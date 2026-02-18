In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Even een korte terugblik, want we kunnen ons goed voorstellen als de Renault 18 een beetje is weggezakt in je geheugen. We hebben hier van doen met een voorvader van de Renaults Laguna en Talisman. Een middenklasser, dus, die op zijn beurt het stokje overnam van de nog tot in lengte van dagen als Dacia verkochte Renault 12. De R18 kwam eind jaren 70 op de markt en hield het uit tot 1989 in Europa en was in Zuid-Amerika ook de eerste helft van de jaren 90 nog nieuw te koop. Hij had bovendien een flitsende en ook nu nog alom bekende coupébroer: de Fuego. Zo, dan weten we weer een beetje waar we deze 18 ook alweer moeten zien in de Renault-stamboom.

Zo'n feestnummer als de Fuego was de Renault 18 weliswaar niet, maar je kon ook met zo'n R18 echt wel de blits maken. Dan moest je tekenen voor de Renault 18 Turbo. Die maakte er bepaald geen geheim van dat hij meer in zijn mars had dan de vele huis-tuin-en-keuken-R18's die ons land in de jaren 80 rijk was. Zo was er dikker bumperwerk, een op de achterklep 'geplakte' donkere spoilerrand en zoals gezegd stond er ook met koeienletters Turbo op de auto. Hij stond bovendien vaak op opvallende wielen met een soort streep door het midden en twee 'C-tjes' ernaast, maar dit exemplaar heeft die helaas niet. Verder komt het plaatje wel overeen met wat je bij een R18 Turbo mag verwachten.

Wat ook goed past bij het beeld, is dat de auto nog gewoon zijn originele kentekenplaten heeft, dus nog geen zogeheten GAIK-platen. Dat geeft ook meteen weer dat deze R18 al een hele tijd niet op de weg is geweest. Sterker zelfs; de aanbieder geeft keurig toe dat de auto dertig jaar geleden is ingeruild door de eerste eigenaar en de R18 sindsdien in de showroom staat. Een ware tijdscapsule dus, al is de auto momenteel mede daardoor nog niet in rijdbare staat. De 110 pk sterke 1.6, waarmee hij normaal gesproken een topsnelheid van 185 km/h en 0-100 in 10 seconden voor mekaar moet krijgen, loopt niet. Reken maar dat de auto even flink mechanisch doorgelicht moet worden om na zo'n tijd de weg weer op te kunnen. Dan heb je echter wel een rijdende tijdscapsule en dat verklaart de vraagprijs van €7.900 enigszins. Hier móet wel een liefhebber voor te vinden zijn.