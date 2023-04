Deze sportieve hatchbacks koop je voor € 10.000

In de eerste online-aflevering van Op Zoek Naar schitterden drie sportieve coupés uit de compacte middenklasse op dit podium: de Hyundai Veloster, de Peugeot RCZ en de Volkswagen Scirocco beten het spits af. Maar wat nu als je een gezin hebt? Met wat inschikken kunnen kinderen best achterin bovenstaand trio plaatsnemen, maar van harte zal dat niet gaan. Daarom portretteren we ditmaal wederom drie sportievelingen uit het C-segment, nu gericht op gezinsvervoer.

We gaan met zo’n 10 mille op pad en voor dat bedrag staat voor sportieve huisvaders en -moeders heel wat lekkers klaar. Kanshebbers zijn de Alfa Romeo Giulietta, BMW 1-serie, Ford Focus, Honda Civic, Mazda 3, Seat Leon en Volvo C30. We pikken er weer drie uit. Onze eisen: ongeveer 140 pk, een handbak én garantie, want je weet maar nooit hoe ‘sportief’ de vorige eigenaar met de desbetreffende occasion is omgegaan …

Seat Leon SC 1.4TSI FR Sport - 2014 - 185.678 kilometer - €9.885

Bij de eerste occasion, deze Seat Leon, zijn er wat twijfels. Enerzijds is het een importvoertuig (sinds december 2018 in Nederland, sindsdien één eigenaar gehad) dat al behoorlijk wat kilometers heeft afgelegd, zeker gezien de niet-foutloze techniek uit die tijd. Anderzijds waren de ergste kwalen in 2014 achter de rug en wordt hij aangeboden door een als goed bekendstaand bedrijf. Wel jammer dat de geadverteerde prijs ‘zo meenemen’ betekent. Inclusief Bovag-garantie (plus onderhouds- en poetsbeurt en verse apk) bedraagt deze € 10.900. En dat het een driedeurs is? Ach, de Leon is er ook als vijfdeurs hatchback én stationwagon ST, ook als FR! Het fraaie uiterlijk (kleur, sportieve accenten) trekt ons over de streep om toch aandacht te besteden aan de XG-146-N.

Leon SC is niet zo maar een driedeurs

De SC is niet zomaar een driedeurs Leon: de achterruit ligt vlakker, het zijaanzicht is een stuk dynamischer, de wielbasis wat korter en de daklijn ligt iets lager ten opzichte van zijn bravere familieleden. Binnenin is het meubilair (combinatie leer/alcantara) net wat sportiever van snit. Het dashboard moet het vooral hebben van het FR-stuurtje en klokken met hangende naalden. Het is even klauteren naar achteren, maar qua beenruimte zit je daar beslist niet verkeerd, de hoofdruimte is net aan. De kofferbak meet 380 liter, evenveel als de vijfdeurs. Veel concessies hoef je dus niet te doen bij de SC. De kortere wielbasis zorgt voor een speelser, lichtvoetiger rijgedrag dan de meer praktischer Leons te bieden hebben, maar als totaalpakket biedt een Giulietta (Seat zou ooit het Spaanse Alfa Romeo worden) meer sportief plezier. Wellicht dat het dashboard toch wat te gewoontjes is. De uitrusting is dat niet: zesbak, verwarmbare voorstoelen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en brake assist zijn enkele van de aanwezige features, plus twee fraaie, échte stortkokers! Al met al is zo’n Leon SC best het proberen waard. Let op: vijfdeurs en ST bieden meer gebruiksgemak, maar minder sportiviteit.

Signalement

Merk Seat

Type Leon SC 1.4TSI FR Sport

Bouwjaar augustus 2014

Kilometerstand 185.678

Vraagprijs € 9.885

Waar te koop? Autobedrijf Zieleman, Nieuwleusen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.395 cc, turbo

Max. vermogen 103 kW/140 pk bij 4.500 tpm

Max. koppel 250 Nm bij 1.500 tpm

Bagageruimte 380 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.500 kilo

Gem. verbruik 1 op 19,2

0-100 km/h 8,1 s

Topsnelheid 211 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Honda Civic 1.8 Comfort - 2012 - 109.063 kilometer - €10.900

Voor hetzelfde bedrag, maar dan ínclusief een jaar Bovag-garantie, staat bij een Honda-dealer deze Honda Civic klaar. Twee jaar ouder, doch gezegend met een pak minder kilometers. Bovendien oogt hij als een driedeurs coupé, maar het is een vijfdeurs hatchback, terwijl zijn Magic Seats deze occasion zelfs stationwagon-achtige mogelijkheden geeft. En laat je niet misleiden door de naam ‘Comfort’, want de Civic is een bovengemiddeld sportief rijdende auto. Hier zijn het de uitstekende wegligging en de strak schakelende zesbak die voor een sneller kloppend hart moeten zorgen, motorisch is hij, de fraaie VTEC-techniek ten spijt, van de oude stempel. Atmosferisch dus, en dat houdt in dat ver doortrekken in de versnellingen de vaart erin moet houden. En kijk eens naar het verschil tussen Civic en Leon in het maximumkoppel en het aantal toeren waarbij dat maximum wordt gehaald! Hoge toerentallen schuwt de krachtbron echter niet: hij is erop gebouwd en gaat lang mee. Honda is samen met Mercedes-Benz en Volvo zelfs kampioen hoge kilometerstanden bij onze Klokje Rond-keuringen! De onderdelenvoorziening kan een dingetje zijn, ook qua prijs.

Ten opzichte van de eerste ‘ufo-Civic’ zijn bij deze opvolger de scherpste randjes ervan afgehaald, wat hem in de dagelijkse praktijk qua veercomfort iets vergevingsgezinder maakt. Het meubilair voldoet, maar niet iedereen zal een prettige zitpositie kunnen vinden. Proefzitten is het devies! Net als de Leon SC houdt de hoofdruimte achterin niet over. Kijken we naar de goodies, dan moet de Civic zijn Spaanse tegenstrever voor laten gaan. Wat je verwacht, zit erop, maar veel meer ook niet. Een trekhaak is wel present: de Civic mag 1.400 kilo trekken. Blijft over het smaakgebonden uiterlijk, ook wat de lay-out van het dashboard betreft. Alsof de designers na alle brave voorgaande Civics onder het genot van een goede sake eens helemaal losgingen. Voor de liefhebber dus!

Signalement

Merk Honda

Type Civic 1.8 Comfort

Bouwjaar augustus 2012

Kilometerstand 109.063

Vraagprijs € 10.900

Waar te koop? Honda-dealer De Bois, Amersfoort

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.798 cc

Max. vermogen 104 kW/142 pk bij 6.500 tpm

Max. koppel 174 Nm bij 4.300 tpm

Bagageruimte 477 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.400 kilo

Gem. verbruik 1 op 17,2

0-100 km/h 9,1 s

Topsnelheid 215 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Volvo C30 2.0 R-Edition - 2011 – 112.818 kilometer - €9.900

Moet het echt binnen de tien mille blijven, zoals we ons hadden voorgenomen, dan is deze Volvo C30 wellicht een optie. Hij is de oudste van ons trio, maar net als de Civic voorzien van een bescheiden kilometerstand – zeker voor een Volvo! – die door twee eigenaren bijeen is gereden (de Civic kent eveneens twee eerdere eigenaren). Naast deze C30 bestond de compacte Volvo-familie uit de sedan S40 en de stationwagon V50. Gemeenschappelijk is het van de Ford Focus afkomstige onderstel. Dat belooft wat! De C30 stelt daarin niet teleur, maar rijdt ook niet wezenlijk anders dan zijn praktischer broeders. Om kort te gaan: de Leon SC en de Civic rijden sportiever, terwijl in de Zweed uiteindelijk toch het comfort de boventoon voert. Neem alleen al die fantastische, met leer beklede stoelen, zowel voor- als achterin. Want, jawel: het is een vierzitter, net als designvoorganger 480. Omdat die weer stijlkenmerken van de 1800ES mee kreeg, kunnen we beslist spreken van een fraaie stamboom die – met flinke tussenfasen – tot in de jaren 60 van de vorige eeuw teruggaat!

Praktisch gezien draagt de C30 van de drie geportretteerden de rode lantaarn. Zie bijvoorbeeld zijn bescheiden bagageruimte. Op motorisch gebied doet de C30 een ‘Civicje’: een vrij forse, ongeblazen machine, goed voor 145 pk en 185 Nm. Dus ook hier ver doortrekken in de versnellingen om de vaart erin te krijgen, wat voor een vrij pittige brandstofconsumptie zorgt. Gelukkig zal het bijzondere uiterlijk vermoedelijk voor een geringe afschrijving zorgdragen. We zien deze auto nog wel eens een echte klassieker worden, iets wat je van de Spaanse en Japanse inzending niet kunt zeggen. Ook al bijna klassiek is de fraaie, zwevende middenconsole met zijn vele knopjes. En over knopjes gesproken; qua voorzieningen lijkt de Zweed ook eerder op de Civic dan op de duidelijk luxere Leon.

Merk Volvo

Type C30 2.0 R-Edition

Bouwjaar april 2011

Kilometerstand 112.818

Vraagprijs € 9.900

Waar te koop? Vakgarage Van Winsum, Kampen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.999 cc

Max. vermogen 107 kW/145 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 185 Nm bij 4.500 tpm

Bagageruimte 251 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.350 kilo

Gem. verbruik 1 op 13,2

0-100 km/h 9,4 s

Topsnelheid 210 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke sportieve C-segmenter past bij jou?

Samenvattend: kies je voor het motorische temperament van de ervaren Leon SC, de sportieve stuur-, schakel- en rijeigenschappen van de Civic of het bijzondere, neo-klassieke lijnenspel van de C30? Of toch liever een Alfa Romeo Giulietta, BMW 1-serie, Ford Focus of Mazda 3? We zijn benieuwd naar jouw voorkeur!