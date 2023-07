Deze plug-in hybrides hebben meer dan 75 km elektrisch bereik

Een plug-in hybride auto: voor de één een onbegrijpelijk compromis, voor de ander de perfecte tussenstap om brandstof te besparen voordat uiteindelijk de onvermijdelijke volledig elektrische nieuwe auto er komt. Door de snelle ontwikkeling van het laadnetwerk is een beperkt bereik van BEV's voor steeds minder mensen een probleem. Maar wie niet graag van dat netwerk afhankelijk is en nu toch al elektrisch wil rijden, komt in zijn of haar zoektocht misschien wel tot de volgende conclusie: het moet een plug-in hybride worden.

Vooral als je je auto vrijwel dagelijks gebruikt om te forensen kan een plug-in een hoop brandstofbesparing opleveren. En waar plug-in hybrides eerder doorgaans niet verder kwamen dan een kilometer of 45 op alleen elektriciteit, zijn er tegenwoordig exemplaren die meer dan 100 km elektrisch kunnen afleggen. Ook als je meerdere tientallen kilometers van je werk woont kan een plug-in dus interessant zijn. Geldt dat voor jou? Dan helpen we je kiezen door een overzicht te bieden van alle modellen met meer dan 75 kilometer elektrisch bereik.

BMW

BMW heeft al een aantal jaren plug-in hybrides in zijn productgamma, maar alleen de meest recente toevoegingen daaraan hebben een bereik van meer dan 75 km. De huidige BMW 3-serie is er als 320e en 330e, maar heeft in beide verschijningsvormen een kleiner elektrisch WLTP-bereik dan 75 km. De nieuwe 5-serie komt wél verder, maar is nog niet op de markt. De volgende modellen zijn dat al wel:

BMW 225e xDrive, 230e xDrive Active Tourer, X1 xDrive 25e en X1 xDrive 30e: 76 tot 83 km elektrisch bereik, 3-cilinders, vanaf ruim €46.000: de BMW 2-serie Active Tourer en X1 zijn beide met twee plug-in hybride-aandrijflijnen verkrijgbaar en combineren een elektromotor op de achteras met een driecilinder die de voorwielen aandrijft. Best opmerkelijk, want de BMW 320e - die een lager getal heeft in zijn type-aanduiding - maakt gebruik van een viercilinder. De systeemvermogens van de 2-serie Active Tourer en X1 als plug-ins liggen wel hoger dan dat van de 320e: je beschikt over minstens 245 pk.

BMW 750e xDrive en M760e xDrive: 89 en 84 km elektrisch bereik, 6-cilinders, vanaf zo'n €125.000: voor de BMW 7-serie geldt dat de range topper tegenwoordig een plug-in hybride is in plaats van een dubbelgeblazen V12: de M760e vervangt de eerdere M760i. Met 571 pk is-ie eigenlijk maar weinig rapper dan de 750e, die het tot 489 pk schopt. Het maakt het verschil tussen een 0-tot-100 van 4,3 of 4,9 seconden. Het prijsverschil is zo;n €25.000.

BMW X5 xDrive 50e: 110 km elektrisch bereik, 6-cilinder, vanaf zo'n €98.000: de aandrijflijn van deze auto is vrijwel hetzelfde als die van de hierboven genoemde 750i, alleen heeft de X5 een groter accupakket voor een grotere elektrische range. De X5 is ook nog eens flink goedkoper, dus als je simpelweg een plug-in wil met behoorlijke cijfers, weet je welke BMW je moet hebben.

BMW XM: 87 km elektrisch bereik, V8, vanaf zo'n €180.000: het accupakket van de X5 50e, maar dan in combinatie met een V8. Groot, zwaar, snel, duur en een review zie je hier.

Honda

Honda CR-V: 82 km elektrisch bereik, vanaf €63.070: jazeker, ook Honda heeft met de nieuwe CR-V tegenwoordig een plug-in te bieden - en gelijk eentje met een best serieus elektrisch bereik. De Honda zit zowel qua formaat als qua elektrisch bereik en prijs tussen de kleine en grote BMW's in en heeft louter voorwielaandrijving, wat resulteert in een wat langere standaardsprinttijd van 9,4 seconden.

Range Rover

Range Rover P460e en P550e,Range Rover Sport P460e en P550e: ruim 100 km elektrisch bereik, vanaf zo'n €105.000: Range Rover speelt voor zijn aandrijflijnen leentjebuur bij BMW, maar implementeert nog grotere accupakketten voor tot boven de 120 km elektrisch bereik. De getallen in de modelaanduidingen staan voor de vermogens van deze auto's, dus allen zijn snel en met dank aan het grotere accupakket ook erg zwaar. In heel efficiënt met stroom omspringen zijn de Range Rovers dan ook niet zo goed. De Sport start overigens net boven de €100.000, voor een full-size Range Rover met plug-in hybride-aandrijflijn ben je minstens €145.000 kwijt.

Mazda

Mazda MX-30 R-EV: vanaf zo'n €35.000: deze 'plug-in' is anders dan de rest, want hoewel je ook hierin zowel benzine als elektriciteit kunt stoppen, functioneert de verbrandingsmotor hier slechts als range-extender en drijft-ie nooit de wielen aan. Dit is een honourable mention, want ook deze (plug-in hybride) EV is geschikt voor hen die soms niet afhankelijk willen zijn van het laadnetwerk.

Mercedes-Benz

Bij Mercedes-Benz vinden we een plug-in hybride-gamma (zie hieronder) dat best goed te vergelijken is met dat van BMW. De compacte modellen (A en CLA) zijn er voor bedragen vanaf tegen de €50.000 en combineren een 4-cilinder met een sinds de facelift geüpdatet accupakket voor een elektrisch bereik van rond de 80 km.

De C-klasse en GLC combineren ook een 4-cilinder met een accupakket, maar dan een grotere die goed is voor een elektrisch bereik van meer dan 100 km. Waar je bij BMW kan kiezen uit een 320e of 330e, biedt Mercedes-Benz zelfs keuze uit drie verschillende brandstofmotoren in combinatie met een stekker in het D-segment. De 300e en 400e (waarbij de 400e bij de C-klasse alleen leverbaar is in de sedan) verschillen alleen als het aankomt op het vermogen van de verbrandingsmotor. De 300de-aandrijflijn in de C- en GLC-klasse combineren zelfs een dieselmotor met een plug-in aandrijflijn. Daar zal een kleine, vrij specifieke doelgroep voor zijn, maar lekker veel rijbereik levert het in ieder geval.

Ook in Mercedes' grotere SUV een diesel-plug-in aandrijflijn, maar dan een met een 6-cilinder. Ook de GLE (Coupé) heeft dankzij een flink accupakket zowel als diesel als benzine een elektrisch bereik van meer dan 100 km en voor de benzine-versie beginnen de prijzen nog nét onder de €100.000. De S-klasse combineert zowel als 450e als 580e een 6-cilinder op benzine met een accupakket dat goed is voor meer dan 110 km elektrisch bereik. De prijzen daarvoor zijn altijd hoger dan €130.000.

Mercedes-Benz A250e en CLA250e

Mercedes-Benz C300e, C400e, C300de, GLC300e, GLC400e, GLC300de

Mercedes-Benz GLE400e en GLE350de

Mercedes-Benz S450e en S580e (4Matic)

Toyota

Toyota Prius: 86 km elektrisch bereik, vanaf ruim €44.000: enige controverse, toen bleek dat de volgende Toyota Prius hier alleen als plug-in beschikbaar zou zijn. Maar; het is wel een plug-in met nette waarden. De nieuwe Prius is zowaar snel (6,7 seconden van 0 naar 100 km/h) én belooft zuinig met elektriciteit om te springen. Ook is het veruit de lichtste auto uit dit rijtje tot nu toe: de Toyota weegt net iets meer dan 1.500 kg, waar zelfs de BMW 2-serie Active Tourer al meer dan 1.800 kg in de schaal legt. Om nog maar niet te spreken over de Range Rovers ...

Volkswagen

Volkswagen Golf: 80 km elektrisch bereik, vanaf ruim €44.000: de Volkswagen Golf is er in meerdere plug-in hybride smaken, waaronder de GTE (245 pk) en de 1.4 eHybrid met 204 pk. Alleen laatstgenoemde heeft een actieradius van meer dan 75 km, want de GTE schopt het tot zo'n 60 km en haalt dit rijtje dus niet. De Golf is qua segment en prijs overigens goed vergelijkbaar met de Toyota Prius, maar is (op papier) wel iets minder snel, iets zwaarder en iets minder efficiënt.

Volvo

Volvo S60, V60, XC60, S90 en V90, alle vijf als T6 Recharge AWD en T8 Recharge AWD: Volvo heeft twee plug-in hybride aandrijflijnen en levert die in vijf verschillende modellen. Beide aandrijflijnen zijn - zoals de naam al weggeeft - vierwielaangedreven en maken gebruik van een 4-cilinder turbomotor. In het geval van de T8 Recharge is die motor 50 pk sterker dan bij de T6 Recharge, voor een systeemvermogen van 455 pk (T8) ten opzichte van 350 pk voor de T6. Om de V60 als voorbeeld te gebruiken: die sprint als T8 in 4,6 seconden naar de 100 km/h en als T6 in 5,4 seconden. De accupakketten zijn in beide aandrijflijnen even groot voor een bereik van 88 km in het geval van de V60. Voor de S90, S60 en V90 is dat een vergelijkbare waarde, en voor de XC60 is het elektrisch bereik zo'n 10 km kleiner. Met een gewicht van rond de 2.000 kg zijn de Volvo's niet zo exorbitant zwaar als sommige andere auto's in dit rijtje. De prijzen beginnen bij zo'n €53.000 voor de S60 T6 Recharge en lopen tot een kleine €80.000 voor de V90 en XC60 als T8 Recharge.

Alle auto's in dit overzicht zijn auto's die momenteel te koop zijn. Aangekondigde modellen waarvan er nog geen op kenteken staan - neem de nieuwe BMW 5-serie - vind je er daarom niet in terug.