Deze speelse cabrio’s koop je voor €5.000

Het is zomer en dat betekent zon en vrijheid. Maar helaas: vooralsnog is het meer paraplu- dan parasolweer. Om de moed erin te houden, gaan we ditmaal op zoek naar drie open fun cars . Gewoon voor erbij, zodat het budget tot 5 mille beperkt moet blijven. Omdat de exploitatiekosten net zo bescheiden dienen te zijn als onze parkeerruimte is, zoeken we iets kleins. Gezinscabrio’s of roadsters à la Mazda MX-5 komen later nog eens aan bod.

Om toch op een beetje zonneschijn voorbereid te zijn, zoeken we auto's waarvan de kapjes gemakkelijk te openen en, indien nodig, weer snel te sluiten zijn. Na een beetje schiften blijven uiteindelijk drie kandidaten op ons lijstje over: de Mini Cabrio, de Opel Tigra en de Smart Roadster. Wat haal je daarmee in huis als je 5 mille te besteden hebt?

Mini Cabrio Cooper Chili - 2005 - 250.900 kilometer - €4.950

Mini’s zijn vanwege hun gewildheid altijd erg waardevast gebleken. Op de dag dat we dit artikel schreven, vonden we voor 5 mille iets meer dan een handvol topless exemplaren in ons occasionbestand: een met bijna 340.000 kilometer op de teller en deze Mini Cooper die ook al een kwart miljoen kilometers erop heeft zitten, maar gelukkig wel met Bovag-garantie wordt aangeboden.

Een must, want onderhuids huist de door BMW en PSA gezamenlijk ontwikkelde VTi-krachtbron. Niet zo berucht als de eerste generatie THP’s, maar toch. Een sluitende onderhoudshistorie is daardoor eigenlijk eveneens verplichte kost. Tot nu toe weinig fun, ook omdat onderhoud prijzig is (want onderdeel van BMW) en de RDW aangeeft dat de tellerstand onlogisch is. De fun zit hem in het uiterlijk: vriendelijk, retro … Maar bovenal in de beleving die de 40-RX-JK (twee ex-eigenaren) biedt: relatief lage zit, strakke wegligging en een heel direct stuur- en schakelgedrag. Echt een feestje om in te rijden! En dat kan met vier, want alhoewel Mini’s nimmer uitblonken door achterbankruimte, kun je achterin redelijk fatsoenlijk zitten, met dank aan de klassiek stoffen muts die in geopende toestand op de achterplecht rust. Bovendien legt een ‘zacht’ dak minder gewicht in de schaal dan een ‘hard’ exemplaar die technisch ook nog eens ingewikkelder in elkaar steekt. De gedeeltelijk rode bekleding en ‘racy’ spiegelkappen doen sportief aan, maar de grote wielen zijn wat veel van het goede als je comfort wenst. Binnenin gaat het retrofeestje verder met onder meer een grote ‘stationsklok’ die als snelheidsmeter dient en enkele hardere kunststofsoorten die eenmaal op leeftijd op een minder egale ondergrond best willen kraken, zo is onze ervaring. Cruisecontrol, een bandenspanningssensor, parkeersensoren achter en een regensensor zijn aanwezig. Over airconditioning wordt niet gerept, maar je krijgt vanzelf frisse lucht als je het kapje naar achteren gooit!

Signalement

Merk Mini

Type Cabrio Cooper Chili

Bouwjaar oktober 2005

Kilometerstand 250.900

Vraagprijs €4.950

Waar te koop? Brans Auto’s, Oudenbosch



Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.598 cc

Max. vermogen 85 kW/115 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 150 Nm bij 4.500 tpm

Bagageruimte 120 l/605 l

Max. aanhanger geremd 650 kilo

Gem. verbruik 1:13,7

0-100 km/h 9,8 s

Topsnelheid 193 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Als een Mini een hebbedingetje is, hoe zit dat dan met de Smart Roadster? Wij kijken in ieder geval nog altijd om als we er eentje zien rijden. De klassiekerstatus lonkt! Toch staan op het moment van schrijven voor ons budget meer Roadsters te koop dan Mini Cabrio’s. Ten eerste heeft dat te maken met het concept: slechts tweepersoons en een minimale bagageruimte, dus de gebruiksmogelijkheden zijn veel beperkter. Een weekendje weg met zijn tweetjes is wel het maximale. In de tweede plaats door de techniek, want die is nóg gevoeliger dan de Mini-krachtbron. In het geval van deze Smart Roadster die volgens de aanbieder al twaalf eigenaren heeft versleten, is kortgeleden een hagelnieuwe motor geplaatst. Dat verklaart zijn aan de kilometerstand afgemeten relatief hoge vraagprijs, maar geeft wel meer zekerheid.

Mini’s mogen kartachtige rijeigenschappen hebben, maar zo’n Smart Roadster doet er nog een schepje bovenop: de zit is nog lager, de auto zelf is nog lichter en de achterwielaandrijving doet de rest. Helaas tempert de sequentiële versnellingsbak de feestvreugde enigszins. Die is weliswaar scherper afgesteld dan de exemplaren in de City-Coupé van destijds, maar het terugschakelen gaat te langzaam als je even een lekker potje wilt gaan sturen. ESP is wel gedeeltelijk uitschakelbaar. Gaat het te hard, dan grijpt hij weer in, zodat je nimmer zonder vangnet zit. De 13-NB-XF is voorzien van een voorbereidingskit voor een hardtop, zodat je bij slecht weer een hardtop kunt monteren. Ideaal voor de 2023-zomer! Het ultralichte gewicht (slechts 790 kilo!) is bereikt door vooral essentiële zaken te monteren en de rest te laten voor wat het is. Dus bijvoorbeeld geen airco of cruisecontrol en zelfs stuurbekrachtiging schittert door afwezigheid. Een autootje dat is ontwikkeld voor puur rijgenot zonder afleidende fratsen, dat is de Smart Roadster. Voor de liefhebber.

Signalement

Merk Smart

Type Roadster 60 kW

Bouwjaar juli 2003

Kilometerstand 227.672

Vraagprijs €4.950

Waar te koop? Ed Smart Cars, Heijningen

Motor 3-cil. in lijn, 698 cc, turbo

Max. vermogen 60 kW/82 pk bij 5.250 tpm

Max. koppel 110 Nm bij 2.250 tpm

Bagageruimte 131 l

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1:19,6

0-100 km/h 10,9 s

Topsnelheid 175 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Opel Tigra TwinTop 1.8 Temptation - 2007 - 169.812 kilometer - €4.950

Goed, we hebben een soft-top en een roadster die van een hard-top kan worden voorzien. Blijft over: een occasion met een hard klapdak. Vaak zijn dat niet de elegantste (Mitsubishi Colt CZC, Nissan Micra C+C) of sportiefste (de ‘gewichtige’ Peugeot 207 CC) modellen. Een uitzondering is de Opel Tigra TwinTop. Wie denkt dat Opel immer brave auto’s bouwde, heeft het mis: begin vorige eeuw experimenteerde het merk al met een auto voorzien van raketaandrijving! Vergeet ook de GT, Manta en Calibra niet. Tussen 1995 en 2000 had je de guitige, gesloten Tigra en vanaf 2004 zijn opvolger, de TwinTop.

Dat zo’n kittig, klein Opeltje het publiek blijkbaar minder goed aanspreekt, blijkt wel uit deze Tigra: de jongste van het trio, voorzien van de sterkste motor, de meeste luxe aan boord én de laagste kilometerstand. Bovendien aangeboden inclusief Bovag-garantie. Wat betreft betrouwbaarheid en exploitatiekosten slaan we hem hoger aan dan de Mini. Met betrekking tot de Smart durven we dat niet te zeggen, aangezien die een nieuwe krachtbron heeft. Nu zijn dit vooral rationele argumenten. Valt er nog een beetje lol te beleven met deze tweezitter? Toch wel, want de onderstelafstemming laat sportief rijden toe. Je bent echt één met de weg, in die zin dat comfortzoekers het minder naar de zin zullen hebben.

ESP was niet standaard, spelen kan dus, maar overmoedig moet je niet worden. Het interieur is weliswaar verwant met dat van de Corsa, maar het met rode leer overtrokken meubilair en de aluminium accenten in de geportretteerde occasion geeft een rijkere uitstraling. Het blijft overigens niet bij uitstraling alleen: elektrisch klapdak (binnen 18 seconden van dicht naar open, dus ideaal in deze zomer), stoelverwarming, alarm, parkeersensoren, cruisecontrol, handbediende airco en windvanger zijn allemaal present. De TwinTop mag het speelse en pure karakter van Mini respectievelijk Smart missen, als totaalpakket is hij misschien wel de beste keus.



Signalement

Merk Opel

Type Tigra TwinTop 1.8 Temptation

Bouwjaar juni 2007

Kilometerstand 169.812

Vraagprijs €4.950

Waar te koop? Autobedrijf C.A. Oomen, Sprundel



Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.796 cc

Max. vermogen 92 kW/125 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 165 Nm bij 4.600 tpm

Bagageruimte 250 l

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1:13

0-100 km/h 9,4 s

Topsnelheid 204 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave



Welke van deze kleine open fun cars past bij jou?

Samenvattend: de tweezits Smart Roadster ademt een en al puurheid en is voorzien van een nieuwe motor. De Mini Cabrio biedt - voor vier personen - echter bijna net zoveel plezier, maar is niet goedkoop in onderhoud. Minder op de radar ligt de Opel Tigra TwinTop. Gevolg: een aantrekkelijk prijs/prestatiepakket, maar ook hier is slechts voor een passagier plek. Wat zou jouw keuze zijn?