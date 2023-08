Deze premium hatchbacks koop je voor €12.000

Nog altijd is het C-segment de hoeksteen van de Nederlandse autowereld. Niet te groot vanwege de kosten, niet te klein voor gezin plus bagage. En dan uiteraard het liefst een hatchback, want die zijn vlotter om te zien en gemakkelijker op te duikelen dan een sedan. Voor velen geldt: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, en kiezen aldus voor een Mégane, Corolla, Focus of Golf. Anderen willen het chiquer - die groep gaan we deze week bedienen.

Mag het comfortabel? Dan zouden de DS 4, Infiniti Q30 en vooral de Lancia Delta en Mercedes-Benz’ A-klasse opties zijn. Sportievelingen gaan voor een Alfa Romeo Giulietta of een BMW 1-serie. Daartussenin komen we de Audi A3, de Lexus CT en de Volvo V40 tegen. Met 12 mille kiezen we een vijfdeurs hatchback uit. Waarmee kunnen we onze oprit verfraaien?

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI Attraction Pro Line - 2013 - 151.787 kilometer - €10.900

Deze A3 heeft handbak

Onderhavige occasion is van 2013 toen de ergste excessen achter de rug waren, bezit een handbak, gaat weg met Bovag-garantie, heeft één eigenaar gehad en ligt met zijn vraagprijs een stukje onder ons budget, zodat we wat achter de hand hebben voor onverwachte kosten. In zijn nadeel spreekt de volgens de RDW onlogische tellerstand. De geblazen 1.4 paart nette prestaties aan een laag verbruik en is op snelheid mooi stil, dankzij de zesbak die redelijk accuraat schakelt. De layout van de cabine is eveneens rustgevend, evenals het kleurgebruik: fors en vrij stevig meubilair, voldoende ruimte voor- en achterin (maar verwacht daar geen balzaal) en een marktconform bagagevolume. Het dashboard is opgebouwd uit mooie en eveneens stevige materialen en ziet eruit alsof het nooit kapot kan gaan. Ook als Audi’s wat ouder zijn, zoals deze tien jaar oude occasion, geven ze hierdoor - letterlijk - geen krimp, zelfs niet als je over scherpe putdeksels of ander ongerief rijdt. De 6-KFS-90 is een zogeheten Attraction Pro Line: de instapper met wat extra’s. Toch kom je maar weinig tekort: navigatiesysteem, elektronisch sperdifferentieel, lichtmetalen wielen, dakrails, parkeersensoren, airco (maar geen climatecontrol), cruisecontrol en alarm zijn aanwezig. Netjes, toch?

Signalement

Merk Audi

Type A3 Sportback 1.4 TFSI Attraction Pro Line

Bouwjaar april 2013

Kilometerstand 151.787

Vraagprijs €10.900

Waar te koop? Willems Automobielen, Dronten

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.395 cc, turbo

Max. vermogen 90 kW/122 pk bij 5.000 tpm

Max. koppel 200 Nm bij 1.400 tpm

Bagageruimte 380 l/1.220 l

Max. aanhanger geremd 1.400 kilo

Gem. verbruik 1:18,9

0-100 km/h 9,5 s

Topsnelheid 203 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Lexus CT 200h - 2011 - 160.713 kilometer - 11.900 euro

De tijd dat luxe Duitse auto’s waardevast waren, lijken een beetje voorbij als we deze Lexus CT zien. Hij is twee jaar ouder dan de A3, heeft meer gereden en is toch €1.000 duurder. Garageplaten doen een merkdealer vermoeden, maar de 09-PZT-9 staat bij een onafhankelijke garage te wachten op de derde eigenaar. Dat zo’n CT verhoudingsgewijs duurder is, is ergens wel te begrijpen. De techniek van de Lexus staat als veel bedrijfszekerder te boek.

De inmiddels miljoenenmaal toegepaste hybridetechniek van in dit geval de Toyota Prius is bijkans bulletproof. En de A3 mag dan een interieur hebben waarvan het lijkt alsof het nooit kapot kan gaan, de materialen die in het passagierscompartiment van de CT zijn toegepast, doen helemaal een eeuwig leven vermoeden. Mensen die nu menen blind voor de Lexus te gaan, moeten toch even verder lezen. Want de hybridetechniek heeft naast een bijzonder laag brandstofverbruik ook enkele mindere kanten. Het rustgevende karakter dat aan boord heerst, wordt een beetje teniet gedaan wanneer je eens goed gas geeft, tijdens inhaalmanoeuvres bijvoorbeeld. Dan zet de cvt-automaat het op een loeien en dat doet toch wat afbreuk aan het geheel. Een trekhaak is niet mogelijk - dus geen caravan of fietsendrager voor deze occasion, terwijl bij neergeklapte achterbank de bagageruimte gevoelig kleiner is dan die van de A3. Minder veelzijdig, dus.

Buiten deze punten is zo’n CT een relaxte auto: comfort en binnenruimte zijn in orde, evenals de vertrouwenwekkende rijeigenschappen en de uitrusting. Deze instapper biedt bijvoorbeeld wel climatecontrol (maar geen navigatie) en een achteruitrijcamera in plaats van parkeersensoren. Voor het overige is de uitrusting vergelijkbaar met bovenstaande Audi. Maar bovenal is daar het ijzersterke imago van Lexus: het gevoel dat hij je niet snel in de steek laat, doet vooral de pragmatische premiumzoeker graag een wat diepere greep in de portemonnee doen.

Signalement

Merk Lexus

Type CT 200h

Bouwjaar april 2011

Kilometerstand 160.713

Vraagprijs €11.900

Waar te koop? Vakgarage BSC Wageningen, Wageningen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.798 cc, hybride

Max. systeemvermogen 100 kW/136 pk

Max. systeemkoppel 207 Nm

Bagageruimte 375 l/985 l

Max. aanhanger geremd n.v.t.

Gem. verbruik 1:26,3

0-100 km/h 10,3 s

Topsnelheid 180 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Volvo V40 T3 Momentum - 2013 - 172.653 kilometer - €10.940

Bij een merkdealer (geen Volvo) waarvan de historie tot liefst 1896 teruggaat, vinden we onze laatste kandidaat; deze Volvo V40. Nipt de jongste, maar met zijn kilometerstand juist het meest ervaren en een vraagprijs die, als je kiest voor de optionele 12 maanden Bovag-garantie à €595, in het midden ligt. Wel is deze Momentum met bijvoorbeeld elektrisch inklapbare buitenspiegels, navigatiesysteem, cruise- en climatecontrol, achteruitrijcamera, voetgangersairbag en een autonome noodremassistent luxer uitgerust dan zijn opponenten van deze week, terwijl de T3 tevens het krachtigst gemotoriseerd is: een geblazen 1.6, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, goed voor 150 pk. Het maakt de Zweed tot een lekker vlotte hatchback - zowel qua directheid van stuur en bak als de rijeigenschappen - maar een Giulietta of een 1-serie waar elke porie sportiviteit ademt, is het toch niet.

Volvo’s oude kernwaarden ‘gezin’ en veiligheid’ zijn in dit model nog altijd aanwezig, al moeten we bij ‘gezin’ wel een voorbehoud maken. Achterin is het helaas best behelpen. Heb je opgroeiende kinderen én je zinnen gezet op een V40, neem ze dan vooral mee voor een proefrit. Want weinig zo irritant als klagende pubers achterin en bij de eerste de beste vakantiereis wil je dat echt niet meemaken. Maak evenmin de fout om naar aanleiding van de ‘V’ in ‘V40’ deze dynamisch gelijnde vierwieler te beschouwen als een stationwagon, want de kofferbak is zo mogelijk nog kleiner dan die van de CT. Personen voorin hebben niets te klagen: genoeg leefruimte, de stoelen zijn typisch Volvo erg goed en ook hier weten bouwkwaliteit en de gebruikte materialen te overtuigen. De zwevende middenconsole doet vertrouwd aan, het vrij kleine, digitale en zelf in te delen instrumentarium vraagt iets meer gewenning. En net als een Lexus wordt een Volvo niet snel ordinair naarmate de jaren verstrijken. Dat telt voor sommigen ook mee.

Signalement

Merk Volvo

Type V40 T3 Momentum

Bouwjaar juni 2013

Kilometerstand 172.653

Vraagprijs €10.940

Waar te koop? Henri & Herman Amersfoort, Amersfoort

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.596 cc, turbo

Max. vermogen 110 kW/150 pk bij 5.700 tpm

Max. koppel 240 Nm bij 1.600 tpm

Bagageruimte 335 l/1.032 l

Max. aanhanger geremd 1.300 kilo

Gem. verbruik 1:18,9

0-100 km/h 8,8 s

Topsnelheid 210 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke van deze premium C-segmenters past bij jou?

Samenvattend: de Volvo V40 oogt het meest dynamisch, maar het maakt hem nog geen 1-serie of Giulietta. De Audi A3 is veel meer what you see is what you get, met alle plus- en minpunten van dien. De CT van Lexus biedt in een premiumjas betrouwbare Toyota hybride-techniek, maar dat laatste maakt hem minder variabel. Wat zou jouw keuze zijn? Ga je voor sportiviteit (1-serie, Giulietta) of toch voor comfort (4, Q30, Delta, A-klasse)? Laat het ons weten!