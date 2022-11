Deze RS'en waren betaalbaar

Kia Rio 1.3 of 1.5 RS - Gewoon het tweede niveau

Geen opgepepte motor, laat staan een bijzonder interieurtje of spoilers. Bij Kia was de aan­duiding RS begin deze eeuw gewoon het tweede of derde uitrustings­niveau van een model. De eerste generatie Rio zie je nog wel eens rijden met die benaming. Ga er gerust naast staan bij een verkeerslicht, want de kans is klein dat de Rio RS je zoek rijdt. Of het er nu een is met een 82-pk 1.3 of 95 pk leverende 1.5, een rappe sprinter is het nooit. Met een vanafprijs van € 9.495 is de Rio een van de goedkoopste RS-en aller tijden.

Renault 21 RS - Stond niet voor Renault Sport

Bij Renault Sport-modellen is de RS-aanduiding zeer toepasselijk. Maar wist je dat die afkorting ooit achterop een heel bescheiden Renault 21 stond? Nee, niet die heftige 2,0-liter turbo maar gewoon een modale 1.7. De Renault 21 RS stond in 1988 in de prijslijst voor een bedrag van € 14.362 (31.649 gulden). Meer dan dat hij 88 pk had, valt er niet over deze uitvoering te melden. Het was gewoon een van de vele aanduidingen die het Franse merk in die tijd gebruikte.

Citroën BX 16 RS - Nog onder de TRS

De Franse merken houden elkaar altijd wel in de gaten, want ook van de Citroën BX en de CX bestond het uitrustingsniveau RS. In de BX was het gekoppeld aan een 1.600-motor, in de CX aan een 2,2 liter, de 22 RS . Bij de BX was het een niveau onder de TRS en ook in het toenmalige topmodel CX werd je na aanschaf van een RS niet ondergedompeld in sportiviteit of luxe.

Ford Escort 1.6i en 1.8i RS - Geen 2000 of Cosworth

Natuurlijk waren er van de laatste generatie Ford Escort serieus heftige RS-en. Wat heet … neem de RS Cosworth, een rally­kanon voor de openbare weg. De RS 2000 mocht er eveneens zijn met 150 pk. Maar de afkorting RS plakte Ford in de laatste twee jaren van het model ook op een brave 1.6 en 1.8. Die verving de Escort met de afkorting GT, ook al zo’n aanduiding die te pas en te onpas op auto’s verscheen. Een RS had sportieve witte wijzer­platen met rode wijzers, ‘sportstoelen’ en ook sportieve wieldoppen, al zie je in brochures van die tijd louter op lichtmetaal afgebeelde voorbeelden staan. Voor rond de € 15.000 had je zo’n Escort RS.

Ford Fiesta 1.3i en 1.4i RS - Totaal vergeten RS

Kia Joice RS - Geen Zafira OPC-killer

Skoda Fabia RS - Echte ‘sportieve topper’

Van alle Ford Fiesta-generaties ( huidige zal de laatste zijn ) denk je wellicht als laatste aan deze, die in 1995 op de markt kwam. Hij was er ook als Mazda 121. Er was een RS, maar ook voor dit model was dat slechts een uitrustingsniveau, gekoppeld aan een 1.3 of 1.4. Maar net als bij de Escort RS (zonder Cosworth of 2000 erachter) maakte Ford er met andere stoelen en witte wijzerplaten toch nog een klein feestje van. Van dezelfde generatie Fiesta verscheen een paar jaar later de Sport . Die kon je van 2000 tot 2002 bestellen met een 1.6 en die krachtbron was exclusief voor deze uitvoering. En dat terwijl RS juist heftiger klinkt dan Sport. Overigens was er ooit de serieus snelle Fiesta RS Turbo , maar die was van een eerdere generatie.Nog een Kia, gewoon omdat hij zo leuk is: de Joice RS . Misschien wel de lelijkste auto ooit die je als RS kon krijgen. Nee, de Joice RS was geen Opel Zafira OPC -killer, want daarvoor kwam hij met een 139-pk 1.8 toch echt te kort. Bij de Joice was de RS zelfs de instapper en dat betekent dat je in 2000 al voor € 18.827 in deze MPV kon rijden.Eigenlijk past hij niet in dit overzicht, maar met plezier vermelden we de Skoda Fabia RS met 130-pk 1.9 TDI . Inderdaad, de Tsjechen hingen een dieselmotor in de sportieve topversie van de eerste generatie van de populaire B-segmenter. Het ding was best rap , maar kostte een lieve duit: bijna €25.000. In tegenstelling tot de andere modellen in dit overzicht is het echt een ‘sportief topmodel’. Concerngenoot Seat plakte overigens de aanduiding Cupra op snelle diesel hatchbacks, maar dan was er altijd nog de keuze uit een benzinemotor. Bij de kleine Skoda was dat niet het geval. Je moest het in de eerste Fabia RS immer stellen met een zelfontbrander. Daarmee is het een zeer afwijkende RS!