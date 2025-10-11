Met een beetje sportiviteit is niets mis. Voor autoliefhebbers waren er in de jaren 60 en 70 eindeloos veel mogelijkheden om dit op automobiel vlak te bewerkstelligen. Sommige van deze dromen zijn vandaag de dag nog steeds betaalbaar. We zetten de sportieve klassiekers die het meest in waarde zijn gestegen voor je op een rij.

We vragen je om nog even niet meteen naar beneden te scrollen. Inderdaad, een Abarth OT 1000 is zeldzaam en een Lamborghini Miura is voor de meesten van ons onbetaalbaar. Maar de prijsstijgingen van deze twee exoten zijn evengoed interessante informatie. Een stijging van €650.000 in het geval van de Lambo in slechts zes jaar is immers best netjes ... De andere modellen in dit artikel zijn ook voor autoliefhebbers met een wat beperkter budget haalbare kost. We hebben de marktspecialisten van het Duitse marktanalysebureau Classic Data gevraagd welke sportcoupés uit de jaren 60 en 70 in de afgelopen zes jaar het meest in waarde zijn gestegen. De auto’s die ook gewone stervelingen al dan niet met wat hulp van de bank kunnen financieren, vind je vanaf plaats drie. Waarom zou je droomauto’s uit je jeugd, zoals de Opel Manta GT/E of de Volkswagen Scirocco GTI, niet gewoon kopen? Ook voor minder dan 20.000 euro is dat bij deze modellen nog mogelijk. Een Ford Capri, de derde in het rijtje van Duitse sportcoupé-rivalen van toen, is zelfs nog goedkoper. Je hoeft dus geen miljonair te zijn om je droom van een sportcoupé te verwezenlijken. En een beetje sportief bezig zijn kan helemaal geen kwaad.

1. Abarth OT 1000

1965-1970, 982 cc, 68 pk

Als je op de gemiddelde verkoopsite het merk Abarth invoert en de zoekopdracht beperkt tot modellen uit de jaren 1965 tot 1970, verschijnen er vooral 595’s op Fiat 500-basis op je scherm. Maar de fabrikant bouwde ook deze creatie: de basis wordt gevormd door de Fiat 850 Coupé. Het is dus een 2+2-zitter, maar dan met veel meer vermogen dan normaal. Als je dat tenminste zo kunt stellen, gezien de bescheiden eenlitermotor met vier cilinders en 68 pk. Destijds was de Abarth overigens bijna twee keer zo duur als de Fiat 850 Coupé.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €19.000 €45.000 137%

2. Lamborghini Miura P400

1966-1970, 3.929 cc, 350 pk

Heb je wel trek in een Miura? Weet dan dat zo’n klassieke Lamborghini vandaag de dag 1,5 miljoen euro kost. Een schrale troost: door de hoogte van 1,05 meter is instappen sowieso alleen een optie voor bijzonder lenige types. Zij kunnen de 3,9 liter V12 tot leven wekken, de topsnelheid van 274 km/h proberen aan te tikken en ondertussen nadenken over hoe ze er weer uitkomen.

Prijs 2019 Prijs 2025 Prijsstijging €850.000 €1.500.000 76%

3. Renault Alpine A310

1973-1976, 1.605 cc, 127 pk

Je hebt niet altijd veel cilinders nodig om lol te hebben, vier cilinders is in dit geval genoeg. De Fransen hebben 2.340 exemplaren van de Renault Alpine A310 met de kleine 1,6-liter motor gebouwd, met een hoogte van 1,15 meter was het een bijzonder lage auto. Omdat de motor achterin zit en hij maar 840 kilo weegt, is rijplezier gegarandeerd.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €17.500 €28.000 60%

4. Triumph GT6

1968-1970, 1.998 cc, 105 pk

Bij Triumph pakten ze als basis een Spitfire, vervolgens maakten ze er een combi-coupé van, monteerden ze een 2,0-liter zescilinder onder de motorkap en klaar was de GT6. Van alle uitvoeringen die werden gebouwd tussen 1966 en 1973 stijgen momenteel de prijzen. De hier weergegeven prijzen gelden voor de Mark II.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €17.200 €26.600 55%

5. Opel Manta GT/E

1977-1983, 1.956 cc, 110 pk

De Opel Manta viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag. We hebben het nu over de tweede generatie, de Manta B, die in 1975 het levenslicht zag. Bij de GT/E werd een tweeliter viercilindermotor met injectie gemonteerd, op de achterkant prijkte een spoiler. Daar smulden de liefhebbers van, en zeker niet alleen in Maaskantje. Zou de gemiddelde AW Classics-lezer weten wat ik daarmee bedoel?

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €11.900 €18.100 52%

6. Dodge Challenger

1969-1974, 7.206 cc, 375 pk

Wat een monster van een auto! De Challenger is niet alleen een echte muscle car, als R/T wordt hij aangedreven door een 7,2 liter grote V8-motor. Maar er zijn ook uitvoeringen met een kleinere cilinderinhoud en minder pk’s, mocht je dit wat veel van het goede vinden.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €63.000 €91.700 46%

7. BMW 633 CSi

1976-1982, 3.210 cc, 197 pk

De modelreeks E24 behoort in de ogen van velen tot de mooiste BMW’s ooit. Als er 633 op staat, zit het ook met de innerlijke kwaliteiten wel snor: een 3,2 liter zes in lijn, achterwielaandrijving. De E24 werd gebouwd tot 1989 – en daarmee was hij langer in productie dan welke andere BMW dan ook.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €20.500 €28.500 39%

8. Ford Mustang

1964-1966, 4.735 cc, 210 pk

Deze auto stamt uit een tijd waarin auto’s als pakken waren – elk jaar kwam er een nieuwe collectie, er veranderde altijd wel iets aan de outfit. Wat bij de Mustang altijd hetzelfde bleef: de V8 brult heerlijk, ook al heeft hij voor Amerikaanse begrippen een bescheiden cilinderinhoud.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €25.100 €34.800 37%

9. Volkswagen Scirocco GTI

1976-1977, 1.577 cc, 110 pk

De eerste Volkswagen die de magische drie letters droeg had nog chromen bumpers. Zulke vroege exemplaren zijn zeldzaam – en dus ook duur.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €13.600 €18.400 35%

10. Ford Capri

1974-1977, 2.293 cc, 108 pk

Zo ziet een GTI eruit als zijn ouders Amerikaans zijn: de 2.3 is uiteraard een V6. Met een vermogen van 108 pk haalt de 4,24 meter lange auto een topsnelheid van 178 km/h en sprint hij in 11,2 seconden naar 100 km/h. Hij wordt stukje bij beetje duurder.