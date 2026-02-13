Ga naar de inhoud
Deze plug-in hybride hijgt de Mazda CX-5 in de nek als populairste trekauto

Alle populaire caravantrekkers op een rij

1
Ford Kuga Plug-in Hybrid

De Mazda CX-5 is onder alle caravanbezitters van Nederland de auto die het vaakst een caravan trekt maar de Ford Kuga hijgt hem in de nek. De plug-in hybride bleek vorig jaar enorm in opkomst want het was de meestverkochte trekauto van vorig jaar. In dit artikel lees je welke auto's het nog meer goed doen als caravantrekker.

Dat de Kuga met zijn plug-in hybride aandrijflijn zo lekker ligt bij caravanbezitters komt door zijn toegestane trekgewich: maar liefst 2100 kilogram. Bijna 24 procent van de caravanbezitters koos afgelopen jaar voor de Ford Kuga als nieuwe auto, zo blijkt uit het jaarlijkse Trekauto-onderzoek van campingspecialist Acsi. Een van de sterkste punten is de enorme trekkracht van de 2,5 liter plug-inhybride.

Het Acsi Trekauto-onderzoek werd uitgevoerd onder bijna vijfduizend Nederlandse caravanbezitters. Door de enorme populariteit wedijvert het model nu met de Mazda CX-5 voor wat betreft de overall populariteit. Iets meer dan 7,5 procent van álle caravanbezitters is eigenaar van een CX-5, terwijl inmiddels ruim 6 procent een Kuga in bezit heeft.

Mazda CX-5 met caravan

Top 10 meestverkochte nieuwe auto’s in bezit van caravaneigenaren (2025)

  1. Ford Kuga  - 24,0 procent

  2. VW Tiguan  - 7,6 procent

  3. Mazda CX-5  - 6,1 procent

  4. Volvo XC60 - 5,7 procent

  5. Mazda CX-60 - 4,9 procent

  6. Lynk & Co 01 - 3,4 procent

  7. Skoda Kodiaq - 3,4 procent

  8. Suzuki Vitara  - 2,7 procent

  9. Hyundai  Santa Fe- 4,0 procent

  10. Renault Austral  - 1,9 procent

     

Gehele top 10 bestaat uit SUV’s

De Mazda staat al acht jaar achter elkaar aan kop van het klassement. Met 4,5 procent completeert de Volkswagen Tiguan de top 3, terwijl de gehele top 10, net als vorig jaar, uit SUV-modellen bestaat. Op ruime afstand van de Ford waren Volkswagen en Mazda respectievelijk de nummers 2 en 3 op de ranglijst van de nieuwe auto’s die in 2025 aan caravaneigenaren werden verkocht.

Top 10 automodellen in bezit van caravaneigenaren (2025)

  1. Mazda CX-5 - 7,5 procent

  2. Ford Kuga - 6,1 procent

  3. VW Tiguan - 4,5 procent

  4. Volvo XC60 - 4,1 procent

  5. Nissan Qashqai - 3,2 procent

  6. Volvo XC40 - 3,2 procent

  7. Toyota RAV-4 - 3,0 procent

  8. Hyundai Tucson - 2,3 procent

  9. Kia Sportage - 2,1 procent

  10. Subaru Forester - 1,9 procent

Subaru Forester duurtest caravan

Volvo populairste merk

Ondanks de dominantie van de drie modellen van Ford, Mazda en Volkswagen is het Volvo dat als merk de grootste aanhang onder de Nederlandse caravanbezitters heeft. Ruim 13 procent van hen gebruikt een auto van de Zweedse fabrikant om de caravan te trekken.

In tegenstelling tot de concurrentie zijn dan ook meerdere modellen van Volvo populair, en dan met name de SUV’s XC60 en XC40 en de stationwagon V60. Sinds 2022 gaan de Zweden al aan de leiding als populairste merk onder caravanbezitters.

  1. Volvo -  13,1 procent

  2. Mazda - 9,8 procent

  3. Ford - 9,6 procent

  4. Volkswagen - 8,9 procent

  5. Renault - 5,9 procent

  6. Toyota - 5,1 procent

  7. Kia - 4,6 procent

  8. Nissan - 4,4 procent

  9. Kia Sportage - 1,9 procent

  10. Mercedes - 3,7 procent

Volvo XC60 met caravan

Elektrificatie caravantrekker zet door

De elektrificatie van het wagenpark zet ook onder caravantrekkers onverminderd door. Vooral de plug-inhybride wint terrein: in vijf jaar tijd steeg het aandeel van 2,6 naar maar liefst 16,4 procent. Ook zelfopladende hybrides en mild-hybrides zijn stevig vertegenwoordigd, met samen 12,4 procent van de verkopen.

Volledig elektrische auto’s blijven vooralsnog minder in trek bij caravanbezitters, al is er wel groei zichtbaar: het marktaandeel nam toe van 1,1 procent in 2024 tot 1,8 procent in 2025. De terughoudendheid heeft duidelijke oorzaken. Een ruime meerderheid (73,8 procent) noemt de beperkte actieradius met caravan als grootste bezwaar.

Hyundai Ioniq 5 met caravan (trekauto van het jaar 2022)

Afkoppelen caravan tijdens laden

Ook de hoge aanschafprijs speelt een belangrijke rol (44,1 procent), evenals het gebrek aan geschikte laadpunten voor een auto-caravancombinatie (31,1 procent). Vooral het feit dat de caravan vaak moet worden afgekoppeld tijdens het laden, weegt daarbij zwaar.

Bijna drie op de tien (29,4 procent) twijfelen bovendien aan de levensduur en slijtagebestendigheid van de accu. Opvallend is dat bijna een op de vijf caravanbezitters (22 procent) zelfs helemaal geen vertrouwen heeft in de elektrische auto.

Liever een jong gebruikte Ford Kuga als caravantrekker, bekijk hier het aanbod. Of toch liever een Mazda CX-5 als frisse occasion

Zoeken op trekgewicht

Overigens kun je in ons occasionaanbod heel handig zoeken op trekgewicht. Je kunt in de occasionvergelijker instellen welk trekgewicht je minimaal verlangt van je volgende auto. Dit is bijvoorbeeld wat je krijgt als je minimaal 2.000 kilo instelt.

Afbeelding trekgewicht in occasionvergelijker

