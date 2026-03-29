Dat niet alleen oude Mercedessen of BMW's in waarde stijgen, bewijst deze lijst met hatchbacks uit de jaren 80 en 90. Natuurlijk zitten er veel snelle versies bij, de usual suspects als de Volkswagen Golf GTI 16V, de Opel Kadett GSi 16V en de Peugeot 205 GTI 1.9, maar ook veelverkochte auto's als de Renault Twingo. Zien we daar het effect van de nieuwe retroversie?

Dat een Peugeot 205 ooit een gewilde oldtimer zou worden, was niet alleen voor de fans al een tijdje duidelijk. Dat je tegenwoordig vooral voor de GTi flink in de buidel moet tasten, komt ook niet als een verrassing. Maar wat dacht je van de Twingo? Die kleine, knuffelbare Renault die je voor een habbekrats op de kop kon tikken, is inmiddels een gewilde youngtimer.

De marktexperts van het Duitse Classic Data zien dat de charmante Fransman nu echt een klassieker in wording is; de gemiddelde prijs van een net exemplaar steeg in de afgelopen zes jaar van €1.900 naar €3.500. Daarmee is de Twingo nog altijd betaalbaar, net als veel andere kleine en compacte auto’s uit de jaren 80 en 90. Voor de Golf II in GTI 16V-uitvoering met 139 pk geldt dat helaas niet meer, daaraan hangt inmiddels een gepeperd prijskaartje. Zes jaar geleden vond je er met wat geluk nog wel eentje voor een viercijferig bedrag, zeker bij onze oosterburen, inmiddels zet hij brullend koers naar de grens van €20.000.

1. Peugeot 205 GTi 1.9

1987-1989, 1.905 cc, 130 pk

Hij is 3,71 meter kort, weegt minder dan 900 kilo en heeft 130 pk in huis in de uitvoering zonder katalysator. Geen wonder dat de 205 GTi van meet af aan populair is. De Fransman zette in de jaren 80 in GTi-uitvoering het van de Golf I bekende recept voort met een laag gewicht, veel vermogen en een fikse portie rijplezier. Sinds 2020 is de prijs gestegen van gemiddeld €8.900 naar €19.600.

prijs 2019 prijs 2026 prijsstijging €8.900 €18.900 120%

2. Renault Twingo

1993-1996, 1.239 cc, 54 pk

Is hij niet schattig, met zijn grote ogen en dat fijne vouwdak? Tegelijkertijd is dit 3,43 meter korte karretje lekker praktisch, met een zeer ruim interieur met een maximale flexibiliteit dankzij de drievoudig verschuifbare achterbank. Nette Twingo’s worden geheid duurder, koop er nu eentje!

prijs 2019 prijs 2026 prijsstijging €1.900 €3.500 84%

3. Volkswagen Golf II GTI 16V

1986-1988, 1.781 cc, 139 pk

Het is alleen een echte als hij een 16V-antenne achter op het dak heeft! In 1986 lanceerde Volkswagen de 16-kleps uitvoering van de Golf. Zonder katalysator heeft hij 139 pk, met kat is hij goed voor 129 pk. Vroege GTI 16V’s zijn te herkennen aan de driehoekige raampjes in de voorportieren. De gemiddelde prijs steeg binnen zes jaar van €9.200 naar €16.500.

prijs 2019 prijs 2026 prijsstijging €9.200 €16.500 79%

4. Lancia Y10 Fire

1985-1989, 999 cc, 44 pk

Wat was Lancia toch een leuk merk, met de Y10, Delta en Kappa. De 3,39 meter korte Y10 was een ware pionier op het gebied van compacte lifestyleauto’s. Als je een exemplaar vindt dat goed is onderhouden en als tweede auto diende: koop hem!

prijs 2019 prijs 2026 prijsstijging €1.900 €3.400 79%

5. Ford Escort XR3i

1986-1989, 1.567 cc, 105 pk

De vierde Escort-generatie onderging een uitgebreide facelift om goed bewapend te zijn in de strijd met onder meer de Golf II. De GTI-variant luisterde bij Ford naar de naam Escort XR3i. In de katalysator-uitvoering leverde hij 102 pk, zonder kat was dat 105 pk. De gemiddelde prijs ligt nog steeds op een prettig laag niveau.

prijs 2019 prijs 2026 prijsstijging €3.600 €5.900 64%

6. Honda Civic 1.6 i-VT

1989-1991, 1.595 cc, 150 pk

Bij Honda stond sportiviteit altijd al hoog in het vaandel, net als hoogstaande techniek. De VTEC-motor heeft variabele kleptiming en was met 150 pk een serieuze concurrent voor de Golf GTI en consorten. De acceleratietijd van 7,3 seconden voor de sprint naar 100/h mag er zijn. Je herkent de VTEC aan de grotere koplampen.

prijs 2019 prijs 2026 prijsstijging €6.600 €10.500 59%

7. Volkswagen Polo G40

1990-1994, 1.272 cc, 113 pk

Dat een 1,3-liter motor zo leuk kan zijn, geloof je pas als je de Polo G40 op zijn staart trapt en de G-lader vol aan de bak gaat, vergezeld van een lekker motorgeluid. Dit pretpakket is in de afgelopen zes jaar 51 procent in prijs gestegen.

prijs 2019 prijs 2026 prijsstijging €9.800 €14.800 51%

8. Opel Kadett E GSi 16V

1988-1991, 1.998 cc, 150 pk

Meer cilinderinhoud, meer vermogen, meer pit: als GSi 16V gaf de Kadett E de Golf GTI het nakijken. Langzaamaan beseffen steeds meer mensen dat deze Opel iets heel bijzonders is.

prijs 2019 prijs 2026 prijsstijging €12.000 €17.500 46%

9. Citroën BX 16V

1989-1992, 1.905 cc, 147 pk

Een auto die voor het wegrijden eerst van de grond moet komen, dat lijkt niet bepaald het toonbeeld van sportiviteit. Maar als het een BX met 1,9-liter 16V-motor is, zit het wel snor met de dynamiek. Deze BX-uitvoering is zeldzaam en wordt steeds duurder.

prijs 2019 prijs 2026 prijsstijging €7.500 €10.500 40%

10. Toyota Corolla Liftback

1979-1983, 1.588 cc, 86 pk

Hij heeft een lekker hoekig design en is inmiddels zeer zeldzaam. Van de E70-generatie van de Corolla bracht Toyota eind jaren 70, begin jaren 80 een sedan, een stationwagon, een coupé en de zogeheten Liftback met schuin aflopende achterkant aan de man. Je kunt gerust spreken van een cultmodel.