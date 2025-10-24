De elektrische Renault 4 E-Tech Electric is er al in twee motorversies en in meerdere uitvoeringen. Een daarvan heeft geen achterbank en is daardoor achterin lekker ruim: de Renault 4 E-Tech Electric Van.

In september schreven we al een nieuwe variant van de Renault 4 E-Tech Electric die luistert naar de naam Van. Dat is een kleine bedrijfswagenversie van de elektrische Renault 4, maar in aanmerking voor grijs kenteken komt de auto niet. Achterin de Renault 4 E-Tech Electric Van hebben de achterbank en de veiligheidsgordels plaatsgemaakt voor een vaste laadvloer, compleet met sjorogen en een stevige bodem. De laadruimte is 1,2 meter diep en is door middel van een rooster van de inzittenden voorin gescheiden.

De Renault 4 E-Tech Electric Van heeft een laadvolume van 945 kubieke decimeter, oftewel 1.045 liter. Onder de bodem van de bagageruimte zit nog een opbergvak voor de laadkabel. Het maximum laadvermogen bedraagt 374 kilo. De achterportieren zijn net als de achterste zijruiten gewoon te openen.

In Nederland komt de Renault 4 E-Tech Electric Van beschikbaar in twee versies. De minst potente heeft een 120 pk sterke elektromotor en een 40 kWh accu. Die combinatie is goed voor een bereik van 311 kilometer. Daarboven staat een 150 pk krachtige variant met grotere 52 kWh accu. Een Renault 4 E-Tech Electric met die hardware, komt tot 413 kilometer ver zonder bij te laden. Snelladen kan met de instapper met 80 kW, met de sterkere versie met 100 kW. Ongeacht de gekozen aandrijflijn is de kleine elektrische bedrijfswagen uitgevoerd als Evolution.

Prijzen Renault 4 E-Tech Electric Van

De vanafprijs van de Renault 4 E-Tech Electric bedraagt €25.062. Dat is uiteraard exclusief btw. Voor de krachtiger variant vraagt Renault €27.562. Koop je een Renault 4 E-Tech Electric als particulier en kun je de btw niet terugvragen? Dan ben je achtereenvolgens €30.185 en €33.210 kwijt. De enige gratis kleur is Rouge Carmin, voor grijze, witte of zwarte lak moet je bijbetalen.