons trio zijn, er kan toch maar mooi twee ton geremd aan de haak!

De K-847-KS is de Titanium-uitvoering. Die is met onder meer sportstoelen, spraakbediening (Sync1), hill assist, regen- en lichtsensoren en een alarm keurig aangekleed, maar het op de Focus en C-Max geïnspireerde dashboard doet niet heel hoogwaardig aan: veel priegelige knopjes in een drukke omgeving, waarbij de gebruikte materialen het gemiddelde niveau niet ontstijgen. De beperkte houdbaarheid van het geheel toont de inmiddels gedateerde, op een mobiele telefoon gebaseerde middenconsole. Al met al vinden we de X1 wat sportiever en de Kuga wat veelzijdiger. Wat weet de laatste geportretteerde occasion, de succesvolle CX-5 van Mazda, daar nog aan toe te voegen?

Signalement

Merk Ford

Type Kuga 1.6 Titanium

Bouwjaar november 2014

Kilometerstand 105.273

Vraagprijs €13.945

Waar te koop? Selles Car Company, Zwolle

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.597 cc, turbo

Max. vermogen 110 kW/150 pk bij 5.700 tpm

Max. koppel 240 Nm bij 1.600 tpm

Bagageruimte 456 l/1.653 l

Max. aanhanger geremd 2.000 kilo

Gem. verbruik 1 op 15,2

0-100 km/h 9,7 s

Topsnelheid 195 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G TS+ – 2013 – 123.723 kilometer – €14.950

Als we onze criteria in de zoekmachine plaatsen, komen er meer CX-5’s dan Kuga’s of X1’s tevoorschijn. Opvallend daarbij zijn de soms pittige kilometerstanden van de Japanner. Dat zegt wel iets over de tevredenheid van de eigenaren! Uit het aanbod kozen we deze Mazda CX-5. Qua leeftijd en vermogen zit hij mooi tussen de andere twee in, maar hij heeft wel wat meer kilometers afgelegd én is duurder (maar ook hier inclusief Bovag-garantie)! Van het dashboard worden we vrolijk: goed gebouwd en mooie materialen. Niet zo gedateerd als de Kuga, niet zo somber als de X1. Wel is tijdens de ontwikkeling daarvan met een scheef oog naar die laatste gekeken: ook hier een ‘ingekapselde’ zit en achter de zesbak ontwaren we een iDrive-achtige controller.

Eigenlijk is aan de gehele auto zorg besteed. Voldoende ruimte voor mens en bagage en ook hier een geremd trekvermogen van 1.800 kilo. Nadeel is daarbij wel dat alle 210 newtonmeters pas bij 4.000 tpm vrijkomen, inherent aan een atmosferische krachtbron. Wel is hij mooi zuinig, wat te maken heeft met het relatieve lage gewicht van de CX-5: 1.285 kilo tegenover 1.480 kilo voor de Kuga en 1.550 kilo voor de – vierwielaangedreven – X1. Het geeft de Mazda een prachtig, uitgebalanceerd stuur- en rijgedrag: licht kwikzilverig en met genoeg feedback, zonder te licht of te nerveus te worden. Als TS+ zit de witte 9-SNB-30 (toch al vier eigenaren versleten) goed in zijn spullen. De aanwezigheid van onder meer een autonome noodremassistent, parkeersensoren rondom, stoelverwarming voor en achter, een navigatiesysteem en het Karakuri-principe voor de neerklapbare achterbank toont (nogmaals) de zorg van deze moderne occasion voor zijn passagiers. Met de Kuga deelt hij zijn ruimte en uitrusting, met de X1 zijn rijeigenschappen en bouwkwaliteit. Iets meer punch onderin zou welkom zijn, maar dat is nu eenmaal inherent aan ongeblazen krachtbronnen. Voor de rest: een fijne kar!

Signalement

Merk Mazda

Type CX-5 2.0 SkyActiv-G TS+

Bouwjaar november 2013

Kilometerstand 123.723

Vraagprijs €14.950

Waar te koop? Autobedrijf Harry Levering, Limmen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.997 cc

Max. vermogen 121 kW/165 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 210 Nm bij 4.000 tpm

Bagageruimte 505 l/1.620 l

Max. aanhanger geremd 1.800 kilo

Gem. verbruik 1 op 16,7

0-100 km/h 9,2 s

Topsnelheid 200 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke van deze sportieve SUV's past bij jou?

Samenvattend: de geportretteerde X1 heeft vierwielaandrijving en is een BMW en zal daarom het duurst in onderhoud zijn. De Kuga is ruimer en luxueuzer, maar uiteindelijk toch meer gericht op het gezin dan op de bestuurder. In de CX-5 lijken de pluspunten van beide auto’s te worden gecombineerd, maar als trekauto weet de ongeblazen krachtbron de andere twee niet helemaal bij te benen. Wat zou jouw keuze zijn?