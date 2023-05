Deze (plug-in) hybride ex-bijtellingsknallers koop je voor 10.000 euro

Een poosje terug zochten we drie EV’s voor 10 mille en de uitkomst daarvan viel niet mee: karig aanbod en wat er werd aangeboden, had een evenzo beperkte actieradius. Omdat we allemaal met het klimaat begaan zijn (ja toch?), doen we ditmaal een tussenstap. We gaan voor hetzelfde bedrag winkelen, maar nu staat een hybride op het verlanglijstje. Alle beetjes helpen, nietwaar?

De reden dat we op zoek gaan naar een ex-bijtellingsknaller, ligt uiteraard aan het feit dat deze auto’s indertijd massaal werden aangeschaft vanwege de aantrekkelijke bijtelling, dus Prius, Outlander en dergelijke liggen voor de hand. Maar … veel ervan zijn in de loop der jaren geëxporteerd. Zijn de overgebleven kruimeltjes aantrekkelijk genoeg voor ons occasionkopers?

Toyota Auris 1.8 Full Hybrid Dynamic - 2010 - 156.778 kilometer - 9.999 euro

Als het om hybride gaat, dan kunnen we niet om Toyota heen. Aanvankelijk bood men enkel de Prius aan. Voor wie die auto te geitenwollensokkenachtig vond, kon later ook kiezen uit de Auris of luxe-broertje Lexus CT 200h. Voor 10 mille treffen we hier en daar tevens al een Yaris Hybrid aan, maar wij gaan voor zo’n Auris. Minder controversieel dan de Prius, qua leeftijd/kilometerstand aantrekkelijker dan de CT en ruimer dan de Yaris. Ons budget indachtig komt bijvoorbeeld deze Toyota Auris net in aanmerking. Hij staat bij de officiële dealer en gaat standaard weg met een jaar Bovag-garantie. Maar ook zonder zouden we deze Japanner best durven aanschaffen, want gezien z’n spreekwoordelijke betrouwbaarheid is -ie met anderhalve ton (door twee privé-eigenaren) net ingereden. Hij ziet er bovendien kakelvers uit.

De 47-NHB-1 is uitgevoerd als Dynamic, maar sportief is deze occasion niet echt: weliswaar een strakke wegligging, maar ook afstandelijk sturend. Interessant is de techniek. Er zijn twee elektromotoren; een om puur elektrisch te rijden en een als letterlijk steuntje in de rug bij het accelereren. Zo kom je vlot mee met het verkeer en rijd je toch zuinig. Als transmissie dient de bekende cvt-automaat. Geef je vol gas, dan gaat -ie loeien, net als de Dafjes van weleer waar de bak van is afgeleid. Niet doen, dus: dat geeft meer rust en verfijning. Maar ’t is duidelijk: de aandrijving zorgt evenmin voor sportiviteit. Aardig riant is de uitrusting: knieairbag bestuurder, elektrisch inklapbare buitenspiegels, achteruitrijdcamera, cruise en climate control, licht- en regensensor, lichtmetalen wielen … Rianter in ieder geval dan de kofferruimte: slechts 279 liter. Gelukkig is de achterbank in delen neerklapbaar, want een aanhanger is evenmin mogelijk. Wel heeft deze occasion een beugel voor een fietsendrager. Elke 15.000 kilometer is onderhoud nodig. Vrij snel, maar als dat een lang en probleemloos leven garandeert, dan doen wij daar niet moeilijk over.

Signalement

Merk Toyota

Type Auris 1.8 Full Hybrid Dynamic

Bouwjaar september 2010

Kilometerstand 156.778

Vraagprijs € 9.999

Waar te koop? Toyota-dealer Van Gent, Veenendaal

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.798 cc, hybride

Max. systeemvermogen 100 kW/136 pk

Max. systeemkoppel 207 Nm

Bagageruimte 279 l/n.b.

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1 op 25,0

0-100 km/h 11,4 s

Topsnelheid 180 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Mitsubishi Outlander PHEV Instyle - 2013 - 324.666 kilometer - 9.999 euro

Een decennium geleden werden de Mitsubishi-dealers overspoeld door vooral zakelijke leaserijders: een SUV met een lage bijtelling die bovendien een flinke aanhanger kon trekken, dat was iets nieuws. De Outlander ging als warme broodjes. Inmiddels is -ie massaal uit de lease en net zo massaal geëxporteerd. In ons occasionbestand komen we voor rond 10 mille welgeteld één exemplaar tegen en dat is deze witte Mitsubishi Outlander.

Veel leer en elektrisch verstelbaar in deze tweedehands plug-in hybride

Ontegenzeggelijk op alle fronten meer auto dan de Auris: meer ruimte voor mens én bagage, meer luxe (o.a. leren bekleding, elektrisch verstel- en verwarmbare voorstoelen, xenonverlichting, elektrisch te openen achterklep, navigatiesysteem, standkachel, brake en hill assist en schuifdak) en meer (trek)kracht (4WD, 1.500 kilo geremd trekvermogen), maar tevens behept met een kilometerstand die twee keer zo hoog ligt! Nou heeft Joep Schuurman in Klokje Rond van AutoWeek 6-2022 een Outlander PHEV met bijna 307.000 kilometer ervaring aan de tand gevoeld, en die kreeg van hem een welverdiend duimpje omhoog. Zou het daardoor komen dat de aanbieder ‘m verkoopt inclusief een jaar Bovag-garantie? Of dat deze occasion maar één eigenaar heeft gehad die ‘m altijd door de merkdealer liet onderhouden? Hoe dan ook: op foto’s ziet de auto er nog aardig fris uit, dus reden voor een nadere kennismaking.

PHEV staat voor plug-in hybride

Het is bekend: PHEV staat voor plug-in hybride. Stekker je zoveel mogelijk, rijd je korte stukjes op elektrokracht, accelereer je niet te bruusk en ga je niet harder dan 125 km/h, dan is een prachtig verbruikscijfer mogelijk. De opgegeven 1 op 52,6 is daardoor wel zuiver theoretisch en praktisch onhaalbaar. Er zijn meerdere rijmodi en middels stuurflippers is de mate van remkracht aan te passen. Kortom: ook het aandrijfsysteem is vernuftiger en uitgebreider dan die van de ‘gewone’ hybride Auris. Wie durft het aan om de 3-SVP-42 voorbij de 4 ton te krijgen?

Signalement

Merk Mitsubishi

Type Outlander PHEV Instyle

Bouwjaar december 2013

Kilometerstand 324.666

Vraagprijs € 9.999

Waar te koop? Auto Corner, Boxtel

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.998 cc, plug-inhybride

Max. systeemvermogen 149 kW/203 pk

Max. systeemkoppel 300 Nm

Bagageruimte 463 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.500 kilo

Gem. verbruik 1 op 52,6

0-100 km/h 11,0 s

Topsnelheid 170 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Volvo V60 D6 AWD Plug-in Hybrid Limited - 2013 - 267.357 kilometer - 9.895 euro

De meeste merken koppelen elektrokracht aan een benzinemotor, enkele aanbieders gebruikten (tevens) een combinatie van diesel en elektra, zoals PSA (Peugeot/Citroën) en Volvo. Diesel mag dan voor veel mensen uit de gratie zijn, toch willen we in deze kolommen ook een zelfontbrander portretteren. Aldus komen we bij deze Volvo V60 terecht. Geen hatchback (Auris) of SUV (Outlander), maar een stationcar. Met in het vooronder een beer van een diesel (vijfcilinder, twee turbo’s). Kijk maar ‘ns naar het systeemvermogen, de prestaties en - vooral - het systeemkoppel: 640 Nm! Geen wonder dat de vierwielaangedreven Zweed 1.800 kilo geremd mag trekken.

Deze plug-in hybride wel wat duurder om te rijden

En hang je ‘m altijd aan de lader, dan zijn ook hier theoretisch gezien fabelachtige verbruikscijfers mogelijk. Een ideale combinatie? Misschien. Een ideale occasion? Durven we niet te zeggen. Kijk, nog geen 270.000 kilometer is voor een Volvo-diesel peanuts. Het gaat meer om de historie van de JK-276-T. Bouwjaar 2013, in 2016 geïmporteerd en sindsdien vier eigenaren gehad, is toch wat minder overzichtelijk dan de beide andere auto’s. Bovendien gaat -ie weg zonder garantie. Voegen we dat bij de complexe techniek (met ook hier meerdere rijmodi) en het premiumgehalte van Volvo, dan weet je dat je bij reparaties flink aan de beurt kunt zijn. Sowieso zal deze occasion het duurst zijn qua exploitatiekosten. Waarom dan toch aandacht? Nou, die heerlijke vijfcilinderroffel, die fantastische stoelen (leren bekleding, verwarmbare en elektrisch verstelbare voorstoelen, inclusief memorysysteem), het fraaie, rustige design van uiterlijk en innerlijk … Plus dat het een hier onbekende Limited-uitvoering is. ‘Nummer 41’ staat op het stuur vermeld. Voor wat dat waard is. Op veiligheids- en uitrustingsgebied verslaat de Volvo de andere twee, en ook als het gaat om rijeigenschappen. Log voelt -ie niet aan, ondanks dat de hybridetechniek de auto bijna 300 kilo zwaarder maakt ten opzichte van de gewone diesel. Wie zich geroepen voelt, reist af naar Gelderland.

Signalement

Merk Volvo

Type V60 D6 AWD Plug-in Hybrid

Bouwjaar februari 2013

Kilometerstand 267.357

Vraagprijs € 9.895

Waar te koop? Berg Automotive, Zetten

Technische gegevens

Motor 5-cil. in lijn, 2.400 cc, turbo, plug-inhybride

Max. systeemvermogen 206 kW/280 pk

Max. systeemkoppel 640 Nm

Bagageruimte 430 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.800 kilo

Gem. verbruik 1 op 55,6

0-100 km/h 6,1 s

Topsnelheid 230 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke van deze drie hybride ex-bijtellingsknallers past bij jou?

Drie verschillende carrosserieën, drie verschillende aandrijfvormen. Vergelijken is daardoor onmogelijk. Maar toch: welke van deze drie occasions zou jouw keuze zijn? Of gaat je voorkeur uit naar (toch) een Prius of bijvoorbeeld een Opel Ampera/Chevrolet Volt of Volkswagen Golf/Jetta/Passat GTE. Of misschien de variabiliteit van de Ford C-Max Plug-in Hybrid? Laat het ons weten!