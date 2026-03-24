Deze Rezvani Vengeance heeft een verrassend interieur

Beschermde weelde

Rezvani Vengeance 007
Joas van Wingerden
De Rezvani Vengeance is duidelijk niet bedoeld om je netvlies te strelen, maar als je eenmaal instapt, dan ziet het er toch best heel prettig uit.

Je koopt de Rezvani Vengeance duidelijk niet voor zijn prachtige lijnenspel, maar als je heel veel geld én heel veel vijanden hebt. Het is immers een optioneel tot in de puntjes bepantserd beest dat je tegelijkertijd ook prinsheerlijk van A naar B moet kunnen brengen. Een soort ultieme schurkenauto, dus. De op de Cadillac Escalade gebaseerde Vengeance heeft normaal gesproken een interieur dat we van de Cadillac kennen en dat zit dus qua luxe al wel snor. Nu gaat er nog een flinke schep weelde bovenop.

In deze Executive Seating-uitvoering zit achterin een soort superluxe zithoek, waarin je haast niet meer herkent dat je in een auto zit. Twee personen kunnen er plaatsnemen in ontzettend comfortabel ogende zetels en er zijn klaptafeltjes, diverse schermen, een koelkast, gordijntjes, een soort sterrenhemel en een enorme Apple-televisie. Eventueel kunnen er ook tegenover de twee luxe zetels nog mensen zitten op uitklapbare stoelen. Een mooie plek voor je bodyguards, bijvoorbeeld.

Rezvani Vengeance 007

Rezvani Vengeance.

De Vengeance is verder uit te rusten met kogelwerend glas, een bepantserde koets, nachtvisie en zelfs bescherming tegen explosieven. Verder kun je naar wens een rookgordijn opgooien, de deurgrepen onder stroom zetten en de Vengeance van bumpers voorzien waarmee je alles voor je uit de weg kunt beuken. Je kunt je voorstellen dat het geheel nogal zwaar is. Dan is het goed om te weten dat de Vengeance met een tot maar liefst 810 pk sterke 6,2-liter V8 niet bepaald om vermogen verlegen zit. Het mag allemaal wat kosten: de Vengeance kost normaliter al zo'n €246.000 en dit Executive Seating-pakket kost nog eens €108.000 extra. Let wel: dan kun je dus ook nog voor een vermogen aan de genoemde pantser- en gadgetsopties aanvinken.

